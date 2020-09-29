Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
2975

«Эстетика и вкус. Помним, скорбим»: жители Владивостока принесли траурные венки к гранитным скамейкам в центре города Материал редакции

Они считают, что такие нововведения убивают красоту Владивостока.

38 комментариев
В закладки

На центральной площади Владивостока установили десять гранитных скамеек, десять вазонов и пять урн для мусора. Горожане начали нести к ним цветы венки с траурными ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда», пишет «ВЛ Новости».

На лавках — по две красные гвоздики и таблички, как на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)». «Мы ещё в воскресенье хотели это сделать. Сегодня пришли на площадь, а там уже стоят люди с венком, у них не было ленточек. Мы принесли свои венки. Нам хотелось бы гордиться своим городом, но нам приходится испытывать острое, постоянное чувство стыда», — рассказал один из организаторов «церемонии».

«Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. [...] Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колёсиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь её надгробный камень», — заявили горожане в «эпитафии».

На гранитные лавочки, вазоны и урны потратили почти 11 миллионов рублей из городского бюджета. Ранее администрация установила десятки стеклопластиковых, гранитных и деревянных конструкций в разных районах города.

#новости #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+42 874
но есть и хорошие новости?
6
44
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 38, "likes": 44, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "art", "id": 217694, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Sep 2020 14:37:28 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Душевный ящик

25

Нет, ну перформанс забавный, конечно, вот только "эстетика, вкус, здравый смысл и комфортная городская среда" погибли во Владивостоке задолго до 2020 года к сожалению.

Ответить

Илья Ишутин

Душевный
17

Но важнее, что люди, живущие во Владивостоке, отдают себе отчёт в происходящем, а значит не всё потеряно) Люди молодцы, скамейки пиздец!

Ответить

Душевный ящик

Илья
3

Вообще я люблю Владивосток всей душой, но вот про отдаюющих себе отчёт людей у меня есть мааааленькие сомнения... Ибо скамейки это мелочь в сравнении с другими проблемами города.

Ответить

Igor Karklin

Душевный
0

Например какими?
* готовлю манифест

Ответить

Душевный ящик

Igor
5

Точечная застройка совершенно убогими новостройками, куча недостроев по всему города, куча праворульного ширпотрёба на дорогах, полностью заставленный машинами центр и прочие проблемы владивостокской автомобилизации, отсутствие даже намека на дизайн-код и борьбу с наружной рекламой, убитый общественный транспорт. Ну это навскидку.

Ответить

NIKITA KOROLEV

Душевный
2

Все бы ничего, но про праворульный ширпотреб ты лишканул, дядь. Есть достойные альтернативы или ты на таксишечке привык передвигаться?

Ответить

Душевный ящик

Душевный
1

Кстати, при всём при этом Владивосток всё равно гораздо приятней и интересней большинства российских городов. И от этого обидней всего.

Ответить

Илья Ишутин

Душевный
0

Любопытно, что я из Калининграда, и здесь абсолютносоверешенно точь-в-точь такие же проблемы, разве что ширпотрёб с левым рулём) Вот это я понимаю — единая Россия..

Ответить

Душевный ящик

Илья
1

Мне вообще кажется, что это характерно для всех российских городов, просто где-то этого чуть меньше, а где-то - больше. Но Калининграду и тому же Владивостоку по крайней мере повезло с тем, что есть своя уникальная идентичность, которая отчасти оттеняет все эти проблемы.

Ответить

Alexandr

Душевный
0

Описал абсолютно любой город рфии

Ответить

Андрей Балконский

Igor
2

Например нахрен убитые дороги, огромные пробки. Непонятный неорганизованный дизайн новостроек. Коррупция, антисанитария в кафе и ресторанах. Убитая инфраструктура. Месяц здесь живу, понимаю, что город очень необычный и крутой, но с кучей минусов. Детей растить я бы тут не стал

Ответить

Илья Ишутин

Душевный
1

Нет-нет, я непонятно выразился: тот факт, что нашлись люди, отдающие себе отчёт в том, что это пиздец, говорящие о том, что это пиздец и приносящие на этот пиздец венки и таблички — маркер того, что не всё потеряно.

Конец был бы, когда никто бы не заметил этих скамеек всратых. Пока есть замечающие подобный пиздец люди, эстетика и вкус этот город окончательно не покинут) И нужно, чтобы таких людей становилось больше — так что акция заебись.

Ответить

Душевный ящик

Илья
1

Это да. Вообще справедливости ради в Владивостоке периодически бывают прикольные урбанистические перформансы. Как-то там решили обратить внимание на закрытость для пешеходов владивостокского моста, и, одевшись в костюм автобуса, несколько человек змейкой пошли по проезжей части моста. По-моему очень забавно :)

Ответить

Igor Karklin

Душевный
0

Ну нет, еще теплится

Ответить

Душевный ящик

Igor
0

Совсем чуть-чуть. Из последних сил :)

Ответить

Алексей Панкратов

15

Секунду, так они предназначались для посидеть? 

Ответить

Эльдар Рязанов

Алексей
17

Объединение урологов Дальнего востока проплатило это решение мэрии

Ответить

solawind

–6

Пойти в муниципальные депутаты, требовать согласования местных проектов, производить огласку решений чиновников до их покупки и установки?
Нет, будем носить цветы с уебищным скамейкам уже купленным за хуиллион бюджетных денег

Ответить

Жабка

solawind
8

Пойти в муниципальные депутаты - сильное заявление. Если не убирается двор - я должен устроиться дворником? Если не убирается подъезд - уборщицей? Да носить цветы не решает проблему на прямую - лишь привлекает внимание. Но отправлять всех в депутаты это тоже совсем не решение.

Ответить

solawind

Жабка
–6

Так какое тут может быть решение? Альтернатива — нихуя не делать и носить цветы и следуюим хуиллиардам просранных денег. Я в Москве вижу что районы где жители активно участвуют в местной политике по другому живут.

Ответить

Жабка

solawind
6

Вы муниципальный депутат? Или вы нихуя не делате? Я так понял у нас такой нынче выбор для всех.

Ответить

solawind

Жабка
–1

Муниципальным депутатом достаточно стать одному человеку из района, остальным помочь ему подписи собрать и поддерживать в дальнейшем.

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
0

У Варламова не так давно хорошая статья была про градоначальников, у которых гранитный камушек похоже не только в груди, но и вместо другого жизненно важного органа: 
https://varlamov.ru/3893380.html

Ответить

Igor Karklin

solawind
0

Еу, во власти московские ребята, еще с момента запрета ввоза правого руля, тогда пытались, но ОМОН возили самолетами с "центра".

Ответить

solawind

Igor
0

Как это отменяет существование муниципальных депутатов? в москве тоже "москвские ребята", но здесь подобные вещи в рамках благоустройства пытаются (и иногда получается) контролировать. У жителей есть возможность влиять на такие решения, только они в большинстве случаев сами не хотят, ограничиваясь констатацией фактов того что опять говно сделали.

Ответить

ОСА

2

На какую сам сядешь, на какую мать посадишь?

Ответить

Зелибоба

ОСА
1

В какую сам ляжешь, в какую мать положишь

Ответить

Младший ГОСТ

0

А как на них сидеть, когда холодает?

Ответить

Алексей Любимцев

Младший
3

в питере весь центр обставили такими скамейками, когда поняли, что проебались застили деревянными досками

Ответить

Vedmed

Алексей
0

а за спинкой бычки и бутылки, удобно

Ответить

theLastLetters

Младший
1
Ответить

Igor Karklin

Младший
0

На кортах

Ответить

Сомнительный украинец

0

Ловушка уролога.

Ответить

theLastLetters

0

Не украдут. Не сломают. Шах и мат, господа хипсторы!

Ответить

Жабка

theLastLetters
0

Не сломают? Сдается мне вы недооцениваете людей.

Ответить

Эдуард Суровый

0

Мои глаза...

Ответить

sf

0

еще они убивают простату неплохо

Ответить

Сергей Васильев

–1

@Екатерина Кузнецова презрительно хмыкает. Тупое быдло из Владивостока ещё не доросло до великолепий брутализма...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Если бы в комнате был яд, я бы сейчас не сидел перед вами»: Киселёв снял репортаж из томского номера Навального
«Вообще я приглашал с собой жену. Но она отказалась. Говорит, что брезгует».
142
Новости
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха
Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
375
Технологии
Слушания Apple и Epic Games: судья уличила Epic во лжи и предложила компромисс по возвращению Fortnite в App Store
Игру предложили вернуть с условием «заморозки» денег до окончания конфликта. Но Epiс назвала это потворством «незаконным действиям монополистов».
124
Популярное за три дня
Новости
Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко добровольно покинуть пост президента
«Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.
432
Истории
Cмерть без паспорта: история «острова людоедов» времён советской паспортной кампании
6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на остров без еды, убежища и инструментов. В диких условиях выжили чуть больше 2 тысяч.
99
Животные
Сложнее всего смотреть на ту жопку, которую не можешь укусить
#kirkirsky_щитпост
8
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Stanley H. Tweedle

Cмерть без паспорта: история…

Vlad F

Власти Москвы запретили в жилых…

Эдуард Суровый

Cмерть без паспорта: история…

К X

Netflix в России поднял…

Евгений Абрамовских

Cмерть без паспорта: история…

Эдуард Суровый

Cмерть без паспорта: история…

Роман Белоус

Netflix в России поднял…

Евгений Клочков

Cмерть без паспорта: история…

Shenmue

Французский учитель покрыл лицо…

Lada Pozdeeva

Как Сбербанк портит город
null