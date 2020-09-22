Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
1514

Архитектура: Самый узкий дом в Лондоне Материал редакции

Покупка целого здания обойдётся примерно в 92 миллиона рублей.

18 комментариев
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Фото Winkworth

В Лондоне выставили на продажу «самый узкий дом» в городе с фасадом шириной всего 1,8 метра. За жильё с двумя спальнями, двумя гостиными и террасой на крыше владелец желает выручить 950 тысяч фунтов стерлингов (примерно 92 миллиона рублей).

Фото Winkworth

Бывшая пятиэтажная шляпная мастерская в районе Шепердс Буш за последнее десятилетие почти вдвое выросла в стоимости. Нынешний владелец дома — юрист, который решил расстаться с недвижимостью из-за переезда за границу.

На первом этаже здания сохранилась витрина с лампой в форме шляпы, а также красивый старинный паркет и оригинальная ванна. Из кухни можно попасть в небольшой частный сад, также на одном из этажей есть выход на открытую террасу с видом на Лондон.

Ранее дом принадлежал известному фэшн-фотографу Юргену Теллеру, который продал его актёру Саймону Вудсу (мистер Бингли в «Гордости и предубеждении» 2005 года).

#архитектура #лондон #великобритания

Ольга Жигулина PLUS
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18 комментариев
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Тихий фонарь

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Нашли-таки Площадь Гриммо, 12 из Гарри Поттера, мерзкие магглы...

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Юный файл

3

 шириной всего 1,8 метра

Кажись я в такой дом только боком смог бы войти.

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Тихий фонарь

Юный
8

Через год постоянного хождения между входом на 1 этаже и спальней на третьем - все наладится, покупай.

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Мощный глобус

Тихий
0

Так может он в плечах

Ответить

Тихий фонарь

Мощный
0

Да, конечно же

Ответить

Султан Таишев

1

Классно)

Ответить

Глеб Горохов

1

А классный домик. Стильный. Цена кусается конечно

Ответить

Пора валить

1

Выгодное вложение

Ответить

Фейхтвангер

0

Без широкоугольной камеры это будет выглядеть совсем грустно.

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Анна Давыдова

0

Очень плохо всё в Лондоне с недвигой, конечно

Ответить

Цветной меч

0

А русофобы будут орать на хрущевки

Ответить

Хрупкий Влад

0

Это не дом, а квартира. Если участок стены здания покрасить другим цветом, то новое здание не появится от этого

Ответить

Илья Гераськин

Хрупкий
0

Это дом,  у него своя конструкция и несущие стены.

Ответить

solawind

0

примерно 92 миллиона рублей

пф, какой-то дом в лондоне стоит как хорошая квартира в москве

Ответить

Илья Гераськин

0

Самый узкий дом в Лондоне

Где-то в Новокузнецке заплакал один житель хрущёвки

Ответить

solawind

0

нижний новгород

Ответить

Илья Гераськин

solawind
0

Наш ответ бездуховному Flat Iron

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Святой шмель

0

В Лондоне теперь за рубли можно покупать?

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