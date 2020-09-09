Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Карта Москвы, показывающая возраст домов Материал редакции

Ранее авторы сделали аналогичные карты Петербурга, Казани и Владимира.

9 комментариев
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Картографы Милана Глебова и Никита Славин представили карту Москвы, на которой отражается возраст построек. Она стала четвёртой в проекте how-old-is-this.house.

У 125 из 259 тысяч отображённых зданий известен год постройки, у многих – ссылка на страницу в «Википедии» или на другом ресурсе, архитектурный стиль, архитектор и фотография. По словам авторов, границы категорий заданы историческими периодами, а цвета визуализации вдохновлены городом.

Побеждает хаотически-ассоциативный подход: красим дореволюционные дома в краснокирпичный цвет старых мануфактур, сталинские высотки и их современников – в ярко-жёлтый, как стены ГЗ МГУ на ярком солнце, бетонные семидесятые делаем тускловато-зелеными, а современным зданиям к лицу электрически-холодный синий.

из описания проекта

«Иногда поиски вели в неожиданном направлении»

Авторы отметили, что визуализация возраста зданий Москвы — не абсолютно новая идея, так как несколько лет назад подобную карту сделал «Меркатор», а потом и «Стрелка».

Но обе эти истории посвящены теме жилищного строительства, соответственно показывают только жилые дома, нам же хотелось нарисовать более полную картину.

Милана Глебова
картограф

Набор данных опубликован в свободном доступе, составители карты пообещали регулярно его обновлять. На сайте проекта можно заказать карту в формате постера.

#москва #архитектура

Карта Петербурга, показывающая возраст домов…
«Красный цвет с фасада Пантелеймоновской церкви, серый — попы грифонов с Банковского мостика».
tjournal.ru
Ольга Жигулина PLUS
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9 комментариев
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Обширный динозавр

10

@Павленко и дизайн не показывайте только нормальную инфографику, у него может случится инфаркт

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Атлант поправил плечи

Обширный
0

Или приступ вдохновения

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Dmitry Yashin

4

Представляю, как рвётся сейчас Павленко без дизайна

Ответить

Зарубежный Орзэмэс

0

Охуительно грустное зрелище, честно говоря...

Ответить

alexferman

Зарубежный
0

Почему?

Ответить

Dmitry Yashin

Зарубежный
0

Схуя?

Ответить

Намерен щит

0

Иллюстрация наследия SSовка

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Dmitry Yashin

0

Кстати, странный выбор слова "house" для названия. правильнее было бы "building".

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Заключенный танк88

0

В моём браузере карта не работает(

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