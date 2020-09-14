В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы Материал редакции
В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.
14 сентября в Иркутске открыли образовательный комплекс «Точка будущего» — в него входит 27 зданий детского сада, младшей и старшей школы, спортивный комплекс, бассейн, футбольное поле, которое зимой превратится в каток, и хозяйственные корпуса. В школе и саду будут учиться дети как из обычных, так и из приёмных семей.
Недалеко от комплекса построили посёлок для родителей приёмных детей — каждой семье выделили отдельный или блочный дом. Архитектурный стиль тот же, что и у «Точки будущего».
В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни. «Неприспособленность к нормам и правилам общества – одна из главных проблем взрослеющих приёмных детей. Её мы и пытаемся решить с помощью технологии жизненного проектирования», — отметил Чемезов.
Проект — благотворительный, им занимается фонд «Новый дом». Около шести миллиардов рублей на строительство внесли частные инвесторы.
В образовательном комплексе работают не только учителя, но и психологи и тьюторы, которые прошли профессиональную переподготовку, рассказали создатели комплекса. Переподготовка была необходима, чтобы изменить традиционный подход к обучению. Тьюторы будут помогать ученикам выбирать образовательные направления и выстраивать индивидуальную программу — так гуманитарии смогут сделать упор, например, на истории и литературе, а физики и математики — на точных науках.
В конкурсе на разработку проекта школы участвовали представители 11 стран — выиграло датское архитектурное бюро Cebra. Проект датских архитекторов под сибирские условия дорабатывали российские проектировщики. Строительство начали в 2018 году.
Главными задачами было сделать пространство, которое может трансформироваться для групповых и индивидуальных занятий, создать как можно больше открытых светлых пространств, и меньше длинных коридоров и изолированных кабинетов.
Парты в классах модульные — их можно собирать и сидеть группами, рассказала журналистка Ася Зольникова. В школе изучают гончарное мастерство, работая на электрических гончарных кругах, пишут музыку в редакторах и играют на инструментах. В классе биологии ученики выращивают растения, а на трудах готовят и учатся разводить проводку, при этом занятия не разделены по гендерам.
В школе много окон в пол и прозрачных перегородок — это снижает вероятность буллинга среди учеников, пояснило руководство Зольниковой.
«Одна из задач нашего проекта – обеспечить детям комфортную среду и равные возможности. Сделать так, чтобы в обществе, и особенно в школе, где происходит становление личности, исчезло разделение детей на обычных и приёмных. Чтобы школьники увидели в сверстниках с такой судьбой друзей и товарищей, а не „аутсайдеров“ с чужими и далёкими для них проблемами», — пояснил Чемезов.
Больше датчан этой стране!
Рыжий волк
Ужасно думать, что для кого-то это нормально?
Для меня это тоже нормально. А то что в остальных школах это ненормально
Че там?
Проблемы в менеджменте и в сроках. Делалось абы как, но под конец кое-как вытянули.
А кто виноват? Агенство или заказчик+подрядчики?
Хуй знает. Но у него я не спрашивал. В целом неплохой опыт. Бывало и хуже.
UPD:Подрядчики подломили неплохо так
Я бы рад был прочитать твою статью в лиге авторов, что там происходило и как проектировалось
Не может быть чтобы это российские власти построили. Явно из другого измерения вывалилось.
Рыжий волк
Не власти
В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни.
И чемезов скорее дал деняк, а авдолян - идею :)
По крайней мере выглядит это обалденно
В 2015 году комплекс решили построить генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и основатель Yota Альберт Авдолян, чтобы решить проблему адаптации детей из детских домов ко взрослой жизни.
Блен, я думал это государство смогло :( тада очень круто и интересно, но не так
Ростех это считай государство
Не то что православный аул, да?
Не хочу показаться каким-то уникальным эстетом, но именно этот проект вообще не нравится. Лестницы на второй этаж уродские - формат крыш сбоку как казармы, да и вообще форма крыш неудачная. А внутри местами красиво, симпатично, богато.
updt. Забавно — я написал текст выше, думая, что это в Дании школа. То есть я тут точно не предвзят к России. Но правда, тут прям очень неудачный проект. Особенно для климата Иркутска... Совсем надо быть идиотом, чтобы делать такие лестницы снаружи для школы с холодной зимой и льдом.
Вот такие интерьеры очень сложно прогреть. И они соверешенно не уютные. Я обычно люблю второй свет и мансардные потолки, но не в таком масштабе и не в таком интерьере. Потолки тут явно больше 6 метров - нафига, ваще непонятно. Это ж не аэропорт и не вокзал.
Надо изговнять поскорее, икон повесить, портрет путина в кабинет директора, заставить вести стандартную программу, вот это всё
АУЕ на стенах написали сразу при строительстве, чтобы не отвлекать никого от учебного процесса.