Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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В Барнауле со старинного здания сняли резные наличники и карниз. После просьбы признать дом объектом культуры Материал редакции

Собственник дома заявил, что их сожгли.

11 комментариев
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Здание до и после Фото Данила Дегтярёва

В Барнауле с дома на улице Цеховой, 58 сняли резные наличники и карниз. Их уничтожили, пишут «Такие дела» со ссылкой на историка-краеведа Данила Дегтярёва.

Он рассказал, что в мае 2020 года общественная организации «Гражданский патруль» подала заявление в Алтайохранкультуру, чтобы дом признали объектом культурного наследия. Вскоре после этого резьба пропала. Здание построено в 1915 году, почему его не признали памятником архитектуры раньше — неизвестно.

Фото Данила Дегтярёва

25 сентября прошло заседание общественного совета при Алтайохранкультуре по этому вопросу. По словам Дегтярёва, там присутствовал и собственник здания. «Насколько я понял, это физическое лицо. Когда у него спросили, где резьба, он в шутку или на полном серьёзе сказал: „Мы её сожгли“. Якобы был сильный ветер, отвалился наличник, будто бы кого-то чуть не придавил, поэтому всю резьбу сняли и уничтожили. Пути назад, якобы, нет», — рассказал историк.

Он добавил, что чиновники по результатам экспертизы посчитали, что дом не является памятником. У ведомства есть методика, по которой зданиями присваивают определённое количество баллов по нескольким критериям: исторической, культурной, художественной ценности здания. Дом на Цеховой набрал 166 баллов, а нужно было не менее 200. На основании этого Алтайохранкультура предложила совету не вносить дом в реестр.

#новости #регионы #архитектура

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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11 комментариев
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Глобальный ГОСТ

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Очередной миллиардный пример, доказывающий, что в России всем похуй на историческое наследие предков, несмотря на все крики и поправки. 

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Замкнутый браслет

Глобальный
4

В рашке не похуй только на памятники сралену/зигующему ленину, а так же ветеринарам wow

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Офицерский Никита

Замкнутый
1

На ветеранов тоже похуй. Раз в год о них вспоминают. Не все могут ряженых от настоящих отличить. Привыкли их видеть 70-летними дедушками и бабушками.

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Глобальный ГОСТ

Офицерский
1

Скоро даже 75 рублей в год на них тратить не придется!

Ответить

Ваня Погост

Глобальный
0

Нет, Дима, не всем.

Ответить

Глобальный ГОСТ

Ваня
2

Ладно, почти всем. Доволен??

Ответить

Замкнутый браслет

Глобальный
2

Нет, Дима, не всем.

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norm

2

Считайте идиотом, но не понимаю культурной ценности деревянных халуп. Ладно еще, когда дом свежепостроенный, из красивой новой древесины.
А холить и лелеять заплесневелое прогнившее говно – такое себе. Пускай даже там какой-нибудь Есенин ночевал пару раз. 

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YeezySpace

norm
–1

Да это люди наслушались экспертов типа Варламова, бомжа Каца и бегают ноют по-поводу каждого сгнившего говно-дома считая, что это какое-то наследие. Ещё потом эти бомжи называют кого-то охранителями.

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Алексей Панкратов

2

Ну че вы рветесь, я не пойму. Заделают вам вагонкой красивой новенькой. 

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Сергей Васильев

0

Давайте лучше про негров.

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Алексей Панкратов

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Bad Mother Fucker

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В Швейцарии сварили крафтовое…

Алексей Панкратов

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Bitchcraft

В Швейцарии сварили крафтовое…

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Уважаемый гражданин, пройдёмте

Bitchcraft

В Швейцарии сварили крафтовое…

Bad Mother Fucker

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Передаю тебе привет

Смотрите, какая живность

YeezySpace

В Барнауле со старинного здания…
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