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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов
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РПЦ показала проект нового храма при МГУ Материал редакции

Храм на тысячу человек построят на проспекте Вернадского.

60 комментариев
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Проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

По проекту, храм будет многоглавым с шатровой колокольней, его высота составит 46 метров. В нём будет два подземных этажа, где разместятся приходские помещения и духовный центр МГУ. Цоколь и парадные лестницы планируют облицевать гранитом, стены выложат кирпичом, а кресты и элементы куполов украсят листами нитрита титана под золото. Проект ждёт согласования в патриархии и Москомархитектуре.

Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году. Изначально его хотели поставить на прямоугольный стилобат, взяв за основу при разработке проекта храм Василия Блаженного.

Проект фасада храма в 2019 году 

Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты.

#новости #рпц #мгу

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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60 комментариев
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Argumenta Ambigua

50

Блять какой ужас.

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Студенческий ГОСТ

Argumenta
8

это ж диснейленд нахуй

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Студенческий ГОСТ

Студенческий
1

бля, уже пошучено(

Ответить

Argumenta Ambigua

Argumenta
3

Простите за мат, но это сразу вырвалось из меня

Ответить

Роман Андронов

Argumenta
0

Сайдинг ещё налепят. 

Ответить

Искренний микрофон

36
Ответить

Твоего деда дед

Искренний
1

Дорисуй херувимов и будет идеально.

И ещё лодку вниз по реке, типа, библейский Харон везёт грешников прочь от парка аттракционов.

Ответить

Студенческий ГОСТ

Твоего
2

ты прям как типичный заказчик с гениальными правками

Ответить

Твоего деда дед

Студенческий
1

жаль шрифтов на картинке нет, а то бы я попросил поиграться

Ответить

NightmareZ

Твоего
0

Может лучше с писюном попросишь поиграться?

Ответить

Могучая Веточка

23

 с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты

Ответить

Dr. Acula

19

если они рил построят такой храм по просьбе ~200 студентов и преподов... ну это ж дичь полнейшая
в мгу учатся 40000 студентов, работает дохера людей
я так полагаю, если столько же человек попросят что-нибудь улучшить на кафедре, то им 🖕🏻 покажут?

Ответить

Могучая Веточка

Dr.
3

попросили 20, остальные 180 подписей собрали ради халявного зачёта поди, лол

Ответить

Весенний пришелец

Могучая
7

 я не верю, что есть люди не из РПЦ, которые пришли к ректору МГУ просить строить храм

Ответить

NightmareZ

Могучая
1

попросили 0, остальные 200 подписей собрали ради халявного зачёта

Ответить

Весенний пришелец

Dr.
2

попросят 300 чел снести, должны сносить по такой логике

Ответить

Kostya Proshchalykin

Весенний
0

Да. (Тут был другой комментарий, но я его удалил)

Ответить

R4as0n

Dr.
2

https://gif.cmtt.space/3/paper-media/f7/f7/81/ca91bf37a462ce.jpg

Ответить

Dr. Acula

R4as0n
0

нажрись, как следует 👍

Ответить

Eduard Novikov

Dr.
1

Что доказывает, что в МГУ работают самые продвинутые либералы и демократы, которые прислушиваются к самым незначительным группам людей..

Ответить

Dr. Acula

Eduard
0

да.

Ответить

ユリー シャネ

16
Ответить

Весенний пришелец

10

смешно, что нарисовали это в поле. зачем вписывать в городскую среду своё строение, и так сойдет

Ответить

Весенний пришелец

Весенний
7

или тут надо мыслить глубже и они просто снесут на вернадке всё вокруг под храм, шоб как на картинке

Ответить

Первоначальный будильник

Весенний
0

С такими размерами снести и так всё придётся, что бы этот космодром влез

Ответить

rossoshmap

Весенний
0

Окружение батюшка не благославил

Ответить

Технический Денис

11

Других новостей науки у нас для вас нет.

Ответить

Leonid Celevra

5

Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты.

Чего только не сделаешь, чтобы не учить сессию 

Ответить

Педагогический ГОСТ

Leonid
3

А как же способ - кричать в окно "халява приди"?

Ответить

Leonid Celevra

Педагогический
1

Это делают только студентки в юбках (видел в фильмах)

Ответить

Педагогический ГОСТ

Leonid
0

Если хочешь и ты можешь юбку надеть.

Ответить

Leonid Celevra

Педагогический
0

Могу только одеть 

Ответить

Роман Трусов

3
Ответить

Иван Сидоров

3

пиздец

Ответить

Dmitriy Ivanov

3

 "...с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты".

Ну нужно им где-то душой отдыхать от груза научной картины мира.

Ответить

John Brain

2

Интересно, какой лвл у лута с этого данжа?

Ответить

Михаил Булатов

0

А не вариант, например, построить больницу для ковидных в честь какого-нибудь святого? Нет блять, нам нужен 50-метровый храм из гранита...

Ответить

Ник Хартман

Михаил
3

Им нужно зарабатывать, а не лечить. Сейчас можно заработать много на свечках и похоронах 

Ответить

Михаил Булатов

Ник
0

А как же продажа масок и перчаток? такой бизнес упускают =3

Ответить

Ник Хартман

Михаил
1

не такой хороший, у них на свечку наценка больше, чем у Эскобара на наркотики, более 1000% 

Ответить

Прошедший якорь

Михаил
0

Какая больница? В следующем году расходы на здравоохранение урезают на 11%.

Ответить

alexferman

1

Унылая хуйня

Ответить

Евгений Клочков

1

на эскизе вполне себе мило, а рендер ужасен

Ответить

Lee

1

Чето напомнило

Ответить

NightmareZ

Lee
0

 В 1931 году на месте предполагаемого строительства Дворца Советов был взорван храм Христа Спасителя

Вот это я понимаю дело!

Ответить

Человекоподобный кот

1

Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты

Ну то есть примерно 0.52% от общего числа студентов (хз сколько сотрудников) решают что должно быть построено рядом с МГУ. Не библиотека как в Хельсинки, ни какой нибудь пиздатый научный центр, а ебаный храм, которые растут как грибы в наше время

Ответить

Прошедший якорь

0

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

Роман Андронов

0

Надо тогда протолкнуть проект мечети, назло Кириллу.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Кирилла и оленеводия

Ответить

Зарегистрировался только что

0

прекрасное архитектурное решение

Ответить

Небесный Орзэмэс

0

Им самим не стыдно?

Ответить

Decadence

0

Даже вахоебский храм Армии России выглядит лучше,  чем это. А учитывая, что рендеры обычно лучше реальности выглядят, то это совсем печалит.

Ответить

Shenmue

0

Типа эти 200 челиков скинулись? Осталось подтянуть ещё 800

Ответить

Dra

0

Правильно, государству умные не нужны, нужны мракобесы.

Ответить

Oleg Vorogushin

0

Проект красивый. Но новая больница мне понравилась бы больше

Ответить

mzfk69

0

Если опустить вопрос необходимости еще одного храма в Москве.
А почему нельзя построить что-то менее вызывающее и более подходящее современному мегаполису? 
К примеру, Свято-Троицкий выглядит отлично. 

Ответить

Nikita Zubkov

0

Храм страшный, ситуация страшная

Ответить

NightmareZ

0

Ну и, конечно же, студенты МГУ и жители Москвы не выйдут и не скажут попам "идите нахуй".

Ответить

Alexander Jfk

0

10 лет назад туда поступил, проучился пять лет и за все годы обучения ни разу не встречал людей, что жаждут не только интеллектуальной, но и духовной пищи настолько, что аж до постройки храма дошло. Но, мб, не в тех кругах общался, или времена изменились за эти годы.

Ответить

Первоначальный будильник

0

Его размером с главное здание мгу делают?

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