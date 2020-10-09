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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Фото: Художественная галерея в Китае Материал редакции

Здание покрыли 13 тысячами алюминиевых плиток — чтобы создать эффект рыбьей чешуи.

13 комментариев
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Художественная галерея Wave Фото Caainternational.com

В прибрежном китайском городе Тяньцзине завершили строительство художественного центра Wave. Здание получило форму и название в честь морских волн из-за близкого расположения к заливу Бохайвань. Wave спроектировало шанхайское архитектурное бюро Lacime Architects, пишет Dezeen.

«Всё здание напоминает волну, чтобы создать диалог между зданием и природой. Оно стало местом, где сходятся море и земля. В этом пространстве люди, море, воздух и солнце устанавливают более тесную связь», — объяснили архитекторы.

Здание имеет Y-образную форму — второй этаж сильно выступает за пределы опоры, нависая над водоёмом. Основание состоит из бетонного ядра и сети стальных ферм — такая конструкция разработана при помощи параметрического проектирования.

Стены Wave облицованы 13 тысячами стальных пластин, похожих на рыбью чешую. В течение дня они по-разному отражают свет, вызывая рябь на воде.

Свет проникает в тёмный вестибюль через большой «люк» в потолке. Рисунок на полу и декор помещения устроен таким образом, что создаёт впечатление водопада посреди зала.

Фото Caainternational.com

В здании находятся художественная галерея, конференц-зал, библиотека, бар и открытые террасы.

#архитектура #китай

Екатерина Кузнецова PLUS
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13 комментариев
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common sense

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Выглядит интересно, вспомнил театр в Харбине. Но качество исполнения, как и способность правильно эксплуатировать... тут Китай как он есть.

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Параллельный Никита

0

Почему мы не можем жить как в китае.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Параллельный
2

у нас тоже есть красивые штуки

Ответить

Параллельный Никита

Екатерина
0

Стадион краснодара не в счет.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Параллельный
3

не хочу спойлерить, завтра опубликую кое-чё клёвое 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Параллельный
2

ну не в счёт так не в счёт. и другие красивые здания есть 

Ответить

Чеченский кубок

Екатерина
1

И грудь тоже красивая.

Ответить

Ivan

Параллельный
2

лол я не хочу жить как в китае, нахуй надо

Ответить

Чеченский кубок

Параллельный
0

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Миржан Досымбаев

0

ух ебать, ща китаёзы преживают 2007 года :D

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solawind

0

@Екатерина Кузнецова ты обманула, в твоём инстаграмме нет мемов и котов, только твои фотки. Отписываюсь

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Екатерина Кузнецова

solawind
0

в сторис есть, но не в последние дни — не было времени

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Илюхер XXX

solawind
0

тебе показывают женщину (предположительно) вместо мемов и котов, чем ты недоволен

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