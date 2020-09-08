Apple показала интерьер своего первого плавучего магазина. Он откроется в Сингапуре Материал редакции
Apple Marina Bay Sands заработает 10 сентября.
Apple сообщила, что 10 сентября откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде. В блоге компании опубликовали фотографии интерьера.
Магазин расположится в бухте Марина-Бэй возле гостиницы и казино Marina Bay Sands. Он представляет собой стеклянный купол, состоящий из 114 частей, соединённых десятью вертикальными стойками. В компании подчеркнули, что это первая в своём роде постройка.
На внутренней стене сферы есть перегородки, которые создают тень и то, что Apple называет «эффектом ночного освещения». В верхней части сферы расположен окулус, пропускающий солнечный свет, который, по словам компании, был вдохновлён римским Пантеоном.
Помимо торгового зала со всеми обычными гаджетами, под куполом находятся видеоэкран и зона отдыха, где можно проводить выступления и лекции.
На подводном уровне магазина расположен «первый подводный зал заседаний», где «предприниматели и разработчики, заинтересованные в обучении и консультировании, могут встретиться с членами команды Apple».
Созданный в сотрудничестве с агентством Foster + Partners Apple Marina Bay Sands станет третьим магазином компании в Сингапуре. Там будут работать 148 человек, которые в общей сложности говорят на 23 языках мира.
Желающие посетить магазин в день открытия должны забронировать время на сайте. В связи с пандемией в Сингапуре работают ограничения по количеству посетителей публичных заведений и дистанции между ними.
Неповторимый оригинал
Новый магазин Apple в Сингапуре и шар на пруду в Екатеринбурге. Жалкая пародия и неповторимый оригинал.
Мааааски блядь. Эпл как бы намекает, что это надолго
В Сингапуре запрещено ходить без маски вне дома, штраф - 300 долларов.
Залупа какая-то на пруду, чё вы дрочите на это?
Поставил бы такое в России какой нибудь бизнесмен, уже бы орали от недовольства, что весь вид на ваше болотце портит
Круто, не забывайте, что там не только технику продают, но и проходят всякие ивенты и мастерклассы. Так что, я бы сходил в такой
А потом летучего и ползучего
какие же гении в Эппл