Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
192

Фото: Отель для домашних животных в Португалии Материал редакции

С раздельным проживанием кошек и собак и большими окнами в сад.

11 комментариев
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Три светлых бело-серых здания, соединённых внешними коридорами, образуют гостиничный комплекс для собак и кошек. Он появился на старом винограднике в округе Парада в Португалии. Архитектор — Раулино Силва (Raulino Silva).

Фото Жуана Моргадо

В здании есть бассейн для питомцев, кабинеты ветеринара и грумера. Для сотрудников предусмотрено помещение с душевыми, раздевалками и другими удобствами.

Собак и кошек содержат в разных зданиях, чтобы избежать ссор. «Кошачий дом» — самый маленький, там 12 отдельных помещений. У животных также есть отдельные игровые площадки.

Фото Жуана Моргадо

Посреди коридора в помещении с собаками находится внутренний сад, который прячет их от взглядов друг друга. Во всех комнатах большие стеклянные окна с видом на обычный сад.

Фото Жуана Моргадо
Фото Жуана Моргадо

#животные #архитектура

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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11 комментариев
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Интеллигентный корабль

3

Хочу стать португальским животным. Кто из Португалии, напишите в ЛС, знаю много команд, писяю в горшок, не гавкаю, гладкошерстный.

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Странный мангал

Интеллигентный
1

ты блин не из Дебальцево, лицо стяни Европеец

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Vitaly FlieTantie

Интеллигентный
1

На самом деле такой дом забахать не проблема. Другая проблема его отапливать в наших штротах.

Ответить

ouxen

Интеллигентный
0

Асм знаешь?

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Valeriy Avdeyev

Интеллигентный
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Valeriy
0

Тупой спермобак еще известен как: Дитковский, Детковскей, Д и т к о в с к и й, Дитковская, span id Ditkovskiy span, XXX MEGA DITKOVSKIY MEGA XXX

Ответить

Valeriy Avdeyev

Кто
0

Как я сразу не догадался. 

Ответить

Vitaly FlieTantie

2

Что эти псы себе позволяют!

Ответить

Новый микрофон

Vitaly
2

Что этим псам позволяют!

Ответить

Виталий Иванович Иванов

1

Так а скока стоит проживание-то? 🧐

Ответить

Внутренний кран

0

кошачий дом самый маленький

Неудивительно, в Европе почему-то больше всего ценят собакенов, в то время как у нас кошка - тотемное животное

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