Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Архитектура: Китайский арт-центр в бывшем зернохранилище Материал редакции

Попытка вдохнуть новую жизнь в заброшенные здания.

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Фото Wen Studio

Шанхайская студия Roarc Renew проложила два широких кирпичных коридора между двумя зданиями заброшенного зернохранилища в китайском Цзясине, чтобы создать Центр искусств TaoCang. По замыслу авторов проекта, арт-центр должен стать достопримечательностью этого региона.

В студии считают, что кирпичные здания, построенные в 50-х годах прошлого века, нуждаются в защите — просто потому что они были свидетелями развития города. Место стыка двух коридоров, огибающих комплекс, украсили объёмным изображением двух колосьев, чтобы отдать дань прошлому зданий.

Фото Wen Studio

Вспомогательные и технические помещения разместили в пристроенных к зернохранилищам арочных коридорах, чтобы избежать значительных внутренних изменений в основных зданиях. При этом стены внутри покрасили в белый цвет, создав контрастный фон для произведений искусства, а также добавили вращающиеся двери и роспись в виде лотосов на полу.

Фото Wen Studio

В будущем центр планируют расширить, добавив кафе, ресторан и сувенирный магазин. Для этого архитекторы намерены застеклить коридоры.

#китай #дизайн

Ольга Жигулина PLUS
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