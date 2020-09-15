Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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В итальянских Альпах открыли смотровую площадку — и назвали в честь найденной неподалёку человеческой мумии

Этци построили на высоте 3251 метра — она парит над горами, лишь в нескольких местах соприкасаясь с землёй.

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Фото Алекса Филца, Dezeen

Недалеко от границы Италии и Австрии в долине Валь Сеналес (Шнальсталь) в Альпах открыли смотровую площадку, разработанную бюро Network of Architecture (noa) — «Пик Этци 3251 м». Проект разработали по заказу горнолыжного курорта Schnalstaler Gletscherbahn.

Выступ площадки обращён к Австрии, а ниже по склону находится водохранилище. Площадку сделали из кортеновской стали, устойчивой к перепадам температур, разным погодным условиям и к атмосферной коррозии. По периметру она ограждена металлическими пластинами, а пол выполнен из прочной сетки — под ногами посетители могут видеть горные породы. Ещё до появления площадки на пике горы находился металлических крест — архитекторы оставили его.

Фото Алекса Филца, Dezeen

Выступ площадки держится на нескольких опорах, что позволяет ей «парить» над горами. С одной стороны овальной площадки вперёд выдаётся балкон со стеклянным ограждением. Металл и стекло позволяют «Пику Этци» почти слиться с природным ландшафтом — тёмно-коричневыми горными породами. «Окружающая природа, её текстура и ощущение от неё побудили нас выбрать материал, который лучше всего отражает эти характеристики», — сказал изданию Dezeen архитектор Андреас Профантер.

Фото Алекса Филца, Dezeen

Добраться до «Пика Этци» не легко, но неподалёку от него находится высокогорный отель Glacier Hotel Grawand и горнолыжные трассы. Доехать до отеля можно на канатной дороге, а от него к площадке — по лестнице, тоже разработанной noa.

Смотровую площадку назвали в честь найденной неподалёку в 1991 году человеческой мумии — Этци. Учёные подсчитали, что мумии около 5300 лет — она древнейшая в Европе.

Фото Алекса Филца, Dezeen

Строительство в высокогорье было сложным, признаются архитекторы. Им приходилось тщательно продумывать каждый этап строительства и тесно сотрудничать с подрядчиками. «Суровые условия окружающей среды, а также открытая строительная площадка создали ряд ограничений не только в выборе материалов и, следовательно, конструкции платформы, но также для рабочих и технического оборудования. Каждую деталь платформы нужно было прорабатывать с учётом процесса изготовления, транспортировки и сборки», — отметил Профантер.

Обработку металла, сборку конструкций и транспортировку, в том числе на вертолёте, снимали на видео — получился двухминутный ролик о строительстве в итальянских Альпах.

Строительство смотровой площадки Пик Этци 3251 метров

#архитектура #италия #австрия #альпы

Екатерина Кузнецова PLUS
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плюшевый батон

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Круто, но домик можно было бы сайдингом зашить, а забор небезопасный – лучше бы подошел зеленый профлист.

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Sapar Nurkamal

0

Очень круто! Крест немного смутил

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