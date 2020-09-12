Дизайн и архитектура
Аня Бегиашвили
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Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина Материал редакции

Сами организаторы считают, что в здании следует открыть филиал Музея русской архитектуры.

48 комментариев
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Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади. Никакого «политического заказа», по информации пресс-службы, Союзу не поступало. Самые интересные работы будут экспонироваться на выставке в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

Организаторы заявили, что их цель — создать «банк идей по ре-использованию мавзолея». По их мнению, правильнее всего было бы преобразовать проект архитектора Алексея Щусева в филиал основанного им же Музея русской архитектуры. В положении конкурса отмечается, что нахождение Ленина в мавзолее «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого» противоречит «современными представлениями о фиксации „вечной памяти“», нарушает русскую православную традицию и волю самого Ленина.

Среди членов жюри — министр культуры Ольга Любимова, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, гендиректор Музеев московского Кремля Елена Гагарина и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В пресс-службе Союза архитекторов заявили, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет, это лишь «спецпроект фестиваля».

#новости #москва

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48 комментариев
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сироп от щекотки

25

Вот мой вариант

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Neketa Fo

сироп
12

Еще одну парковку?

Ответить

сироп от щекотки

Neketa
2

Это блек стар картинг!

Ответить

Уютный каякер

сироп
0

Бля, бордюра не хватает

Ответить

Хозяйственный Орзэмэс

11

Я надеюсь это первый шажочек к тому, чтобы деда уже наконец захоронили.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Хозяйственный
13

Поменяли на другого

Ответить

Neketa Fo

Хозяйственный
3

погоди, а ты какого деда имеешь ввиду? 

Ответить

Модный нос

7

Че плохого в ленине на красной площади?? Крутой и уникальный экспонат

Ответить

Zero-one-one

Модный
9

Много туристов приезжает ради него. Моя бабушка вот хочет его увидеть

Ответить

Дурацкий колос

Модный
1

Чтоб проклятье с России снять надо земле предать

Ответить

Тюляш Морской Котан

Дурацкий
0

Земля не примет.Только 🔥🔥🔥

Ответить

Удобный украинец

6

Единственный нормальный вариант использования мавзолея - убрать его вообще с красной площади.
Пусть разбирают и по частям переносят на кладбище вместе с трупом.

Ответить

Neketa Fo

Удобный
16

Все бы вам разгромить к хуям. Прикольная же авангардная конструкция архитектора Щусева, который тоже не хуй собачий. Мне кажется переоборудовать его ваще прикольная идея.

Хотя я и против трупа Ленина внутри нечего не имею. Это ж такой ебанизм, пиздец!

Ответить

Удобный украинец

Neketa
2

Ну пусть авангардная конструкция и стоит там, где она более уместна, в чем проблема?

Ответить

Neketa Fo

Удобный
0

Ну так ее и создавали специально для этого места 

Ответить

Удобный украинец

Neketa
2

Мало ли, что и для чего большевки создавали

Ответить

Neketa Fo

Удобный
5

говоришь как большевик 

Ответить

Alexei Kuksin

Удобный
0

Прикольно. Архитектор Щусев, начавший творить до революции вдруг стал большевиком.

Ответить

Удобный украинец

Alexei
–1

Стал в тот момент, когда взялся строить усыпальницу для Ленина.

Ответить

Alexei Kuksin

Удобный
2

Ой держите меня, суровый Драган выписал Щусева из русских!

Ответить

Удобный украинец

Alexei
0

Ой держите меня,  суровый Куксин опять паясничает

Ответить

Alexei Kuksin

Удобный
0

И буду. Правда твое борцунство все равно смешнее

Ответить

Abram Dikoy

Удобный
1

А почему она не уместна на Красной площади? 

Ответить

Районный динозавр

Abram
1

Потому что на главной площади страны не должно быть никаких склепов с трупиками, блядь!

Ответить

Alexei Kuksin

Районный
0

Нью-Йорку с мавзолеем Гранта щас обидно было

Ответить

Районный

Alexei
1

Он не стоит ни на Таймс Сквер, ни на Пятой Авеню. Пусть усача тогда перенесут в какие-нибудь сокольники, тогда сравним.

Ответить

Neketa Fo

Районный
0

Ты живешь что ли в Кремле? В чем проблема для тебя не пойму? Кремль самое безжизненное место в Москве, лучше места для могилки не найти. А ты в зелёный парк зачем-то хочешь утащить. Он же не Толстой епта

Ответить

Neketa Fo

Районный
0

Кому площадь что-то должна или не должна?

Ответить

Удобный украинец

Abram
0

По той же причине, по которой неуместны памятники Ленину в каждом городе и улицы, названные в честь него.
По той же причине, по которой неуместны красные звезды на российских военных самолетах.

Ответить

Естественный коктейль

10
Ответить

Судебный космос

Естественный
1

Уже есть элитный в здании напротив 

Ответить

Отдаленный Гоша

Естественный
–8

Роскомнадзор оштрафует ТЖ интересно, надо проверить. Автора облившего в фотошопе зелёнкой Родину-мать оштрафовали на 200к, думаю и этого пациента можно привлечь. @Сергей Звезда ваш вахтёр забанил меня, пусть он удалит оскорбляющую фотографию.

Ответить

Владимир Куприенков

Отдаленный
0

Ооо, коммуниста порвало

Ответить

Денис Кораблев

4

Магазин apple можно замутить

Ответить

Тюляш Морской Котан

Денис
5

в 2011 уже проскакивал:

Ответить

Тюляш Морской Котан

Тюляш
8

На худой конец

Ответить

Ярослав Панков

5
Ответить

web-watcher

3

В Положении написано, что в Жюри Конкурса приглашён Г.А. Зюганов (!)

Ответить

Отдаленный Гоша

1

Давно пора музей сделать, а Ленина захоронить у Кремлёвской стены.

Ответить

Модный нос

1

Пусть перекрасят Кремль. 

Ответить

Savage Steel

0

Чтобы из центра Москвы убрать трупак и тем самым снять часть древнего проклятия? Ну уж нет. 

Ответить

Районный динозавр

0

Там нужен Apple Store

Ответить

Abram Dikoy

0

Надеюсь Ленина никогда не похоронят, можно сделать выставочный зал там, с зверствами режима, а деда как главный экспонат оставить

Ответить

Bkmz Иванов

0

Элитный хостел
Спи спокойно, дорогой товарищ

Ответить

Украденная жизнь

0

Музей Нестора Махно нормально бы прижился.

Ответить

Аристарх Знаменский

0
Ответить

Stanley H. Tweedle

0

У кого-то ещё есть сомнения насчёт того что мумия не должна лежать в центре современной страны?

Ответить

Zero-one-one

–1

Ээээ, у меня бабушка на него ещё не посмотрела. Вот когда посмотрит, тогда пусть хоть что делают(

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