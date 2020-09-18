В Китае провалился проект комплекса с «вертикальным лесом». В него переехали лишь 10 семей, а лес превратился в джунгли Материал редакции
Разросшаяся растительность привлекает насекомых.
Экспериментальный проект Qiyi City Forest Garden в китайском Чэнду обещал будущим жителям жизнь в «вертикальном лесу» с ухоженными садами на каждом балконе. К апрелю 2020 года застройщик уверял, что в комплексе проданы все 826 квартир.
Комплекс был спроектирован таким образом, чтобы на балконах оставалось место для роста растений, контролировать который должны были жильцы. Однако в дом переехали только 10 семей, а растительность, за которой никто не ухаживал, разрослась и привлекла москитов.
СМИ сравнили башни с декорациями к фильму про постапокалипсис.
Прикольно выглядит. Я бы в такой хуйне попробовал пожить, если б не москиты.
Но не предлагают.
Всемирный вентилятор
Такая хрень хороша в средней полосе, а не в китайских субтропиках с влажным климатом. У нас комарье разве что только будет.
Тю. А я б с радостью переехал. Под шумок конопли б засеял.
Быстрый кубок
Так а 10 семей, ты думаешь, зачем туда заехали?
Дак может им жить негде?
Проект провалился - но дома-то стоят. Вырубить, подчистить - и жить можно.
Участковый Петя
А что делать с теми кто заехал?
блэт, я подумал вырубить дома надо..
Пардон, не уточнил.
Растительность - вырубить. Заехавших - на проверку в клинику. Застройщика - в прокуратуру. Землю - крестьянам. ДетЯм - мороженное.
Может лучше в дурку?
странно, хорошая ведь идея, а средства борьбы с москитами давно существуют
Быстрый кубок
И на балкон. А еще антимоскитную сетку на сушилку для белья на этом балконе.
Бетонный американец
какая еще нахуй сушилка для белья? у людей, которые покупают хаты в таких местах сушилка для белья барабанная, стоит на стиралке в кладовке и подключена к системе вентиляции
да и репеллентов полно. а если все растения в порядок привести - и москиты переведутся.
идея-то неплохая
У нас тут из за небольшого виноградника пздц под окном с насекомыми, а там представляю
Есть идея!
Покупаем все квартиры по дешевке, спроса же у нас нет, верно? Проходим по этажам поливая цветочки гербицидами. И через пару месяцев можно выставлять квартиры подороже.
Как тебе такая идея @Экология ?
Комплекс как будто ждет в гости Тарзана