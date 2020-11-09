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Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Фото: Музей культуры в Китае — из руин и современных зданий Материал редакции

Музей состоит из трёх галерей — о традиционной, современной и будущей китайской провинции.

5 комментариев
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Музей культуры Чжан Янь  Фото Су Шэнлян

В пригороде Шанхая в Китае построили Музей культуры Чжан Янь, пишет Dezeen. Внутри руин старинных сельских домов возвели белые бетонные здания с большими окнами, открывающими вид на некогда аварийные стены с черепичными крышами.

Проект музея разработало китайское архитектурное бюро Shenzhen Horizontal Design. Вписывая современный дизайн в старинные здания, архитекторы хотели продемонстрировать, как можно повторно использовать сельскую архитектуру Китая.

Музей состоит из трёх выставочных галерей: «Традиции», «Современность» и «Будущее». «Сохранение, рост и расширение — это наша стратегия по обновлению и реабилитации деревни Чжан Янь», — отметили архитекторы.

Фото Су Шэнлян

В здании со встроенными в руины белыми стенами находится экспозиция современного Китая. История традиций отображена в хорошо сохранившемся доме поздней династии Цин — последней императорской династии в Китае. Деревянный интерьер в галерее «Традиций» сохранили и отреставрировали, а пол заменили на анодированный алюминий — он призван отражать свет и расширять пространство.

«Будущее» отразили в футуристичном белом здании с большими окнами. Оно повторяет фундамент дома, находившегося здесь прежде. Полы и потолок также покрывает анодированный алюминий, а здание окружает залитый водой двор.

Галерея «Будущего» Фото Су Шэнлян
Деревня Чжан Янь Фото Су Шэнлян

#архитектура #дизайн #китай

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5 комментариев
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Легендарный ящик

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Все хорошо, но лучше б они корону у себя сдержали, а не скрывали инфу 

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AttentiveMilk

Легендарный
1

Приплетение 100

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Легендарный ящик

AttentiveMilk
2

У меня постоянно такая реакция на все, что связано с Китаем.
Мало того что у себя пиздец устраивают, так ещё и это пиздец во внешний мир просочился.
Поэтому у меня горит, да

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AttentiveMilk

Легендарный
1

У них ещё и с жестокостью полный пиздец. Нацисты хуевы. Но в развитии, не в межличностном плане, они преуспели.

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AttentiveMilk

1

Постоянно удивляюсь тому, как развивается Китай за последние 30 лет

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