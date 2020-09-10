Прогулка по ней составит около 2,5 часов.

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Фото STENOGRAFFIA

Художники фестиваля STENOGRAFFIA при поддержке «Яндекс.Карт» открыли в Екатеринбурге новый туристический маршрут. Он объединяет 29 объектов уличного искусства, которые были созданы на фестивале за разные годы его проведения.

Линию создавали горячим и холодным пластиком в течение трёх недель. Её протяженность составила около 9 километров, пройти её можно примерно за 2,5 часа. Авторы проекта рассказали TJ, что начать путешествие можно с любого места, так как линия закольцована.

Гуляя по линии, можно рассмотреть сами арт-объекты и таблички с первичной информацией о них. Прямо на асфальте разместили QR-коды, перейдя по которым, можно узнать о художнике и сути работы.

Администрация фестиваля надеется, что в будущем на маршруте появятся арт-объекты STENOGRAFFIA следующих лет.