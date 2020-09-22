Архитектура: Самый узкий дом в Лондоне Материал редакции
Покупка целого здания обойдётся примерно в 92 миллиона рублей.
В Лондоне выставили на продажу «самый узкий дом» в городе с фасадом шириной всего 1,8 метра. За жильё с двумя спальнями, двумя гостиными и террасой на крыше владелец желает выручить 950 тысяч фунтов стерлингов (примерно 92 миллиона рублей).
Бывшая пятиэтажная шляпная мастерская в районе Шепердс Буш за последнее десятилетие почти вдвое выросла в стоимости. Нынешний владелец дома — юрист, который решил расстаться с недвижимостью из-за переезда за границу.
На первом этаже здания сохранилась витрина с лампой в форме шляпы, а также красивый старинный паркет и оригинальная ванна. Из кухни можно попасть в небольшой частный сад, также на одном из этажей есть выход на открытую террасу с видом на Лондон.
Ранее дом принадлежал известному фэшн-фотографу Юргену Теллеру, который продал его актёру Саймону Вудсу (мистер Бингли в «Гордости и предубеждении» 2005 года).
примерно 92 миллиона рублей
пф, какой-то дом в лондоне стоит как хорошая квартира в москве
Самый узкий дом в Лондоне
Где-то в Новокузнецке заплакал один житель хрущёвки
нижний новгород