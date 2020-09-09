Ранее авторы сделали аналогичные карты Петербурга, Казани и Владимира.

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Картографы Милана Глебова и Никита Славин представили карту Москвы, на которой отражается возраст построек. Она стала четвёртой в проекте how-old-is-this.house.

У 125 из 259 тысяч отображённых зданий известен год постройки, у многих – ссылка на страницу в «Википедии» или на другом ресурсе, архитектурный стиль, архитектор и фотография. По словам авторов, границы категорий заданы историческими периодами, а цвета визуализации вдохновлены городом.

Побеждает хаотически-ассоциативный подход: красим дореволюционные дома в краснокирпичный цвет старых мануфактур, сталинские высотки и их современников – в ярко-жёлтый, как стены ГЗ МГУ на ярком солнце, бетонные семидесятые делаем тускловато-зелеными, а современным зданиям к лицу электрически-холодный синий. из описания проекта

«Иногда поиски вели в неожиданном направлении»

Авторы отметили, что визуализация возраста зданий Москвы — не абсолютно новая идея, так как несколько лет назад подобную карту сделал «Меркатор», а потом и «Стрелка».

Но обе эти истории посвящены теме жилищного строительства, соответственно показывают только жилые дома, нам же хотелось нарисовать более полную картину. Милана Глебова картограф