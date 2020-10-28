Храм на тысячу человек построят на проспекте Вернадского.

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Проект храма Кирилла и Мефодия при Московском государственном университете разработал архитектор Дмитрий Пшеничников. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

По проекту, храм будет многоглавым с шатровой колокольней, его высота составит 46 метров. В нём будет два подземных этажа, где разместятся приходские помещения и духовный центр МГУ. Цоколь и парадные лестницы планируют облицевать гранитом, стены выложат кирпичом, а кресты и элементы куполов украсят листами нитрита титана под золото. Проект ждёт согласования в патриархии и Москомархитектуре.

Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году. Изначально его хотели поставить на прямоугольный стилобат, взяв за основу при разработке проекта храм Василия Блаженного.

Проект фасада храма в 2019 году

Пресс-служба МГУ заявляла, что с просьбой построить храм к ректору университета и патриарху обращались более 200 сотрудников и студенты.