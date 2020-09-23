Архитектура: Модульный «садовый офис» Материал редакции
Авторы идеи утверждают, что такой офис «собрать проще, чем мебель из IKEA».
Лондонская студия Boano Prišmontas представила небольшие «домашние офисы» из сборных деревянных конструкций. Они предназначены для людей, вынужденных работать из дома из-за пандемии коронавируса, но при этом нуждающихся в выделенном пространстве для работы.
Один из авторов проекта рассказал, что в его собственном опыте были периоды, когда он нуждался в частной студии, где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах.
Свои конструкции Boano Prišmontas предлагает устанавливать в саду, в переулке рядом с домом или даже на крыше. Они могут быть разных размеров, параметры самого маленького составляют всего 1,8 на 2,4 метра, при 2,5 метра в высоту. Основной материал — дерево, а для сборки потребуется только шестигранный ключ.
Тут модульная конструкция и улучшенный дизайн со скруглёнными углами.
Озабоченный Никита
Тоже в каком-то роде офис. Там даже работают с бумагами
Мы создали модульную настраиваемую систему элементов, которые — в зависимости от размера доступного пространства — создают приятное и удобное помещение
И как мы только жили без этого «несарая»
... где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах.
...покачивая красного коника