Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
1524

В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы Материал редакции

В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.

46 комментариев
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Фото образовательного комплекса «Точка будущего»

14 сентября в Иркутске открыли образовательный комплекс «Точка будущего» — в него входит 27 зданий детского сада, младшей и старшей школы, спортивный комплекс, бассейн, футбольное поле, которое зимой превратится в каток, и хозяйственные корпуса. В школе и саду будут учиться дети как из обычных, так и из приёмных семей.

Недалеко от комплекса построили посёлок для родителей приёмных детей — каждой семье выделили отдельный или блочный дом. Архитектурный стиль тот же, что и у «Точки будущего».

В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни. «Неприспособленность к нормам и правилам общества – одна из главных проблем взрослеющих приёмных детей. Её мы и пытаемся решить с помощью технологии жизненного проектирования», — отметил Чемезов.

Проект — благотворительный, им занимается фонд «Новый дом». Около шести миллиардов рублей на строительство внесли частные инвесторы.

В образовательном комплексе работают не только учителя, но и психологи и тьюторы, которые прошли профессиональную переподготовку, рассказали создатели комплекса. Переподготовка была необходима, чтобы изменить традиционный подход к обучению. Тьюторы будут помогать ученикам выбирать образовательные направления и выстраивать индивидуальную программу — так гуманитарии смогут сделать упор, например, на истории и литературе, а физики и математики — на точных науках.

Фото образовательного комплекса «Точка будущего»

В конкурсе на разработку проекта школы участвовали представители 11 стран — выиграло датское архитектурное бюро Cebra. Проект датских архитекторов под сибирские условия дорабатывали российские проектировщики. Строительство начали в 2018 году.

Главными задачами было сделать пространство, которое может трансформироваться для групповых и индивидуальных занятий, создать как можно больше открытых светлых пространств, и меньше длинных коридоров и изолированных кабинетов.

Парты в классах модульные — их можно собирать и сидеть группами, рассказала журналистка Ася Зольникова. В школе изучают гончарное мастерство, работая на электрических гончарных кругах, пишут музыку в редакторах и играют на инструментах. В классе биологии ученики выращивают растения, а на трудах готовят и учатся разводить проводку, при этом занятия не разделены по гендерам.

В школе много окон в пол и прозрачных перегородок — это снижает вероятность буллинга среди учеников, пояснило руководство Зольниковой.

«Одна из задач нашего проекта – обеспечить детям комфортную среду и равные возможности. Сделать так, чтобы в обществе, и особенно в школе, где происходит становление личности, исчезло разделение детей на обычных и приёмных. Чтобы школьники увидели в сверстниках с такой судьбой друзей и товарищей, а не „аутсайдеров“ с чужими и далёкими для них проблемами», — пояснил Чемезов.

Фото образовательного комплекса «Точка будущего»

#архитектура #иркутск #школа #образование

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46 комментариев
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Просто Тимуррр

34

После этого нужны будут центры адаптации детей к архитектуре Иркутстка

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A big purple banana 🍆

19

Больше датчан этой стране!

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Рыжий волк

A
1

Ужасно думать, что для кого-то это нормально?

Ответить

A big purple banana 🍆

Рыжий
2

Для меня это тоже нормально. А то что в остальных школах это ненормально

Ответить

Радостный кот

7

Ха-ха, участвовал в проектировании. Но это был полный пиздец.

Ответить

Neketa Fo

Радостный
5

рассказывай

Ответить

A big purple banana 🍆

Радостный
1

Че там?

Ответить

Радостный кот

A
2

Проблемы в менеджменте и в сроках. Делалось абы как, но под конец кое-как вытянули. 

Ответить

A big purple banana 🍆

Радостный
1

А кто виноват? Агенство или заказчик+подрядчики?

Ответить

Радостный кот

A
3

Хуй знает. Но у него я не спрашивал. В целом неплохой опыт. Бывало и хуже.

UPD:Подрядчики подломили неплохо так

Ответить

Макс Федотов

Радостн…
0

Я бы рад был прочитать твою статью в лиге авторов, что там происходило и как проектировалось

Ответить

Радостный кот

Радостный
0

По идее должны были построить года два назад

Ответить

Екатерина Кузнецова

Радостный
2

печально, но выглядит всё равно круто, как ни крути

Ответить

ouxen

Радостный
1

прокомментируй лютую барьерность в этой херне

Ответить

Противный калькулятор

Радостный
1

Почему

Ответить

alexferman

6

Не может быть чтобы это российские власти построили. Явно из другого измерения вывалилось.

Ответить

Рыжий волк

alexferman
6

Не власти
В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни. 

И чемезов скорее дал деняк, а авдолян - идею :)

Ответить

alexferman

Рыжий
1

Мои шаблоны спасены

Ответить

Крошечный Женя

Рыжий
0

фух, я уже думал в чем тут подвох. а теперь все стало на места.

Ответить

FOX

5

жду центр адаптации россиян к жизни в России

Ответить

Рыжий волк

3

ЕБАТЬ

Ответить

Рыжий волк

Рыжий
4

По крайней мере выглядит это обалденно

Ответить

Екатерина Кузнецова

Рыжий
2

да, я чуть не пустила слезу от счастья

Ответить

Рыжий волк

Рыжий
0

В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни.

Блен, я думал это государство смогло :( тада очень круто и интересно, но не так

Ответить

Евгений Клочков

Рыжий
0

Ростех это считай государство

Ответить

alexferman

Евгений
0

Ееее киберпунк

Ответить

Рыжий волк

Евгений
0

Чемезов скорее бабки дал, но все равно супер

Ответить

Невероятный бокал

2

Какие-то пиндоские идеи

Ответить

Екатерина Кузнецова

Невероятный
6

тогда я за страну пиндосов

Ответить

Невероятный бокал

Екатерина
0

Все нормальные люди за страну пиндосов

Ответить

A big purple banana 🍆

Невероятный
0

Не то что православный аул, да?

Ответить

alexferman

A
0

Травославный

Ответить

Невероятный бокал

A
0

Да

Ответить

Призванный кот

1

А потом они разъедутся в свои панельки. ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Дорожный месяц

Призванный
6
Ответить

Методический дым

2

Лучше б детские дома адаптировали для детей

Ответить

Neketa Fo

2

какая ж красотища! 

Ответить

Блаженный рак

1

Наконец-то блять нормальный дизайн

Ответить

ouxen

0

ммм, какая агрессивная барьерная среда

Ответить

Dmitry Yashin

0

Охуенно!

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Не хочу показаться каким-то уникальным эстетом, но именно этот проект вообще не нравится. Лестницы на второй этаж уродские - формат крыш сбоку как казармы, да и вообще форма крыш неудачная. А внутри местами красиво, симпатично, богато.

updt. Забавно — я написал текст выше, думая, что это в Дании школа. То есть я тут точно не предвзят к России. Но правда, тут прям очень неудачный проект. Особенно для климата Иркутска... Совсем надо быть идиотом, чтобы делать такие лестницы снаружи для школы с холодной зимой и льдом.

Ответить

Vladimir Medvedev

Vladimir
0

Вот такие интерьеры очень сложно прогреть. И они соверешенно не уютные. Я обычно люблю второй свет и мансардные потолки, но не в таком масштабе и не в таком интерьере. Потолки тут явно больше 6 метров - нафига, ваще непонятно. Это ж не аэропорт и не вокзал.

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Леонид Федотов

0

Есть видеообзор этой школы - там больше информации будет, чем в статье

Ответить

Илюхер XXX

0

Надо изговнять поскорее, икон повесить, портрет путина в кабинет директора, заставить вести стандартную программу, вот это всё

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Екатерина Кузнецова

Илюхер
0

можна нинада

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Michael Shultz

0

АУЕ на стенах написали сразу при строительстве, чтобы не отвлекать никого от учебного процесса.

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