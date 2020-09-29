«Эстетика и вкус. Помним, скорбим»: жители Владивостока принесли траурные венки к гранитным скамейкам в центре города Материал редакции
Они считают, что такие нововведения убивают красоту Владивостока.
На центральной площади Владивостока установили десять гранитных скамеек, десять вазонов и пять урн для мусора. Горожане начали нести к ним цветы венки с траурными ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда», пишет «ВЛ Новости».
На лавках — по две красные гвоздики и таблички, как на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)». «Мы ещё в воскресенье хотели это сделать. Сегодня пришли на площадь, а там уже стоят люди с венком, у них не было ленточек. Мы принесли свои венки. Нам хотелось бы гордиться своим городом, но нам приходится испытывать острое, постоянное чувство стыда», — рассказал один из организаторов «церемонии».
«Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. [...] Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колёсиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь её надгробный камень», — заявили горожане в «эпитафии».
На гранитные лавочки, вазоны и урны потратили почти 11 миллионов рублей из городского бюджета. Ранее администрация установила десятки стеклопластиковых, гранитных и деревянных конструкций в разных районах города.
Но важнее, что люди, живущие во Владивостоке, отдают себе отчёт в происходящем, а значит не всё потеряно) Люди молодцы, скамейки пиздец!
Вообще я люблю Владивосток всей душой, но вот про отдаюющих себе отчёт людей у меня есть мааааленькие сомнения... Ибо скамейки это мелочь в сравнении с другими проблемами города.
Например какими?
* готовлю манифест
Точечная застройка совершенно убогими новостройками, куча недостроев по всему города, куча праворульного ширпотрёба на дорогах, полностью заставленный машинами центр и прочие проблемы владивостокской автомобилизации, отсутствие даже намека на дизайн-код и борьбу с наружной рекламой, убитый общественный транспорт. Ну это навскидку.
Все бы ничего, но про праворульный ширпотреб ты лишканул, дядь. Есть достойные альтернативы или ты на таксишечке привык передвигаться?
Душевный ящик
Кстати, при всём при этом Владивосток всё равно гораздо приятней и интересней большинства российских городов. И от этого обидней всего.
Любопытно, что я из Калининграда, и здесь абсолютносоверешенно точь-в-точь такие же проблемы, разве что ширпотрёб с левым рулём) Вот это я понимаю — единая Россия..
Мне вообще кажется, что это характерно для всех российских городов, просто где-то этого чуть меньше, а где-то - больше. Но Калининграду и тому же Владивостоку по крайней мере повезло с тем, что есть своя уникальная идентичность, которая отчасти оттеняет все эти проблемы.
Например нахрен убитые дороги, огромные пробки. Непонятный неорганизованный дизайн новостроек. Коррупция, антисанитария в кафе и ресторанах. Убитая инфраструктура. Месяц здесь живу, понимаю, что город очень необычный и крутой, но с кучей минусов. Детей растить я бы тут не стал
Нет-нет, я непонятно выразился: тот факт, что нашлись люди, отдающие себе отчёт в том, что это пиздец, говорящие о том, что это пиздец и приносящие на этот пиздец венки и таблички — маркер того, что не всё потеряно.
Конец был бы, когда никто бы не заметил этих скамеек всратых. Пока есть замечающие подобный пиздец люди, эстетика и вкус этот город окончательно не покинут) И нужно, чтобы таких людей становилось больше — так что акция заебись.
Это да. Вообще справедливости ради в Владивостоке периодически бывают прикольные урбанистические перформансы. Как-то там решили обратить внимание на закрытость для пешеходов владивостокского моста, и, одевшись в костюм автобуса, несколько человек змейкой пошли по проезжей части моста. По-моему очень забавно :)
Ну нет, еще теплится
Секунду, так они предназначались для посидеть?
Объединение урологов Дальнего востока проплатило это решение мэрии
Пойти в муниципальные депутаты, требовать согласования местных проектов, производить огласку решений чиновников до их покупки и установки?
Нет, будем носить цветы с уебищным скамейкам уже купленным за хуиллион бюджетных денег
Пойти в муниципальные депутаты - сильное заявление. Если не убирается двор - я должен устроиться дворником? Если не убирается подъезд - уборщицей? Да носить цветы не решает проблему на прямую - лишь привлекает внимание. Но отправлять всех в депутаты это тоже совсем не решение.
У Варламова не так давно хорошая статья была про градоначальников, у которых гранитный камушек похоже не только в груди, но и вместо другого жизненно важного органа:
https://varlamov.ru/3893380.html
Еу, во власти московские ребята, еще с момента запрета ввоза правого руля, тогда пытались, но ОМОН возили самолетами с "центра".
Как это отменяет существование муниципальных депутатов? в москве тоже "москвские ребята", но здесь подобные вещи в рамках благоустройства пытаются (и иногда получается) контролировать. У жителей есть возможность влиять на такие решения, только они в большинстве случаев сами не хотят, ограничиваясь констатацией фактов того что опять говно сделали.
На какую сам сядешь, на какую мать посадишь?
в питере весь центр обставили такими скамейками, когда поняли, что проебались застили деревянными досками
Не украдут. Не сломают. Шах и мат, господа хипсторы!
@Екатерина Кузнецова презрительно хмыкает. Тупое быдло из Владивостока ещё не доросло до великолепий брутализма...