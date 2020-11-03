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Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
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Фото: Лежаки для загара на набережной в Мурманской области Материал редакции

Курорты Заполярья.

Фото сообщества «Уютное Заполярье» во «ВКонтакте»

На набережной города Кола в Мурманской области при благоустройстве установили парковые скамейки-лежаки. Местные жители в шутку предположили, что на них «до наступления полярной ночи можно подзагореть немного, пока солнце есть».

Ранее на строительство набережной в Коле из федерального бюджета выделили 40 миллионов рублей благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

#дизайн #фото

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2 комментария
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bor_vn

4

Это не лежанка для загара.
Сейчас такие "скамейки" во многих общественных местах делают. Очень удобные.

Но если там всегда холодно и на улице не посидишь, то и правда странно.

Upd: летом 10-17 градусов.
Вполне неплохая сезонная скамейка.

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