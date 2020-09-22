Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Фото: Разводной велосипедный мост в Копенгагене Материал редакции

При приближении крупных судов центральные части изогнутого моста открываются и разворачиваются.

12 комментариев
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Фото Расмуса Хьортсхой

В Копенгагене открылся изогнутый велосипедный и пешеходный мост Lille Langebro от лондонского архитектурного бюро WilkinsonEyre, пишет Dezeen. Его построили рядом с автомобильным мостом Langebro, чтобы создать безопасную альтернативу для пересечения реки.

Фото Расмуса Хьортсхой

Lille Langebro учитывает судоходный трафик реки, поэтому его центральная часть при необходимости отделяется и раздвигается, создавая проход для крупных кораблей. Небольшие прогулочные суда могут без проблем проплывать под закрытым мостом.

Архитекторы спроектировали мост так, чтобы он не был похож на раздвижной, а его «секрет раскрывался по мере открытия». «С архитектурной точки зрения мост открывает новые горизонты, поскольку в закрытом положении он едва воспринимается как открывающийся мост, так что его вторая функция не сразу очевидна», — отметил соучредитель и директор WilkinsonEyre Джим Эйр.

Фото Расмуса Хьортсхой

«Центральное соединение, где встречаются две открывающиеся части моста, имеет инновационную опорную конструкцию, которая фиксирует две части вместе таким образом, чтобы сопротивляться изгибу, чтобы сохранить жёсткость по всему стыку», — добавил Эйр.

Архитекторы стремились создать простую элегантную форму, тянущуюся над водой. Плавный изгиб моста отсылает к извивающейся гавани в районе Кристианхавн, находящейся неподалёку.

Фото Расмуса Хьортсхой

#архитектура #дания

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12 комментариев
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Vyacheslav Gorin

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жалкая пародия
ну и как на таком х*й нарисовать?

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Максим Шпилёв

0

А как узнать, когда он будет раздвигаться? Там регулировщик?

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Атлант поправил плечи

Максим
0

нужно прийти с цветами и сказать несколько комплиментов. 3 раза. 
На третий раз все должно получится 

Ответить

Максим Шпилёв

Максим
0

Вот так начнёшь переходить..

Ответить

Alexander Personazhe

0

В смысле — «велосипедный» мост? Что, только для велосипедов, что ли? Дурость какая-то. А если уважаемому человеку нужно срезать, скажем, или бабу свою удивить, как он туда на автомобиле заедет? 
Дикари...

Ответить

Vyacheslav Gorin

Alexander
0

а как же мамочки?

Ответить

Alexander Personazhe

Vyacheslav
0

Тоже да, овуляхи же есть (но при условии, что не будут мешать уважаемым людям).

Ответить

Vyacheslav Gorin

Alexander
0

щас за овуляшек ответишь, хамло, что значит не уважаемые?

Ответить

Alexander Personazhe

Vyacheslav
0
Ответить

Екатерина Кузнецова

Alexander
0

для велосипедистов и немношк пешеходов

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Денис Туряница

0

Ничего себе, гулял по этому мосту, но не думал, что он разводной.

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Savage Steel

0

Одной В достаточно думаю

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