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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Фото: «Каллиграфический» трамвай в Екатеринбурге Материал редакции

«Жизнь есть движение».

24 комментария
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Фото STENOGRAFFIA

Художник-каллиграф Вася Bas покрыл росписью екатеринбургский трамвай. Главным посланием, зашифрованным в сплетении букв, стала фраза «Жизнь есть движение», но можно распознать и другие слова и целые выражения, например, «don’t stop», «рост» и «искусство».

Также в роспись добавили пожелания, которые предлагали волонтёры фестиваля STENOGRAFFIA, помогавшие художнику работать над арт-объектом.

Недавно мне друг подкинул мысль: почему бы не расписать трамвай? И я подумал: класс! Причём трамвай должен быть именно винтажный, обаятельный.

Вася Bas
Художник

По замыслу автора, цвет росписи должен вызывать ассоциации с природным камнем с вкраплениями золота, также он напоминает узоры на малахите.

#арт #екатеринбург #stenograffia

Ольга Жигулина PLUS
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24 комментария
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Илюхер XXX

15

Не покрас хуяс и на том спасибо

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Rusty Nail

8
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alexferman

Rusty
0

Концепт охуенный, но увы, с безопасностью не сходится

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Привычный велосипед

4

Как же я обожаю такие трамваи, в них есть душа и ламповость. Не то, что в современных гусеницах...

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Виталий

Привычный
9

А еще он весь дребезжит, и трясётся, поговорить в нём не возможно. Зимой в нём холоднее чем на улице, а летом жарче.
А так да душа не на радуется. Может тогда пусть в музее стоит душу радует

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Привычный велосипед

Виталий
2

 весь дребезжит, и трясётся

Это проблема хуево отремонтированных рельс, которые как заложили в СССР так и используют. 

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Звездный холод

Привычный
0

Как будто отсутствие/наличие/актуальность амортизирующей системы не влияет на плавность хода

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Роман Яремчук

Виталий
0

Ну так-то в татру можно и шумку поставить и кондер и низкий пол и новую электронику и новый салон 

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Bad Mother Fucker

Привычный
2

это просто старый чешский трамвай

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Привычный велосипед

Bad
10

Это не просто, это охуенный чешский трамвай

Ответить

Перспективный рак

3

чувака конечно покусал покрас-лампас, но покусал достойно

Ответить

Перспективный рак

Перспективный
0

.

Ответить

Истинный Абдужаббор

Перспективный
0

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Calligraffiti

Ответить

Перспективный рак

Истинный
–1

да я понял, но всё равно по-моему какие-то покрасовские ноты угадываются

Ответить

Перспективный рак

Перспективный
0

ох, да, простите, что я не искусствоёб и что для меня это всё - на одно лицо

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Аристарх Знаменский

4

Всё интересное происходит в Екатеринбурге

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Мишански

0

Это все еще ржавый допотопный трамвай

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Роман Яремчук

Мишански
0

Нужно починить 

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Андрей Лузин

0

Яндекс карты в Екб добавили маршрут по работам Стенографии. Было бы забавно увидеть на картах движущуюся работу (хоть тут Стенография и косвенно участвовала).

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Timur Muratshin

Андрей
0

В смысле косвенно? Это работа со Стенограффии

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Андрей Лузин

Timur
0

А, ок.
Смутило это: "Также в роспись добавили пожелания, которые предлагали волонтёры фестиваля STENOGRAFFIA, помогавшие художнику работать над арт-объектом".
И прямым текстом не сказано в статье

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Артем Большаков

0

Красотень!

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Analog Joe

0

Чот у меня прям стойкие ассоциации с этим

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Ebloiden

0
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