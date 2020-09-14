В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.

В закладки Слушать

Фото образовательного комплекса «Точка будущего»

14 сентября в Иркутске открыли образовательный комплекс «Точка будущего» — в него входит 27 зданий детского сада, младшей и старшей школы, спортивный комплекс, бассейн, футбольное поле, которое зимой превратится в каток, и хозяйственные корпуса. В школе и саду будут учиться дети как из обычных, так и из приёмных семей.

Недалеко от комплекса построили посёлок для родителей приёмных детей — каждой семье выделили отдельный или блочный дом. Архитектурный стиль тот же, что и у «Точки будущего».

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ca2284fd-ca0e-579e-3dd6-bed74a5c60b7","width":5000,"height":3333,"size":7816699,"type":"jpg","color":"7a6942","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9fa0b0b0-6eda-be62-8697-f6a4d645f6b2","width":5000,"height":3333,"size":5117496,"type":"jpg","color":"dbdedd","hash":"","external_service":[]}}}]

В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни. «Неприспособленность к нормам и правилам общества – одна из главных проблем взрослеющих приёмных детей. Её мы и пытаемся решить с помощью технологии жизненного проектирования», — отметил Чемезов.

Проект — благотворительный, им занимается фонд «Новый дом». Около шести миллиардов рублей на строительство внесли частные инвесторы.

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"02335376-5505-45af-fea2-bc9efca51084","width":1280,"height":853,"size":295936,"type":"jpg","color":"c8d4d6","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u00ab\u0411\u0430\u0439\u043a\u0430\u043b \u0418\u043d\u0444\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"916c8fae-a1d7-304e-a9e6-b4bcfb33a44e","width":2000,"height":1335,"size":2012475,"type":"jpg","color":"aeaaa1","hash":"","external_service":[]}}}]

В образовательном комплексе работают не только учителя, но и психологи и тьюторы, которые прошли профессиональную переподготовку, рассказали создатели комплекса. Переподготовка была необходима, чтобы изменить традиционный подход к обучению. Тьюторы будут помогать ученикам выбирать образовательные направления и выстраивать индивидуальную программу — так гуманитарии смогут сделать упор, например, на истории и литературе, а физики и математики — на точных науках.

Фото образовательного комплекса «Точка будущего»

В конкурсе на разработку проекта школы участвовали представители 11 стран — выиграло датское архитектурное бюро Cebra. Проект датских архитекторов под сибирские условия дорабатывали российские проектировщики. Строительство начали в 2018 году.

Главными задачами было сделать пространство, которое может трансформироваться для групповых и индивидуальных занятий, создать как можно больше открытых светлых пространств, и меньше длинных коридоров и изолированных кабинетов.

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ae5f2ca2-61fd-0ac7-bf39-755809511be2","width":1024,"height":682,"size":130518,"type":"jpg","color":"bcad9b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f09452fa-b581-704c-4dfd-c5a7edc1d8fb","width":1024,"height":682,"size":208725,"type":"jpg","color":"bcad9b","hash":"","external_service":[]}}}]

Парты в классах модульные — их можно собирать и сидеть группами, рассказала журналистка Ася Зольникова. В школе изучают гончарное мастерство, работая на электрических гончарных кругах, пишут музыку в редакторах и играют на инструментах. В классе биологии ученики выращивают растения, а на трудах готовят и учатся разводить проводку, при этом занятия не разделены по гендерам.

[{"title":"\u0425\u0443\u0434\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2cfa7cfb-ce9d-0593-53c4-d2d6dbb0d80d","width":2048,"height":1536,"size":634501,"type":"jpg","color":"8a8475","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2a998c07-720b-2f25-0702-edf5bcd7eb47","width":2048,"height":1536,"size":572151,"type":"jpg","color":"767771","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0433\u043e\u043d\u0447\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0438","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a8c1e140-a584-ec77-40eb-f19d70699112","width":570,"height":660,"size":89522,"type":"jpg","color":"b2b0ad","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u043e\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1c007b91-675d-6b4b-5522-b7c467337253","width":570,"height":438,"size":91137,"type":"jpg","color":"241f23","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041a\u0443\u0445\u043d\u044f \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u0438\u0439\u00a0","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"95f70626-2fa2-8411-baad-7472bf53f9e8","width":572,"height":418,"size":75495,"type":"jpg","color":"c5c1bb","hash":"","external_service":[]}}}]

В школе много окон в пол и прозрачных перегородок — это снижает вероятность буллинга среди учеников, пояснило руководство Зольниковой.

[{"title":"\u0421\u0442\u043e\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"cda8215f-712e-cfd6-c209-bbffc1ad842e","width":1024,"height":768,"size":211776,"type":"jpg","color":"7d7664","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0423\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f-\u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/bulletproofish\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u0410\u0441\u0438 \u0417\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"60ba4cf9-b7e8-50ec-0ff0-be2b11ced5b4","width":2048,"height":1536,"size":472376,"type":"jpg","color":"b9b3a6","hash":"","external_service":[]}}}]

«Одна из задач нашего проекта – обеспечить детям комфортную среду и равные возможности. Сделать так, чтобы в обществе, и особенно в школе, где происходит становление личности, исчезло разделение детей на обычных и приёмных. Чтобы школьники увидели в сверстниках с такой судьбой друзей и товарищей, а не „аутсайдеров“ с чужими и далёкими для них проблемами», — пояснил Чемезов.