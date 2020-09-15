Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Архитектура: «Туалеты-фонари» в японском парке Материал редакции

Авторы идеи убеждены, что такое решение поможет сделать парк «более привлекательным местом» для посетителей.

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Японский архитектор Такеносуке Сакакура установил в токийском парке туалетные кабинки, которые по ночам светятся, как фонари. «Построив освещённый и открытый объект на ограниченном пространстве, мы надеемся улучшить имидж не только туалета, но и всего парка», — пояснил он.

В каждой из его построек — три отделения унисекс, одно из них доступно для людей с ограниченными физическими возможностями. Стены кабинок выполнены из матового зелёного стекла с нанесённым на них натуралистичным узором в виде деревьев.

По словам архитектора, ранее общественный туалет в парке редко использовался, и потому для него было «важно создать объект, который не только отвечает основным требованиям общественного туалета, но и побуждает больше людей использовать это средство».

Проект Сакакура стал частью масштабной кампании по обновлению общественных туалетов в Токио в преддверии Олимпийских игр, перенесённых на 2021 год из-за пандемии.

В рамках этой же кампании ранее в токийском парке появились полностью прозрачные общественные туалеты, в которых используется «умное» стекло.

#япония #дизайн

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