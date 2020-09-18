Экспериментальный проект Qiyi City Forest Garden в китайском Чэнду обещал будущим жителям жизнь в «вертикальном лесу» с ухоженными садами на каждом балконе. К апрелю 2020 года застройщик уверял, что в комплексе проданы все 826 квартир.

Комплекс был спроектирован таким образом, чтобы на балконах оставалось место для роста растений, контролировать который должны были жильцы. Однако в дом переехали только 10 семей, а растительность, за которой никто не ухаживал, разрослась и привлекла москитов.