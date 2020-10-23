Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Фото: Замкнутая пешеходная тропа «Петля мудрости» в Китае Материал редакции

Волнистая дорожка проходит по земле и крыше торговых павильонов.

7 комментариев
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Тропа «Петля мудрости» в китайском городе Чэнду  Фото Джонатана Лейонхуфвуда

Нидерландское архитектурное бюро Powerhouse Company спроектировало волнистую тропу «Петля мудрости» в китайском городе Чэнду, пишет Dezeen. Замкнутая дорожка длиной 698 метров подходит как для пешеходов, так и для бегунов — она покрыта специальным мягким покрытием.

Тропа проходит на уровне земли, несколько раз поднимаясь над крышей торговых павильонов, создавая эффект американских горок.

Архитекторы отметили, что при проектировании руководствовались в первую очередь окружающим ландшафтом. «Мы использовали ландшафт для создания элегантной мягкой формы. Дизайн тропы дополняет окружающую среду, нежная форма приглашает людей прийти изучить окрестности», — рассказал партнёр архбюро Стейн Кемпе.

Помимо торговых помещений, под тропой расположены офисы с большими окнами, выходящими на плавную линию дорожки. Вскоре в здании откроется библиотека и школьный спортивный центр.

Фото Джонатана Лейонхуфвуда

#архитектура #дизайн #китай

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7 комментариев
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Надежда Егошина

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А красиво. Нравятся такие нетривиальные объекты. Мне кажется, нечто подобное классно бы смотрелось в таких точках, где территории бывших заводов облагораживают и превращают в общественные пространства, как это правильно называется?) 

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Грэм Грэмский

Надежда
2

Коммунизм

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AttentiveMilk

0

@Екатерина Кузнецова
Не накатывает тоска, после таких постов? Мы тут почти одни

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Екатерина Кузнецова

AttentiveMilk
2

Потому что никто не комментит? Пусть люди отдыхают в пятницу вечером

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Kir Kirsky

AttentiveMilk
2

Зачем комментировать красоту, она в этом не нуждается

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AttentiveMilk

0

Не Саратов, конечно, но тоже ничего

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Американский историк

0

Этих китаёз надо всем миром раком поставить, а им петли мудрости строят, охуеть блять

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