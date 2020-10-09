Фото: Художественная галерея в Китае Материал редакции
Здание покрыли 13 тысячами алюминиевых плиток — чтобы создать эффект рыбьей чешуи.
В прибрежном китайском городе Тяньцзине завершили строительство художественного центра Wave. Здание получило форму и название в честь морских волн из-за близкого расположения к заливу Бохайвань. Wave спроектировало шанхайское архитектурное бюро Lacime Architects, пишет Dezeen.
«Всё здание напоминает волну, чтобы создать диалог между зданием и природой. Оно стало местом, где сходятся море и земля. В этом пространстве люди, море, воздух и солнце устанавливают более тесную связь», — объяснили архитекторы.
Здание имеет Y-образную форму — второй этаж сильно выступает за пределы опоры, нависая над водоёмом. Основание состоит из бетонного ядра и сети стальных ферм — такая конструкция разработана при помощи параметрического проектирования.
Стены Wave облицованы 13 тысячами стальных пластин, похожих на рыбью чешую. В течение дня они по-разному отражают свет, вызывая рябь на воде.
Свет проникает в тёмный вестибюль через большой «люк» в потолке. Рисунок на полу и декор помещения устроен таким образом, что создаёт впечатление водопада посреди зала.
В здании находятся художественная галерея, конференц-зал, библиотека, бар и открытые террасы.
Выглядит интересно, вспомнил театр в Харбине. Но качество исполнения, как и способность правильно эксплуатировать... тут Китай как он есть.
Чеченский кубок
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@Екатерина Кузнецова ты обманула, в твоём инстаграмме нет мемов и котов, только твои фотки. Отписываюсь
тебе показывают женщину (предположительно) вместо мемов и котов, чем ты недоволен