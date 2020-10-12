Фото: Отель для домашних животных в Португалии Материал редакции
С раздельным проживанием кошек и собак и большими окнами в сад.
Три светлых бело-серых здания, соединённых внешними коридорами, образуют гостиничный комплекс для собак и кошек. Он появился на старом винограднике в округе Парада в Португалии. Архитектор — Раулино Силва (Raulino Silva).
В здании есть бассейн для питомцев, кабинеты ветеринара и грумера. Для сотрудников предусмотрено помещение с душевыми, раздевалками и другими удобствами.
Собак и кошек содержат в разных зданиях, чтобы избежать ссор. «Кошачий дом» — самый маленький, там 12 отдельных помещений. У животных также есть отдельные игровые площадки.
Посреди коридора в помещении с собаками находится внутренний сад, который прячет их от взглядов друг друга. Во всех комнатах большие стеклянные окна с видом на обычный сад.
На самом деле такой дом забахать не проблема. Другая проблема его отапливать в наших штротах.
Что эти псы себе позволяют!