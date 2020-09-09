Карта Москвы, показывающая возраст домов Материал редакции
Ранее авторы сделали аналогичные карты Петербурга, Казани и Владимира.
Картографы Милана Глебова и Никита Славин представили карту Москвы, на которой отражается возраст построек. Она стала четвёртой в проекте how-old-is-this.house.
У 125 из 259 тысяч отображённых зданий известен год постройки, у многих – ссылка на страницу в «Википедии» или на другом ресурсе, архитектурный стиль, архитектор и фотография. По словам авторов, границы категорий заданы историческими периодами, а цвета визуализации вдохновлены городом.
Авторы отметили, что визуализация возраста зданий Москвы — не абсолютно новая идея, так как несколько лет назад подобную карту сделал «Меркатор», а потом и «Стрелка».
Набор данных опубликован в свободном доступе, составители карты пообещали регулярно его обновлять. На сайте проекта можно заказать карту в формате постера.
@Павленко и дизайн не показывайте только нормальную инфографику, у него может случится инфаркт
Кстати, странный выбор слова "house" для названия. правильнее было бы "building".