Ливанская художница использовала для создания статуи битое стекло и обломки, оставшиеся после взрыва в Бейруте Материал редакции
На часах, расположенных в основании фигуры, отмечено время взрыва — 18:08.
Статую женщины, сделанную из битого стекла, строительного мусора и предметов домашнего обихода, повреждённых во время взрыва в Бейруте 4 августа, установили в столице Ливана напротив места проишествия. Её создала художница Хаят Назер, сообщает Al Jazeera. На часах, расположенных на постаменте, отмечено время взрыва — 18:08.
Назер — художница-самоучка из Ливана, выпускница Американского университета в Бейруте, пишет Gulf Today. Она также работает в неправительственной организации, которая помогает беженцам и тем, кто оказался в затруднительном положении и нуждается в помощи.
Назер в инстаграме попросила людей помочь ей собрать «важные предметы», повреждённые в результате взрыва, такие как «рамки для фотографий, сломанные часы и деревянные стулья». «Чтобы всегда помнить, через что прошёл Бейрут и его жители. Потому что мы не хотим забывать и не прощаем!» — отметила она.
Художница ранее сделала и другие работы с политическим подтекстом. Например, «Феникса» (которого позже разрушили) и «Сердце революции».
4 августа в порту Бейрута в Ливане произошёл взрыв около 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. Более 160 человек погибли, тысячи пострадали. После этого в стране начались протесты. На их фоне правительство страны ушло в отставку.
Дарю идею, в России можно нарисовать картину с морской живностью, используя машинное масло или какие-нибудь другие продукты нефтепереработки. Profit.