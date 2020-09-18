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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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В Китае провалился проект комплекса с «вертикальным лесом». В него переехали лишь 10 семей, а лес превратился в джунгли Материал редакции

Разросшаяся растительность привлекает насекомых.

33 комментария
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EPA Photo

Экспериментальный проект Qiyi City Forest Garden в китайском Чэнду обещал будущим жителям жизнь в «вертикальном лесу» с ухоженными садами на каждом балконе. К апрелю 2020 года застройщик уверял, что в комплексе проданы все 826 квартир.

Комплекс был спроектирован таким образом, чтобы на балконах оставалось место для роста растений, контролировать который должны были жильцы. Однако в дом переехали только 10 семей, а растительность, за которой никто не ухаживал, разрослась и привлекла москитов.

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#китай #дизайн #архитектура

Ольга Жигулина PLUS
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33 комментария
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Дмитрий Прокофьев

34

Прикольно выглядит. Я бы в такой хуйне попробовал пожить, если б не москиты.
Но не предлагают.

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Всемирный вентилятор

Дмитрий
6

Такая хрень хороша в средней полосе, а не в китайских субтропиках с влажным климатом. У нас комарье разве что только будет.

Ответить

Алексей Панкратов

12

Тю. А я б с радостью переехал. Под шумок конопли б засеял. 

Ответить

Быстрый кубок

Алексей
35

Так а 10 семей, ты думаешь, зачем туда заехали?

Ответить

Петр Будилов

Быстрый
0

Дак может им жить негде?

Ответить

Быстрый кубок

Петр
1

В Китае люди, покупающие жилье в новострое - это явно не бездомные.

Ответить

умный человек

Быстрый
0

Зочем 

Ответить

LC

2

Проект провалился - но дома-то стоят. Вырубить, подчистить - и жить можно.

Ответить

Участковый Петя

LC
3

А что делать с теми кто заехал?

блэт, я подумал вырубить дома надо..

Ответить

LC

Участковый
23

Пардон, не уточнил.
Растительность - вырубить. Заехавших - на проверку в клинику. Застройщика - в прокуратуру. Землю - крестьянам. ДетЯм - мороженное.

Ответить

Andre Macareno

LC
4

Может лучше в дурку?

Ответить

Вячеслав Парамонов

Andre
1

Детей-то? 

Ответить

Вячеслав

Вячеслав
1

kekw

Ответить

styll

LC
0

Женщинам цветы

Ответить

Иван Сидоров

3

странно, хорошая ведь идея, а средства борьбы с москитами давно существуют 

Ответить

Николай

Иван
0

Лазерные турели?

Ответить

Максим Qa

Николай
0

Напалм, блть!

Ответить

Бетонный американец

0

А антимоскитную сетку повесить на окно - не вариант?

Ответить

Быстрый кубок

Бетонный
5

И на балкон. А еще антимоскитную сетку на сушилку для белья на этом балконе.

Ответить

Бетонный американец

Быстрый
8

какая еще нахуй сушилка для белья? у людей, которые покупают хаты в таких местах сушилка для белья барабанная, стоит на стиралке в кладовке и подключена к системе вентиляции

Ответить

Ed Dream

Бетонный
6

Стиралки в Китае стоят на балконе и там же сушилки. И слив идёт просто на пол. Впрочем как и в душе. 

Ответить

Marina Davidova

Бетонный
1

да и репеллентов полно. а если все растения в порядок привести - и москиты переведутся.
идея-то неплохая

Ответить

Аристарх Знаменский

1

У нас тут из за небольшого виноградника пздц под окном с насекомыми, а там представляю

Ответить

Всемирный вентилятор

1

Есть идея!
Покупаем все квартиры по дешевке, спроса же у нас нет, верно? Проходим по этажам поливая цветочки гербицидами. И через пару месяцев можно выставлять квартиры подороже.
Как тебе такая идея @Экология ?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Соларпанк отменяется. Жаль

Ответить

Rusty Nail

0

Веганские дома?

Ответить

сироп от щекотки

0

Комплекс как будто ждет в гости Тарзана

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

 эталонный каламбур получился!

Ответить

Иван Ташкинов

0

Нам бы их проблемы. Быстро бы мы москитов к ногтю.

Ответить

Misha Timoshin

0

лолики

Ответить

Dennis Naidyuk

0

Странно. В Сингапуре бы такое зашло на ура. Чего ж китайцы не оценили?

Ответить

Lion St

0

Очевидно же, что насекомые покоя не дадут.

Ответить

Маша радость наша

0

а говорят китайцам жить негде, мало места. тю, 816 квартир простаивают 

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