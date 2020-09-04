Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
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«Ковёр — это портал в другие миры»: азербайджанский художник переосмысливает восточные ковры в виде глитч-арта Материал редакции

Ковры разбиваются на пиксели, растекаются по полу и превращаются в трёхмерные объекты.

11 комментариев
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В соцсетях обратили внимание на работы арезбайджанского художника Фаига Ахмеда из Баку, который превращает восточные ковры в произведения современного искусства. Под его рукой традиционные узоры переходят в пиксельные, закручиваются в разноцветные вихри или «cтекают» на пол.

Ахмед делает эскизы на компьютере, а затем поточено переносит их на специальную инженерную бумагу. После этого он передаёт изображение ткачам, которые вручную изготавливают ковёр. Шерстяные или шёлковые нити раскрашивают с помощью натуральных красителей.

Процесс пошива ковра

Художник рассказал The Guardian, что создал первую работу ещё в детстве, когда водил пальцами по «лабиринту» узора на ковре, а потом изрезал на его на части, чтобы «соединить» конец и начало. В итоге он изрезал весь ковёр и соединил части в новые узоры.

Ахмед называет ковры «очень стабильными»: «Даже 2,500 лет назад мастера использовали похожие узоры и техники. Центр и края ковра напоминают социальную структуру, давая идею всему, что мы знаем». Художник отмечает, что раньше ковры были настолько же важны, как смартфоны сейчас.

Ковёр изначально был создан как оберег или портал в другие миры. Его симметричная структура строится на равностороннем кресте и исходит от древних шаманов, использовавших эти символы как якорь для возвращения обратно в наш мир.

Фаиг Ахмед
художник

Ахмед подчеркивает, что его работы должны висеть на стенах, а не лежать на полу.

Здесь и далее — фото Фаига Ахмеда 

В других случаях художник разбивает ковры на пиксели.

А иногда Ахмед искажает пространство и превращает ковры в трёхмерные объекты.

#соцсети #арт

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Противный диод

3

nsfw

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Бунт Протеста

3

Идея хорошая, но все равно не очень

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Петербургский Макс

0

Я не буду шутить про ковры и ЛСД, я не буду шутить про...

Ответить

Andre Macareno

Петербургский
0

Можно про арезбайджанцев в тексте

Ответить

Abram Dikoy

0

Годный совриск

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ziggy stardust

0

пффф, я куда за меньшую стоимость могу наблюдать такое дома.

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сироп от щекотки

ziggy
0

Ну вот сезон как раз

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Bkmz Иванов

0

Грибы Алладина

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Алена Яровая

0

Когда он был неизвестен он никак не мог договорится с бабулями ткачихами ковров в родном городе. Теперь когда выставляется конечно такой проблемы больше нет

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Ozabot

0

Фантазии из детства? Я ковры именно такими помню

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