РПЦ показала проект нового храма при МГУ Материал редакции
Храм на тысячу человек построят на проспекте Вернадского.
Проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
По проекту, храм будет многоглавым с шатровой колокольней, его высота составит 46 метров. В нём будет два подземных этажа, где разместятся приходские помещения и духовный центр МГУ. Цоколь и парадные лестницы планируют облицевать гранитом, стены выложат кирпичом, а кресты и элементы куполов украсят листами нитрита титана под золото. Проект ждёт согласования в патриархии и Москомархитектуре.
Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году. Изначально его хотели поставить на прямоугольный стилобат, взяв за основу при разработке проекта храм Василия Блаженного.
Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты.
Блять какой ужас.
Студенческий ГОСТ
это ж диснейленд нахуй
Дорисуй херувимов и будет идеально.
И ещё лодку вниз по реке, типа, библейский Харон везёт грешников прочь от парка аттракционов.
Студенческий ГОСТ
ты прям как типичный заказчик с гениальными правками
жаль шрифтов на картинке нет, а то бы я попросил поиграться
с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты
если они рил построят такой храм по просьбе ~200 студентов и преподов... ну это ж дичь полнейшая
в мгу учатся 40000 студентов, работает дохера людей
я так полагаю, если столько же человек попросят что-нибудь улучшить на кафедре, то им 🖕🏻 покажут?
попросили 20, остальные 180 подписей собрали ради халявного зачёта поди, лол
Весенний пришелец
я не верю, что есть люди не из РПЦ, которые пришли к ректору МГУ просить строить храм
Весенний пришелец
попросят 300 чел снести, должны сносить по такой логике
Что доказывает, что в МГУ работают самые продвинутые либералы и демократы, которые прислушиваются к самым незначительным группам людей..
Весенний пришелец
или тут надо мыслить глубже и они просто снесут на вернадке всё вокруг под храм, шоб как на картинке
Первоначальный будильник
С такими размерами снести и так всё придётся, что бы этот космодром влез
Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты.
Чего только не сделаешь, чтобы не учить сессию
А как же способ - кричать в окно "халява приди"?
Это делают только студентки в юбках (видел в фильмах)
Если хочешь и ты можешь юбку надеть.
"...с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты".
Ну нужно им где-то душой отдыхать от груза научной картины мира.
А не вариант, например, построить больницу для ковидных в честь какого-нибудь святого? Нет блять, нам нужен 50-метровый храм из гранита...
Им нужно зарабатывать, а не лечить. Сейчас можно заработать много на свечках и похоронах
А как же продажа масок и перчаток? такой бизнес упускают =3
не такой хороший, у них на свечку наценка больше, чем у Эскобара на наркотики, более 1000%
Прошедший якорь
Какая больница? В следующем году расходы на здравоохранение урезают на 11%.
Чето напомнило
В 1931 году на месте предполагаемого строительства Дворца Советов был взорван храм Христа Спасителя
Вот это я понимаю дело!
Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты
Ну то есть примерно 0.52% от общего числа студентов (хз сколько сотрудников) решают что должно быть построено рядом с МГУ. Не библиотека как в Хельсинки, ни какой нибудь пиздатый научный центр, а ебаный храм, которые растут как грибы в наше время
Даже вахоебский храм Армии России выглядит лучше, чем это. А учитывая, что рендеры обычно лучше реальности выглядят, то это совсем печалит.
Если опустить вопрос необходимости еще одного храма в Москве.
А почему нельзя построить что-то менее вызывающее и более подходящее современному мегаполису?
К примеру, Свято-Троицкий выглядит отлично.
Ну и, конечно же, студенты МГУ и жители Москвы не выйдут и не скажут попам "идите нахуй".
10 лет назад туда поступил, проучился пять лет и за все годы обучения ни разу не встречал людей, что жаждут не только интеллектуальной, но и духовной пищи настолько, что аж до постройки храма дошло. Но, мб, не в тех кругах общался, или времена изменились за эти годы.