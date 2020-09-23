Авторы идеи утверждают, что такой офис «собрать проще, чем мебель из IKEA».

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Лондонская студия Boano Prišmontas представила небольшие «домашние офисы» из сборных деревянных конструкций. Они предназначены для людей, вынужденных работать из дома из-за пандемии коронавируса, но при этом нуждающихся в выделенном пространстве для работы.

Один из авторов проекта рассказал, что в его собственном опыте были периоды, когда он нуждался в частной студии, где можно было побыть в тишине и сосредоточиться на своих задачах.

Свои конструкции Boano Prišmontas предлагает устанавливать в саду, в переулке рядом с домом или даже на крыше. Они могут быть разных размеров, параметры самого маленького составляют всего 1,8 на 2,4 метра, при 2,5 метра в высоту. Основной материал — дерево, а для сборки потребуется только шестигранный ключ.

Это не изолированный контейнер с окнами и не садовый сарай, который можно купить в хозяйственном магазине. Мы создали модульную настраиваемую систему элементов, которые — в зависимости от размера доступного пространства — создают приятное и удобное помещение. Томазо Боано архитектор