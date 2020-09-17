Фото: «Каллиграфический» трамвай в Екатеринбурге Материал редакции
«Жизнь есть движение».
Художник-каллиграф Вася Bas покрыл росписью екатеринбургский трамвай. Главным посланием, зашифрованным в сплетении букв, стала фраза «Жизнь есть движение», но можно распознать и другие слова и целые выражения, например, «don’t stop», «рост» и «искусство».
Также в роспись добавили пожелания, которые предлагали волонтёры фестиваля STENOGRAFFIA, помогавшие художнику работать над арт-объектом.
По замыслу автора, цвет росписи должен вызывать ассоциации с природным камнем с вкраплениями золота, также он напоминает узоры на малахите.
Привычный велосипед
весь дребезжит, и трясётся
Это проблема хуево отремонтированных рельс, которые как заложили в СССР так и используют.
Звездный холод
Как будто отсутствие/наличие/актуальность амортизирующей системы не влияет на плавность хода
Ну так-то в татру можно и шумку поставить и кондер и низкий пол и новую электронику и новый салон
это просто старый чешский трамвай
Истинный Абдужаббор
Перспективный рак
да я понял, но всё равно по-моему какие-то покрасовские ноты угадываются
ох, да, простите, что я не искусствоёб и что для меня это всё - на одно лицо
Это все еще ржавый допотопный трамвай
Яндекс карты в Екб добавили маршрут по работам Стенографии. Было бы забавно увидеть на картах движущуюся работу (хоть тут Стенография и косвенно участвовала).
В смысле косвенно? Это работа со Стенограффии
А, ок.
Смутило это: "Также в роспись добавили пожелания, которые предлагали волонтёры фестиваля STENOGRAFFIA, помогавшие художнику работать над арт-объектом".
И прямым текстом не сказано в статье