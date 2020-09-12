Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади. Никакого «политического заказа», по информации пресс-службы, Союзу не поступало. Самые интересные работы будут экспонироваться на выставке в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

Организаторы заявили, что их цель — создать «банк идей по ре-использованию мавзолея». По их мнению, правильнее всего было бы преобразовать проект архитектора Алексея Щусева в филиал основанного им же Музея русской архитектуры. В положении конкурса отмечается, что нахождение Ленина в мавзолее «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого» противоречит «современными представлениями о фиксации „вечной памяти“», нарушает русскую православную традицию и волю самого Ленина.