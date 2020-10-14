Архитектура: Китайский арт-центр в бывшем зернохранилище Материал редакции
Попытка вдохнуть новую жизнь в заброшенные здания.
Шанхайская студия Roarc Renew проложила два широких кирпичных коридора между двумя зданиями заброшенного зернохранилища в китайском Цзясине, чтобы создать Центр искусств TaoCang. По замыслу авторов проекта, арт-центр должен стать достопримечательностью этого региона.
В студии считают, что кирпичные здания, построенные в 50-х годах прошлого века, нуждаются в защите — просто потому что они были свидетелями развития города. Место стыка двух коридоров, огибающих комплекс, украсили объёмным изображением двух колосьев, чтобы отдать дань прошлому зданий.
Вспомогательные и технические помещения разместили в пристроенных к зернохранилищам арочных коридорах, чтобы избежать значительных внутренних изменений в основных зданиях. При этом стены внутри покрасили в белый цвет, создав контрастный фон для произведений искусства, а также добавили вращающиеся двери и роспись в виде лотосов на полу.
В будущем центр планируют расширить, добавив кафе, ресторан и сувенирный магазин. Для этого архитекторы намерены застеклить коридоры.