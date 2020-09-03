Надпись «Китайская Республика» стала в разы меньше.

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Слева старый вариант, справа — новый Фото Дэвида Чанга, EPA

Тайвань представил дизайн нового паспорта, на котором увеличено слово «Тайвань» и уменьшена надпись «Китайская Республика». Раньше она была нанесена крупными буквами в верхней части документа, а теперь вписана в окружность вокруг герба.

Как утверждает правительство Тайваня, редизайн нужен был, чтобы избегать путаницы между гражданами Китайской Народной Республики (материковый Китай) и Китайской Республики (Тайвань).

Необходимость изменить дизайн возникла во время пандемии коронавируса. Глава МИД Тайваня Джозеф Ву рассказал на пресс-конференции, что страны вводили такие же ограничения для граждан Тайваня, как и для граждан Китая, полагая, что они из одной страны.

Forbes отмечает, что путаница с паспортами возникла «давно». Работники аэропортов и пограничники часто отказывают гражданам Тайваня во въезде, когда по факту они имеют право на него. Согласно индексу паспортов Хенли, жители Тайваня могут въехать без визы в 146 стран, включая Великобританию, США и страны Евросоюза. С паспортом Китая можно въехать без визы в 74 страны, при этом в упомянутые государства необходимо разрешение на въезд.