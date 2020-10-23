Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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Ливанская художница использовала для создания статуи битое стекло и обломки, оставшиеся после взрыва в Бейруте Материал редакции

На часах, расположенных в основании фигуры, отмечено время взрыва — 18:08.

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Фото Джозефа Ида, AFP / Getty

Статую женщины, сделанную из битого стекла, строительного мусора и предметов домашнего обихода, повреждённых во время взрыва в Бейруте 4 августа, установили в столице Ливана напротив места проишествия. Её создала художница Хаят Назер, сообщает Al Jazeera. На часах, расположенных на постаменте, отмечено время взрыва — 18:08.

Назер — художница-самоучка из Ливана, выпускница Американского университета в Бейруте, пишет Gulf Today. Она также работает в неправительственной организации, которая помогает беженцам и тем, кто оказался в затруднительном положении и нуждается в помощи.

Назер в инстаграме попросила людей помочь ей собрать «важные предметы», повреждённые в результате взрыва, такие как «рамки для фотографий, сломанные часы и деревянные стулья». «Чтобы всегда помнить, через что прошёл Бейрут и его жители. Потому что мы не хотим забывать и не прощаем!» — отметила она.

Художница ранее сделала и другие работы с политическим подтекстом. Например, «Феникса» (которого позже разрушили) и «Сердце революции».

4 августа в порту Бейрута в Ливане произошёл взрыв около 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. Более 160 человек погибли, тысячи пострадали. После этого в стране начались протесты. На их фоне правительство страны ушло в отставку.

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tjournal.ru

#новости #искусство #взрыввбейруте

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но есть и хорошие новости?
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6 комментариев
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Lian Niko

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Дарю идею, в России можно нарисовать картину с морской живностью, используя машинное масло или какие-нибудь другие продукты нефтепереработки. Profit.

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Данила

Lian
6

Приплетение выполнено успешно.

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Leonid Celevra

Данила
–1

Хуевая новость — хуевые комментарии — хуевые приплетения

Ответить

Данила

Leonid
1

Хуй!

Ответить

Андрей Рядькин

0

Не бенкси попсовый в жирующей Англии о мире думать

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Йохан Ирвинг

0

Памятник распиздяйству местных чинуш?

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