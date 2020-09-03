Тайвань изменил дизайн паспорта, чтобы его жителей не путали с гражданами КНР Материал редакции
Надпись «Китайская Республика» стала в разы меньше.
Тайвань представил дизайн нового паспорта, на котором увеличено слово «Тайвань» и уменьшена надпись «Китайская Республика». Раньше она была нанесена крупными буквами в верхней части документа, а теперь вписана в окружность вокруг герба.
Как утверждает правительство Тайваня, редизайн нужен был, чтобы избегать путаницы между гражданами Китайской Народной Республики (материковый Китай) и Китайской Республики (Тайвань).
Необходимость изменить дизайн возникла во время пандемии коронавируса. Глава МИД Тайваня Джозеф Ву рассказал на пресс-конференции, что страны вводили такие же ограничения для граждан Тайваня, как и для граждан Китая, полагая, что они из одной страны.
Forbes отмечает, что путаница с паспортами возникла «давно». Работники аэропортов и пограничники часто отказывают гражданам Тайваня во въезде, когда по факту они имеют право на него. Согласно индексу паспортов Хенли, жители Тайваня могут въехать без визы в 146 стран, включая Великобританию, США и страны Евросоюза. С паспортом Китая можно въехать без визы в 74 страны, при этом в упомянутые государства необходимо разрешение на въезд.
В 1949 году после гражданской войны в Китае коммунисты объявили материк Китайской Народной Республикой, националисты же бежали на Тайвань и назвали его Китайской Республикой. С тех пор Тайвань самостоятельно управляет собой, имеет свою армию и валюту, однако большинство стран его не признают. Пекин настаивает, что Тайвань — его провинция.
большинство стран его не признают
жители Тайваня могут въехать без визы в 146 стран
"Чтобы не злить Пекин, мы вас официально не признаем, но вы приезжайте, если что".
Пестрый Паша
Я: мама, я хочу Republic of Taiwan!
Мама: Но у нас есть Republic of Taiwan дома.
Republic of Taiwan дома:
(ASUS - тайваньская компания)
Наложите паспорта на график самоидентификации. Новые дизайны отражают настроение общества. Новые про-тайваньские дизайны типично вводились тайваньской Демократической Прогрессивноq Партией. Выиграв выборы в 2008 про-китайcкий Гоминьдан не стал менять обратно обложку, таким образом согласившись со сдвигом общественных настроений.
"националисты же бежали на Тайвань"
Да ладно? Те самые, буржуазные националисты? А где ссылка на Маркса и Энгельса?
Ууу прогнулись