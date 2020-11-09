Музей состоит из трёх галерей — о традиционной, современной и будущей китайской провинции.

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Музей культуры Чжан Янь Фото Су Шэнлян

В пригороде Шанхая в Китае построили Музей культуры Чжан Янь, пишет Dezeen. Внутри руин старинных сельских домов возвели белые бетонные здания с большими окнами, открывающими вид на некогда аварийные стены с черепичными крышами.

Проект музея разработало китайское архитектурное бюро Shenzhen Horizontal Design. Вписывая современный дизайн в старинные здания, архитекторы хотели продемонстрировать, как можно повторно использовать сельскую архитектуру Китая.

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Музей состоит из трёх выставочных галерей: «Традиции», «Современность» и «Будущее». «Сохранение, рост и расширение — это наша стратегия по обновлению и реабилитации деревни Чжан Янь», — отметили архитекторы.

Фото Су Шэнлян

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В здании со встроенными в руины белыми стенами находится экспозиция современного Китая. История традиций отображена в хорошо сохранившемся доме поздней династии Цин — последней императорской династии в Китае. Деревянный интерьер в галерее «Традиций» сохранили и отреставрировали, а пол заменили на анодированный алюминий — он призван отражать свет и расширять пространство.

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«Будущее» отразили в футуристичном белом здании с большими окнами. Оно повторяет фундамент дома, находившегося здесь прежде. Полы и потолок также покрывает анодированный алюминий, а здание окружает залитый водой двор.

Галерея «Будущего» Фото Су Шэнлян

Деревня Чжан Янь Фото Су Шэнлян