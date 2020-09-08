Apple Marina Bay Sands заработает 10 сентября.

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Apple сообщила, что 10 сентября откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде. В блоге компании опубликовали фотографии интерьера.

Магазин расположится в бухте Марина-Бэй возле гостиницы и казино Marina Bay Sands. Он представляет собой стеклянный купол, состоящий из 114 частей, соединённых десятью вертикальными стойками. В компании подчеркнули, что это первая в своём роде постройка.

Apple

На внутренней стене сферы есть перегородки, которые создают тень и то, что Apple называет «эффектом ночного освещения». В верхней части сферы расположен окулус, пропускающий солнечный свет, который, по словам компании, был вдохновлён римским Пантеоном.

Apple

Помимо торгового зала со всеми обычными гаджетами, под куполом находятся видеоэкран и зона отдыха, где можно проводить выступления и лекции.

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На подводном уровне магазина расположен «первый подводный зал заседаний», где «предприниматели и разработчики, заинтересованные в обучении и консультировании, могут встретиться с членами команды Apple».

Созданный в сотрудничестве с агентством Foster + Partners Apple Marina Bay Sands станет третьим магазином компании в Сингапуре. Там будут работать 148 человек, которые в общей сложности говорят на 23 языках мира.

Apple

Желающие посетить магазин в день открытия должны забронировать время на сайте. В связи с пандемией в Сингапуре работают ограничения по количеству посетителей публичных заведений и дистанции между ними.

Mothership.sg