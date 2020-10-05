ИКЕА в честь Дня учителя «исправила» названия своих товаров Материал редакции
«Если бы обычный список покупок попал бы на проверку учителям».
Российское представительство ИКЕА предположило, как школьные учителя могли бы исправить названия товаров шведской сети. Шуточную публикацию посвятили Дню учителя, который отмечается 5 октября.
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Трансгендерная женщина стала…
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Просто Тимуррр
Это выставляет учителей, как идиотов не способных понять, что перед ними название товара.
Илюхер XXXПросто
это выставляет комментаторов как идиотов, неспособных понять, что перед ними безобидная шутка
walkindizasterИлюхер
И крайне глупая
Просто ТимурррИлюхер
@Кхалиси Бот
Илюхер XXXПросто
хаха лошара
Andre MacarenoИлюхер
Нужен подсайт /woosh
Max YankovИлюхер
Прекрасный пример бесконечной рекурсии
Баблгам Бич
Хрень, если честно, вышла.
Аристарх Знаменский
Не покал, а покакал
Максим Козаченко
Охуенный дизайн, пиздатая архитектура.
Как же легко редакция байтится на всякую маркетинговую хрень, принимая это за новость.
Илюхер XXX
прекольно
Электронный шмель
Жалко у них коробки прозрачные с щёлочками и карусели не продаются.
Максим Шпилёв
Дизайн и архитектура
нативный разбор поста икеи во вконтакте..