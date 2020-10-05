Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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ИКЕА в честь Дня учителя «исправила» названия своих товаров Материал редакции

«Если бы обычный список покупок попал бы на проверку учителям».

Российское представительство ИКЕА предположило, как школьные учителя могли бы исправить названия товаров шведской сети. Шуточную публикацию посвятили Дню учителя, который отмечается 5 октября.

#икеа

Ольга Жигулина PLUS
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13 комментариев
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Просто Тимуррр

–1

Это выставляет учителей, как идиотов не способных понять, что перед ними название товара.

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Илюхер XXX

Просто
27

это выставляет комментаторов как идиотов, неспособных понять, что перед ними безобидная шутка

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walkindizaster

Илюхер
3

И крайне глупая

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Просто Тимуррр

Илюхер
–1

@Кхалиси Бот

Ответить

Илюхер XXX

Просто
3

хаха лошара

Ответить

Andre Macareno

Илюхер
0

Нужен подсайт /woosh

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Max Yankov

Илюхер
0

Прекрасный пример бесконечной рекурсии

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Баблгам Бич

7

Хрень, если честно, вышла.

Ответить

Аристарх Знаменский

8

Не покал, а покакал

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Максим Козаченко

2

Охуенный дизайн, пиздатая архитектура.
Как же легко редакция байтится на всякую маркетинговую хрень, принимая это за новость.

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Илюхер XXX

1

прекольно

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Электронный шмель

0

Жалко у них коробки прозрачные с щёлочками и карусели не продаются.

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Максим Шпилёв

0

Дизайн и архитектура

нативный разбор поста икеи во вконтакте..

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