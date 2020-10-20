Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
50

Архитектура: Кофейная фабрика в Тбилиси Материал редакции

Снаружи — бункер «гармошкой», внутри — переплетение бетонных лестниц и лес внутри здания.

2 комментария
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Фото Khmaladze Architects

Архитектурная студия Георгия Хмаладзе построила неподалёку от аэропорта Тбилиси кофейную фабрику с цельнобетонным «складным» фасадом без окон. Помимо технологических помещений, в здании размещены офисы компании с конференц-залом, есть собственное кафе, а также зона для выставок и дегустаций.

Бетон для постройки заливали на месте, создавая неоднородную форму стен. Из-за неё здание выглядит по-разному в разное время суток благодаря игре света и тени.

Крышу засадили травой, а внутри у лестниц высадили папоротники и мох. Недостаток естественного света компенсировали световыми колодцами и большими окнами на внутренней части здания.

#архитектура #грузия

Ольга Жигулина PLUS
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Сергей Ахрем

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а я думал это скриншот из майнкрафта

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Kir Nagirnyak

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Грузины ахуенны!

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Комментарии

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