Авторы идеи убеждены, что такое решение поможет сделать парк «более привлекательным местом» для посетителей.

В закладки

Японский архитектор Такеносуке Сакакура установил в токийском парке туалетные кабинки, которые по ночам светятся, как фонари. «Построив освещённый и открытый объект на ограниченном пространстве, мы надеемся улучшить имидж не только туалета, но и всего парка», — пояснил он.

В каждой из его построек — три отделения унисекс, одно из них доступно для людей с ограниченными физическими возможностями. Стены кабинок выполнены из матового зелёного стекла с нанесённым на них натуралистичным узором в виде деревьев.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"43b0d13c-fb85-0126-5cbb-132c1ac31c77","width":2364,"height":1576,"size":520757,"type":"jpg","color":"a6a587","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"929aa811-5cce-6b73-b478-ab44ff8f016e","width":2364,"height":1576,"size":762029,"type":"jpg","color":"112714","hash":"","external_service":[]}}}]

По словам архитектора, ранее общественный туалет в парке редко использовался, и потому для него было «важно создать объект, который не только отвечает основным требованиям общественного туалета, но и побуждает больше людей использовать это средство».

Проект Сакакура стал частью масштабной кампании по обновлению общественных туалетов в Токио в преддверии Олимпийских игр, перенесённых на 2021 год из-за пандемии.