Фото: Замкнутая пешеходная тропа «Петля мудрости» в Китае Материал редакции
Волнистая дорожка проходит по земле и крыше торговых павильонов.
Нидерландское архитектурное бюро Powerhouse Company спроектировало волнистую тропу «Петля мудрости» в китайском городе Чэнду, пишет Dezeen. Замкнутая дорожка длиной 698 метров подходит как для пешеходов, так и для бегунов — она покрыта специальным мягким покрытием.
Тропа проходит на уровне земли, несколько раз поднимаясь над крышей торговых павильонов, создавая эффект американских горок.
Архитекторы отметили, что при проектировании руководствовались в первую очередь окружающим ландшафтом. «Мы использовали ландшафт для создания элегантной мягкой формы. Дизайн тропы дополняет окружающую среду, нежная форма приглашает людей прийти изучить окрестности», — рассказал партнёр архбюро Стейн Кемпе.
Помимо торговых помещений, под тропой расположены офисы с большими окнами, выходящими на плавную линию дорожки. Вскоре в здании откроется библиотека и школьный спортивный центр.
А красиво. Нравятся такие нетривиальные объекты. Мне кажется, нечто подобное классно бы смотрелось в таких точках, где территории бывших заводов облагораживают и превращают в общественные пространства, как это правильно называется?)
@Екатерина Кузнецова
Не накатывает тоска, после таких постов? Мы тут почти одни