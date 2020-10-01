В Барнауле со старинного здания сняли резные наличники и карниз. После просьбы признать дом объектом культуры Материал редакции
Собственник дома заявил, что их сожгли.
В Барнауле с дома на улице Цеховой, 58 сняли резные наличники и карниз. Их уничтожили, пишут «Такие дела» со ссылкой на историка-краеведа Данила Дегтярёва.
Он рассказал, что в мае 2020 года общественная организации «Гражданский патруль» подала заявление в Алтайохранкультуру, чтобы дом признали объектом культурного наследия. Вскоре после этого резьба пропала. Здание построено в 1915 году, почему его не признали памятником архитектуры раньше — неизвестно.
25 сентября прошло заседание общественного совета при Алтайохранкультуре по этому вопросу. По словам Дегтярёва, там присутствовал и собственник здания. «Насколько я понял, это физическое лицо. Когда у него спросили, где резьба, он в шутку или на полном серьёзе сказал: „Мы её сожгли“. Якобы был сильный ветер, отвалился наличник, будто бы кого-то чуть не придавил, поэтому всю резьбу сняли и уничтожили. Пути назад, якобы, нет», — рассказал историк.
Он добавил, что чиновники по результатам экспертизы посчитали, что дом не является памятником. У ведомства есть методика, по которой зданиями присваивают определённое количество баллов по нескольким критериям: исторической, культурной, художественной ценности здания. Дом на Цеховой набрал 166 баллов, а нужно было не менее 200. На основании этого Алтайохранкультура предложила совету не вносить дом в реестр.
В рашке не похуй только на памятники сралену/зигующему ленину, а так же ветеринарам wow
Офицерский Никита
На ветеранов тоже похуй. Раз в год о них вспоминают. Не все могут ряженых от настоящих отличить. Привыкли их видеть 70-летними дедушками и бабушками.
Нет, Дима, не всем.
Глобальный ГОСТ
Ладно, почти всем. Доволен??
Считайте идиотом, но не понимаю культурной ценности деревянных халуп. Ладно еще, когда дом свежепостроенный, из красивой новой древесины.
А холить и лелеять заплесневелое прогнившее говно – такое себе. Пускай даже там какой-нибудь Есенин ночевал пару раз.
Да это люди наслушались экспертов типа Варламова, бомжа Каца и бегают ноют по-поводу каждого сгнившего говно-дома считая, что это какое-то наследие. Ещё потом эти бомжи называют кого-то охранителями.
Ну че вы рветесь, я не пойму. Заделают вам вагонкой красивой новенькой.