Фото: Разводной велосипедный мост в Копенгагене Материал редакции
При приближении крупных судов центральные части изогнутого моста открываются и разворачиваются.
В Копенгагене открылся изогнутый велосипедный и пешеходный мост Lille Langebro от лондонского архитектурного бюро WilkinsonEyre, пишет Dezeen. Его построили рядом с автомобильным мостом Langebro, чтобы создать безопасную альтернативу для пересечения реки.
Lille Langebro учитывает судоходный трафик реки, поэтому его центральная часть при необходимости отделяется и раздвигается, создавая проход для крупных кораблей. Небольшие прогулочные суда могут без проблем проплывать под закрытым мостом.
Архитекторы спроектировали мост так, чтобы он не был похож на раздвижной, а его «секрет раскрывался по мере открытия». «С архитектурной точки зрения мост открывает новые горизонты, поскольку в закрытом положении он едва воспринимается как открывающийся мост, так что его вторая функция не сразу очевидна», — отметил соучредитель и директор WilkinsonEyre Джим Эйр.
«Центральное соединение, где встречаются две открывающиеся части моста, имеет инновационную опорную конструкцию, которая фиксирует две части вместе таким образом, чтобы сопротивляться изгибу, чтобы сохранить жёсткость по всему стыку», — добавил Эйр.
Архитекторы стремились создать простую элегантную форму, тянущуюся над водой. Плавный изгиб моста отсылает к извивающейся гавани в районе Кристианхавн, находящейся неподалёку.
А как узнать, когда он будет раздвигаться? Там регулировщик?
нужно прийти с цветами и сказать несколько комплиментов. 3 раза.
На третий раз все должно получится
В смысле — «велосипедный» мост? Что, только для велосипедов, что ли? Дурость какая-то. А если уважаемому человеку нужно срезать, скажем, или бабу свою удивить, как он туда на автомобиле заедет?
Дикари...
а как же мамочки?
Тоже да, овуляхи же есть (но при условии, что не будут мешать уважаемым людям).
щас за овуляшек ответишь, хамло, что значит не уважаемые?