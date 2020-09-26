Архитектура: Зеркальное хранилище произведений искусства в Роттердаме Материал редакции
Большинство музеев показывает примерно десятую часть коллекций, пока остальное спрятано в хранилищах. В музее Бойманса решили показать больше.
Нидерландское архитектурное бюро MVRDV завершило строительство первого в своём роде хранилища произведений искусства для музея Бойманса. Как и сам музей, оно располагается в Роттердаме, и откроется для посетителей осенью 2021 года.
Хранилище, построенное в форме чаши, снаружи полностью покрыто зеркальным стеклом, и увенчано «лесом на крыше». Деревья на крыше должны стать компенсацией за вырубленную часть парка, на месте которой возвели здание.
Авторы проекта полагают, что зеркальные стены помогают полностью интегрировать постройку в окружающее её пространство. Кроме того, зеркала станут дополнительной защитой экспонатов от солнечного света.
В MVRDV называют проект «первым в мире публично доступным художественным фондохранилищем». Внутри оно разделено на пять зон, в каждой своя температура и влажность, необходимая для лучшей сохранности разных материалов.
Ожидается, что посетители не только получат доступ к редко выставляемым произведениям искусства, но и смогут лучше понять, как именно музей сохраняет шедевры и заботится о них.
А, ну если стекляшку сделать покруглее становится балдеж
Стабильный спрей
Ну конечно дело не в стекле, как материале для облицовки. Все сложнее и продуманнее.