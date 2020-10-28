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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
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Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию Материал редакции

Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».

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Здесь и далее — фото Стивена Новака

Художник из Далласа Стивен Новак создал на своём участке такие реалистичные декорации на Хэллоуин, что к нему несколько раз приезжали полицейские, сообщает Dallas Observer.

Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост: одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.

«Я хотел сделать что-то гиперреалистичное на этот Хэллоуин. Никаких гирлянд или дымовых машин... нужно было что-то, что испугало бы людей, проходящих мимо ночью. Поэтому я быстренько сделал кукол и облил их кровью», — рассказал Новак изданию.

Больше всего художник гордится тележкой с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела: «Ребёнок проходил мимо и спросил, что с ними произошло — я ответил, что они ели слишком много „Скиттлз“».

Новак отметил, что для поддержания декорации в «жутком» виде нужно ухаживать за ними каждый день: «Часто шли дожди, которые смывали кровь, поэтому каждое утро к ужасу собачников и бегунов я „поливал“ тела, пока они проходили мимо».

Несколько раз к дому Новака приезжали наряды полиции: «Cоседи рассказывали, что часто видели днём полицейские машины перед моим домом, но лично я столкнулся с правоохранителями только два раза».

Полицейские толпой подошли к двери. Когда я открыл, они спросили, моё ли это всё. Я сказал: «Вы имеете в виду кровь и трупы? Ага, это моё».

Стивен Новак
художник

Но художник не получил никаких предупреждений: «Копы сказали, что декорации крутые, а они приехали только потому, что обязаны реагировать на жалобы, которые поступают от сержанта».

#сша #хэллоуин

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51 комментарий
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Alex Blake

4

St. Petersburg style 

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Slow Dimon

Alex
0

Да, декорации Петербурга

Ответить

KSA

2

А хули у них на Хеллоуин не зима?
Какого хера!!111!

Ответить

Даша Лейзаренко

KSA
0

техас...

Ответить

KSA

Даша
3

Путин, ввези снега!

Ответить

Алексей Панкратов

0

Интересно, если бы я в Украине решил отметить Хелоуин и сделал нечто подобное, сколько бы староверов примчалось с криками "УДОЛИ!!!!"

Ответить

Последовательный рубин

Алексей
1

Ну так у нас хэллоуин не праздник. Мы же не католики в основном 

Ответить

Небесный Орзэмэс

Последовательный
4

Хэллоуин католический праздник?

Ответить

Последовательный рубин

Небесный
1

Кельтский, который в католических странах празднуют. Я ИЗВИНЯЮСЬ

Ответить

Небесный Орзэмэс

Последовательный
1

Да в каких католических странах его празднуют??

Ответить

Последовательный

Небесный
1

ОМЕРИКА
ИРЛАНДИЯ
КАНАДА

Ответить

Народный Илья

Небесный
0

Ты че доебался? На работе заставили жопу бригадиру мыть?

Ответить

Небесный Орзэмэс

Народный
1

Зачем ты порвался?

Ответить

Народный Илья

Небесный
0

я католек

Ответить

KSA

Народный
0

Ненавижу как толиков!

Ответить

Алексей Панкратов

Последовательный
1

Ну так кого собственно должно ебать. Главное что я католик и захотел. Или не католик, просто захотел. 

Ответить

Последовательный рубин

Алексей
–2

Нахера тебе хэллоуин праздновать, если ты не католик или не ребенок до 12-13 лет?

Ответить

Алексей Панкратов

Последовательный
2

Интересный праздник. Кута веселей Пасхи унылой. 

Ответить

Последовательный

Алексей
–2

У них Пасха тоже есть, не сравнивал.
У нас так Коляда проходят. Чего ж ты в крипоту не наряжаешься и за конфетами не бегаешь?

Ответить

Алексей

Последо…
2

Не хочу. 
Ты к чему вообще пытаешься доебаться? Ты адекватен? Тебе мой вкус на празднества не нравится? Показать куда я таких частенько отправляю?  

Ответить

Последовательный

Алексей
–2

Нет, ты ноешь, что в стране, где не принято трупами украшать дома, на тебя будут смотреть косо.
Зачем ты ноешь?

Ответить

Алексей

Последо…
2

Не, ты все же отбитый наглухо. Перечитай мой вопрос и не позорься. ЧС.

Ответить

Последовательный

Алексей
–2

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Нытик

Ответить

Алена Яровая

Последовательный
1

Или не инстаблохер

Ответить

Последовательный

Алена
0

Я гарантирую, что местные фанаты данного праздника многие даже не знают его сути и обычаев, а все празднование сводится к бухаловке и покупке мерча

Ответить

Небесный Орзэмэс

Последовательный
0

Просто у англосаксов даже праздники интересные, чем у славян

Ответить

KSA

Небесный
1

Славянофилы, западник!
Бей его, лови!

Ответить

Последовательный

Небесный
0

Просто люди не шарят в своих праздниках и им нравится раскрученный "американский" с их мерчем.
Думают, что там круче, а у нас веруны якобы глупые, хотя в той же Америке дофига глубоко верующих людей 

Ответить

Небесный Орзэмэс

Последо…
0

Не понял, как первый абзац связан со вторым. Там праздники интереснее, потому что КАПИТАЛИЗМ

Ответить

Последовательный

Небесный
0

ПЕРЕЧИТАЙ!!

Ответить

Последовательный рубин

Алексей
0

Это непривычно, там же это норма и каждый год такое делают. Почему ты ждёшь одинаковой реакции?

Ответить

Алексей Панкратов

Последовательный
0

Я не жду. Ты вопрос внимательно прочитал? 

Ответить

пиу-пиу

Последовательный
–1

 Ну так у нас хэллоуин не праздник.

Чувак, мы живём в 2020 году, в мире где культуру определяет медиа, а мы как часть западной культуры совсем не изолированы от всего остального общества.

Это я к тому, что Хэллоуин, как и куча других праздников уже давно праздник. Да для РФ и СНГ даже Рождество (7 января) уже давно меньший праздник, чем например День святого Валентина. Да у нас Новый год это пиздец карнавал запутанных традиций, ибо всё, что мы делаем в него по сути Рождество с отголосками советского маркетинга.

Так что может уже не стоит говорить, что для нашей культуры это не праздник? Может стоит вообще забить на религиозные особенности праздников, когда в культуре куличи едят ибо это вкусно, а не потому, что там Иисус воскрес? Может просто нужно расслабиться и иметь лишний повод потусить или набухаться?

Ответить

Последовательный рубин

пиу-пиу
2

Просто потребитель. Слава капитализму.
Давай ещё поной как же у нах плохо, а вот таааам люди современные и веселые праздники у них

Ответить

пиу-пиу

Последовательный
0

Я не ною, я просто не зануда, я даже день святого Патрика праздную. Я же миллениал — конечно я потребитель, и я счастлив, что у меня есть куча праздников с коммерческой основой, а не всякие мероприятия, где нельзя что-то есть несколько дней или ходить и обряды нужно совершать ожидая некого нефизического блага.

Ответить

KSA

пиу-пиу
0

Тащемта пост полезен для здоровья, то есть это ЗОЖ
Херовый ты миллениал
Скорее совок в овечей шкуре

Ответить

пиу-пиу

KSA
0

 Тащемта пост полезен для здоровья, то есть это ЗОЖ

Полезно для здоровья весь год питаться правильно, а не неделю голодать или опять же покупаться на маркетинг "Постного меню".

Ответить

KSA

пиу-пиу
0

Питайся весь год, благославляю тебя

Ответить

пиу-пиу

KSA
0

Анус себе благослови.

Ответить

KSA

пиу-пиу
–1

Анальная фиксация в норме проходит раньше чем человек начинает писать
Задумайся об этом

Ответить

Последовательный

пиу-пиу
0

Ну так это и не праздник у тебя, а просто тематические гульки и выпивание.
Тогда и не называйте это праздником 

Ответить

пиу-пиу

Последо…
0

Мне кажется тебе стоит почитать определение слова "праздник".

Ответить

Последовательный

пиу-пиу
0

Мне кажется, что скорее тебе
Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.

Ответить

aliftin

0

Какой-то странный у них праздник. Всегда думал что это праздник для детей, с конфетами и страшилками. Смотришь фото и читаешь новости, а там люди свой дом в место бойни превращают. 

Ответить

Даша Лейзаренко

aliftin
1

угорают 

Ответить

KSA

0

Кровь можно было водостойкой эмалью покрыть и зеленые светодиоды с ардуиной в черепа вставить

Ответить

Даша Лейзаренко

KSA
0

но после Хэллоуина-то это её надо будет как-то стирать))) 

Ответить

KSA

Даша
0

Подложить толстую пленку.
В конце свернуть и убрать в сарай до следующего года
Или на Авито продать

Ответить

Папа Римский

0

Ну ладно хоть не негров повесил туда, иначе схлопотал бы по полной.

Ответить

KSA

Папа
0

Underrepresented minority, наоборот может схлопотать за не толерантность
К счастью, это Тексас

Ответить

Саша Ринцлер

0

Тарантино оказывается скромненько живет

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