Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина Материал редакции
Сами организаторы считают, что в здании следует открыть филиал Музея русской архитектуры.
Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади. Никакого «политического заказа», по информации пресс-службы, Союзу не поступало. Самые интересные работы будут экспонироваться на выставке в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».
Организаторы заявили, что их цель — создать «банк идей по ре-использованию мавзолея». По их мнению, правильнее всего было бы преобразовать проект архитектора Алексея Щусева в филиал основанного им же Музея русской архитектуры. В положении конкурса отмечается, что нахождение Ленина в мавзолее «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого» противоречит «современными представлениями о фиксации „вечной памяти“», нарушает русскую православную традицию и волю самого Ленина.
Среди членов жюри — министр культуры Ольга Любимова, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, гендиректор Музеев московского Кремля Елена Гагарина и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В пресс-службе Союза архитекторов заявили, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет, это лишь «спецпроект фестиваля».
Вот мой вариант
Много туристов приезжает ради него. Моя бабушка вот хочет его увидеть
Дурацкий колос
Чтоб проклятье с России снять надо земле предать
Ну пусть авангардная конструкция и стоит там, где она более уместна, в чем проблема?
Мало ли, что и для чего большевки создавали
Прикольно. Архитектор Щусев, начавший творить до революции вдруг стал большевиком.
Стал в тот момент, когда взялся строить усыпальницу для Ленина.
Ой держите меня, суровый Драган выписал Щусева из русских!
Ой держите меня, суровый Куксин опять паясничает
А почему она не уместна на Красной площади?
Районный динозавр
Потому что на главной площади страны не должно быть никаких склепов с трупиками, блядь!
Нью-Йорку с мавзолеем Гранта щас обидно было
Районный
Он не стоит ни на Таймс Сквер, ни на Пятой Авеню. Пусть усача тогда перенесут в какие-нибудь сокольники, тогда сравним.
Удобный украинец
По той же причине, по которой неуместны памятники Ленину в каждом городе и улицы, названные в честь него.
По той же причине, по которой неуместны красные звезды на российских военных самолетах.
Отдаленный Гоша
Роскомнадзор оштрафует ТЖ интересно, надо проверить. Автора облившего в фотошопе зелёнкой Родину-мать оштрафовали на 200к, думаю и этого пациента можно привлечь. @Сергей Звезда ваш вахтёр забанил меня, пусть он удалит оскорбляющую фотографию.
Магазин apple можно замутить
в 2011 уже проскакивал:
Чтобы из центра Москвы убрать трупак и тем самым снять часть древнего проклятия? Ну уж нет.
Надеюсь Ленина никогда не похоронят, можно сделать выставочный зал там, с зверствами режима, а деда как главный экспонат оставить
У кого-то ещё есть сомнения насчёт того что мумия не должна лежать в центре современной страны?
Ээээ, у меня бабушка на него ещё не посмотрела. Вот когда посмотрит, тогда пусть хоть что делают(