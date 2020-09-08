Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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Apple показала интерьер своего первого плавучего магазина. Он откроется в Сингапуре Материал редакции

Apple Marina Bay Sands заработает 10 сентября.

18 комментариев
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Apple сообщила, что 10 сентября откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде. В блоге компании опубликовали фотографии интерьера.

Магазин расположится в бухте Марина-Бэй возле гостиницы и казино Marina Bay Sands. Он представляет собой стеклянный купол, состоящий из 114 частей, соединённых десятью вертикальными стойками. В компании подчеркнули, что это первая в своём роде постройка.

Apple

На внутренней стене сферы есть перегородки, которые создают тень и то, что Apple называет «эффектом ночного освещения». В верхней части сферы расположен окулус, пропускающий солнечный свет, который, по словам компании, был вдохновлён римским Пантеоном.

Apple

Помимо торгового зала со всеми обычными гаджетами, под куполом находятся видеоэкран и зона отдыха, где можно проводить выступления и лекции.

На подводном уровне магазина расположен «первый подводный зал заседаний», где «предприниматели и разработчики, заинтересованные в обучении и консультировании, могут встретиться с членами команды Apple».

Созданный в сотрудничестве с агентством Foster + Partners Apple Marina Bay Sands станет третьим магазином компании в Сингапуре. Там будут работать 148 человек, которые в общей сложности говорят на 23 языках мира.

Apple

Желающие посетить магазин в день открытия должны забронировать время на сайте. В связи с пандемией в Сингапуре работают ограничения по количеству посетителей публичных заведений и дистанции между ними.

Mothership.sg
Колонна в виде дерева, прозрачный фасад и ни…
Apple Central World стал новым общественным пространством посреди шумного торгового центра.
tjournal.ru

#архитектура #дизайн #apple #новости

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но есть и хорошие новости?
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18 комментариев
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Алексей Селезнев

12

Неповторимый оригинал 

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пепси

Алексей
5

Yota Store?

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Groosha

пепси
7

Yopta

Ответить

Владимир Климов

12

Новый магазин Apple в Сингапуре и шар на пруду в Екатеринбурге. Жалкая пародия и неповторимый оригинал.

Ответить

Роман Александров

3

Вспомнился проект "Венера"

Ответить

Альтернативный Валера

2

кросиво

Ответить

пепси

Альтернативный
1

прекольна

Ответить

Альтернативный Валера

пепси
1

класна!

Ответить

Артур Логвинов

2

Мааааски блядь. Эпл как бы намекает, что это надолго

Ответить

Dmitry Nesterenko

Артур
1

В Сингапуре запрещено ходить без маски вне дома, штраф - 300 долларов.

Ответить

пепси

Dmitry
0

Вот у ребят нормальная конституция, а не то пост-советское подобие, сто в Украине

Ответить

Олег Иванов

–3

Залупа какая-то на пруду, чё вы дрочите на это?
Поставил бы такое в России какой нибудь бизнесмен, уже бы орали от недовольства, что весь вид на ваше болотце портит

Ответить

Sergiy Sev

2

Круто, не забывайте, что там не только технику продают, но и проходят всякие ивенты и мастерклассы. Так что, я бы сходил в такой

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

А потом летучего и ползучего

Ответить

Сергей Сергеев

Shlomo
2

могут себе позволить

Ответить

Toska Toska

0

А теперь ищем оригинал на вокзале Сочи

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Андрей Галицкий

0

какие же гении в Эппл

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Андрей Галицкий

Андрей
0

Джобс - супер

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