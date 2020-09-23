Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Архитектура: Модульный «садовый офис» Материал редакции

Авторы идеи утверждают, что такой офис «собрать проще, чем мебель из IKEA».

12 комментариев
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Лондонская студия Boano Prišmontas представила небольшие «домашние офисы» из сборных деревянных конструкций. Они предназначены для людей, вынужденных работать из дома из-за пандемии коронавируса, но при этом нуждающихся в выделенном пространстве для работы.

Один из авторов проекта рассказал, что в его собственном опыте были периоды, когда он нуждался в частной студии, где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах.

Свои конструкции Boano Prišmontas предлагает устанавливать в саду, в переулке рядом с домом или даже на крыше. Они могут быть разных размеров, параметры самого маленького составляют всего 1,8 на 2,4 метра, при 2,5 метра в высоту. Основной материал — дерево, а для сборки потребуется только шестигранный ключ.

Это не изолированный контейнер с окнами и не садовый сарай, который можно купить в хозяйственном магазине. Мы создали модульную настраиваемую систему элементов, которые — в зависимости от размера доступного пространства — создают приятное и удобное помещение.

Томазо Боано
архитектор

#архитектура #великобритания

Ольга Жигулина PLUS
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12 комментариев
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Каменный дым

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Миллениалы придумали сарай

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Ilia Gurtovoy

Каменный
17

Тут модульная конструкция и улучшенный дизайн со скруглёнными углами.

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Озабоченный Никита

Ilia
6

Итс эмэйзин

Ответить

Действительный дебаркадер

4

Разве это не сортир?

Ответить

Озабоченный Никита

Действительный
9

Тоже в каком-то роде офис. Там даже работают с бумагами

Ответить

Ольга Жигулина

Действительный
3

«В его собственном опыте были периоды, когда он нуждался в частной студии, где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах», — ну да, всё сходится 

Ответить

Обязанный историк

6

Ни на одной из приложенных пикч хипстер не работает

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ad unguem

1

Жду, когда пойдут такие дома в производство:

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Neketa Fo

1

Мы создали модульную настраиваемую систему элементов, которые — в зависимости от размера доступного пространства — создают приятное и удобное помещение

И как мы только жили без этого «несарая»

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Аристарх Знаменский

0

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Сергей Морозов

0

... где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах.

...покачивая красного коника

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Sergey Smirnov

0
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