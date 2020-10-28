Художник из Далласа украсил дом гиперреалистичными декорациями на Хэллоуин — к нему несколько раз вызывали полицию Материал редакции
Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».
Художник из Далласа Стивен Новак создал на своём участке такие реалистичные декорации на Хэллоуин, что к нему несколько раз приезжали полицейские, сообщает Dallas Observer.
Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост: одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.
«Я хотел сделать что-то гиперреалистичное на этот Хэллоуин. Никаких гирлянд или дымовых машин... нужно было что-то, что испугало бы людей, проходящих мимо ночью. Поэтому я быстренько сделал кукол и облил их кровью», — рассказал Новак изданию.
Больше всего художник гордится тележкой с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела: «Ребёнок проходил мимо и спросил, что с ними произошло — я ответил, что они ели слишком много „Скиттлз“».
Новак отметил, что для поддержания декорации в «жутком» виде нужно ухаживать за ними каждый день: «Часто шли дожди, которые смывали кровь, поэтому каждое утро к ужасу собачников и бегунов я „поливал“ тела, пока они проходили мимо».
Несколько раз к дому Новака приезжали наряды полиции: «Cоседи рассказывали, что часто видели днём полицейские машины перед моим домом, но лично я столкнулся с правоохранителями только два раза».
Но художник не получил никаких предупреждений: «Копы сказали, что декорации крутые, а они приехали только потому, что обязаны реагировать на жалобы, которые поступают от сержанта».
St. Petersburg style
А хули у них на Хеллоуин не зима?
Какого хера!!111!
Интересно, если бы я в Украине решил отметить Хелоуин и сделал нечто подобное, сколько бы староверов примчалось с криками "УДОЛИ!!!!"
Ну так у нас хэллоуин не праздник. Мы же не католики в основном
Хэллоуин католический праздник?
Последовательный рубин
Кельтский, который в католических странах празднуют. Я ИЗВИНЯЮСЬ
Да в каких католических странах его празднуют??
Ну так кого собственно должно ебать. Главное что я католик и захотел. Или не католик, просто захотел.
Нахера тебе хэллоуин праздновать, если ты не католик или не ребенок до 12-13 лет?
Интересный праздник. Кута веселей Пасхи унылой.
У них Пасха тоже есть, не сравнивал.
У нас так Коляда проходят. Чего ж ты в крипоту не наряжаешься и за конфетами не бегаешь?
Нет, ты ноешь, что в стране, где не принято трупами украшать дома, на тебя будут смотреть косо.
Зачем ты ноешь?
Или не инстаблохер
Последовательный
Я гарантирую, что местные фанаты данного праздника многие даже не знают его сути и обычаев, а все празднование сводится к бухаловке и покупке мерча
Просто у англосаксов даже праздники интересные, чем у славян
Просто люди не шарят в своих праздниках и им нравится раскрученный "американский" с их мерчем.
Думают, что там круче, а у нас веруны якобы глупые, хотя в той же Америке дофига глубоко верующих людей
Это непривычно, там же это норма и каждый год такое делают. Почему ты ждёшь одинаковой реакции?
Ну так у нас хэллоуин не праздник.
Чувак, мы живём в 2020 году, в мире где культуру определяет медиа, а мы как часть западной культуры совсем не изолированы от всего остального общества.
Это я к тому, что Хэллоуин, как и куча других праздников уже давно праздник. Да для РФ и СНГ даже Рождество (7 января) уже давно меньший праздник, чем например День святого Валентина. Да у нас Новый год это пиздец карнавал запутанных традиций, ибо всё, что мы делаем в него по сути Рождество с отголосками советского маркетинга.
Так что может уже не стоит говорить, что для нашей культуры это не праздник? Может стоит вообще забить на религиозные особенности праздников, когда в культуре куличи едят ибо это вкусно, а не потому, что там Иисус воскрес? Может просто нужно расслабиться и иметь лишний повод потусить или набухаться?
Последовательный рубин
Просто потребитель. Слава капитализму.
Давай ещё поной как же у нах плохо, а вот таааам люди современные и веселые праздники у них
Я не ною, я просто не зануда, я даже день святого Патрика праздную. Я же миллениал — конечно я потребитель, и я счастлив, что у меня есть куча праздников с коммерческой основой, а не всякие мероприятия, где нельзя что-то есть несколько дней или ходить и обряды нужно совершать ожидая некого нефизического блага.
Ну так это и не праздник у тебя, а просто тематические гульки и выпивание.
Тогда и не называйте это праздником
Мне кажется, что скорее тебе
Праздник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.
Какой-то странный у них праздник. Всегда думал что это праздник для детей, с конфетами и страшилками. Смотришь фото и читаешь новости, а там люди свой дом в место бойни превращают.
Кровь можно было водостойкой эмалью покрыть и зеленые светодиоды с ардуиной в черепа вставить
Ну ладно хоть не негров повесил туда, иначе схлопотал бы по полной.