Техасец хотел пугать прохожих ночью — ему это удалось с помощью 75 литров искусственной крови и нескольких «трупов».

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Художник из Далласа Стивен Новак создал на своём участке такие реалистичные декорации на Хэллоуин, что к нему несколько раз приезжали полицейские, сообщает Dallas Observer.

Новак разложил перед крыльцом куклы в человеческий рост: одной размозжило голову сейфом, в спине другой застряла бензопила, третья оказалась в мусорном мешке, а четвертая осталась на крыше с пробитой головой. Всю эту инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.

«Я хотел сделать что-то гиперреалистичное на этот Хэллоуин. Никаких гирлянд или дымовых машин... нужно было что-то, что испугало бы людей, проходящих мимо ночью. Поэтому я быстренько сделал кукол и облил их кровью», — рассказал Новак изданию.

Больше всего художник гордится тележкой с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела: «Ребёнок проходил мимо и спросил, что с ними произошло — я ответил, что они ели слишком много „Скиттлз“».

Новак отметил, что для поддержания декорации в «жутком» виде нужно ухаживать за ними каждый день: «Часто шли дожди, которые смывали кровь, поэтому каждое утро к ужасу собачников и бегунов я „поливал“ тела, пока они проходили мимо».

Несколько раз к дому Новака приезжали наряды полиции: «Cоседи рассказывали, что часто видели днём полицейские машины перед моим домом, но лично я столкнулся с правоохранителями только два раза».

Полицейские толпой подошли к двери. Когда я открыл, они спросили, моё ли это всё. Я сказал: «Вы имеете в виду кровь и трупы? Ага, это моё». Стивен Новак художник

Но художник не получил никаких предупреждений: «Копы сказали, что декорации крутые, а они приехали только потому, что обязаны реагировать на жалобы, которые поступают от сержанта».