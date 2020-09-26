Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Архитектура: Зеркальное хранилище произведений искусства в Роттердаме Материал редакции

Большинство музеев показывает примерно десятую часть коллекций, пока остальное спрятано в хранилищах. В музее Бойманса решили показать больше.

5 комментариев
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Фото: Ossip van Duivenbode

Нидерландское архитектурное бюро MVRDV завершило строительство первого в своём роде хранилища произведений искусства для музея Бойманса. Как и сам музей, оно располагается в Роттердаме, и откроется для посетителей осенью 2021 года.

Хранилище, построенное в форме чаши, снаружи полностью покрыто зеркальным стеклом, и увенчано «лесом на крыше». Деревья на крыше должны стать компенсацией за вырубленную часть парка, на месте которой возвели здание.

Авторы проекта полагают, что зеркальные стены помогают полностью интегрировать постройку в окружающее её пространство. Кроме того, зеркала станут дополнительной защитой экспонатов от солнечного света.

В MVRDV называют проект «первым в мире публично доступным художественным фондохранилищем». Внутри оно разделено на пять зон, в каждой своя температура и влажность, необходимая для лучшей сохранности разных материалов.

Ожидается, что посетители не только получат доступ к редко выставляемым произведениям искусства, но и смогут лучше понять, как именно музей сохраняет шедевры и заботится о них.

#архитектура #искусство #музеи

Ольга Жигулина PLUS
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5 комментариев
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Стабильный спрей

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Вот почему у нас не могут такое строить? Пример музей за много сотен миллионов, который недавно открылся в Ростове. Тоже стекляшка, но выглядит как торговый центр, в отличие от амстердамского хранилища...

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Daniil Minashkin

Стабильный
1

А, ну если стекляшку сделать покруглее становится балдеж

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Стабильный спрей

Daniil
0

Ну конечно дело не в стекле, как материале для облицовки. Все сложнее и продуманнее.

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solawind

0

Ну такая себе архитектура, разве что за деревья на крыше респект

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Блаженный будильник

0

Деревья на крыше должны стать компенсацией за вырубленную часть парка, на месте которой возвели здание.

А нельзя было не в парке строить?

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