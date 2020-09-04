«Ковёр — это портал в другие миры»: азербайджанский художник переосмысливает восточные ковры в виде глитч-арта Материал редакции
Ковры разбиваются на пиксели, растекаются по полу и превращаются в трёхмерные объекты.
В соцсетях обратили внимание на работы арезбайджанского художника Фаига Ахмеда из Баку, который превращает восточные ковры в произведения современного искусства. Под его рукой традиционные узоры переходят в пиксельные, закручиваются в разноцветные вихри или «cтекают» на пол.
Ахмед делает эскизы на компьютере, а затем поточено переносит их на специальную инженерную бумагу. После этого он передаёт изображение ткачам, которые вручную изготавливают ковёр. Шерстяные или шёлковые нити раскрашивают с помощью натуральных красителей.
Художник рассказал The Guardian, что создал первую работу ещё в детстве, когда водил пальцами по «лабиринту» узора на ковре, а потом изрезал на его на части, чтобы «соединить» конец и начало. В итоге он изрезал весь ковёр и соединил части в новые узоры.
Ахмед называет ковры «очень стабильными»: «Даже 2,500 лет назад мастера использовали похожие узоры и техники. Центр и края ковра напоминают социальную структуру, давая идею всему, что мы знаем». Художник отмечает, что раньше ковры были настолько же важны, как смартфоны сейчас.
Ахмед подчеркивает, что его работы должны висеть на стенах, а не лежать на полу.
В других случаях художник разбивает ковры на пиксели.
А иногда Ахмед искажает пространство и превращает ковры в трёхмерные объекты.
пффф, я куда за меньшую стоимость могу наблюдать такое дома.
Когда он был неизвестен он никак не мог договорится с бабулями ткачихами ковров в родном городе. Теперь когда выставляется конечно такой проблемы больше нет