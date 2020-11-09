Фото: Музей культуры в Китае — из руин и современных зданий Материал редакции
Музей состоит из трёх галерей — о традиционной, современной и будущей китайской провинции.
В пригороде Шанхая в Китае построили Музей культуры Чжан Янь, пишет Dezeen. Внутри руин старинных сельских домов возвели белые бетонные здания с большими окнами, открывающими вид на некогда аварийные стены с черепичными крышами.
Проект музея разработало китайское архитектурное бюро Shenzhen Horizontal Design. Вписывая современный дизайн в старинные здания, архитекторы хотели продемонстрировать, как можно повторно использовать сельскую архитектуру Китая.
Музей состоит из трёх выставочных галерей: «Традиции», «Современность» и «Будущее». «Сохранение, рост и расширение — это наша стратегия по обновлению и реабилитации деревни Чжан Янь», — отметили архитекторы.
В здании со встроенными в руины белыми стенами находится экспозиция современного Китая. История традиций отображена в хорошо сохранившемся доме поздней династии Цин — последней императорской династии в Китае. Деревянный интерьер в галерее «Традиций» сохранили и отреставрировали, а пол заменили на анодированный алюминий — он призван отражать свет и расширять пространство.
«Будущее» отразили в футуристичном белом здании с большими окнами. Оно повторяет фундамент дома, находившегося здесь прежде. Полы и потолок также покрывает анодированный алюминий, а здание окружает залитый водой двор.
Приплетение 100
Легендарный ящик
У меня постоянно такая реакция на все, что связано с Китаем.
Мало того что у себя пиздец устраивают, так ещё и это пиздец во внешний мир просочился.
Поэтому у меня горит, да
У них ещё и с жестокостью полный пиздец. Нацисты хуевы. Но в развитии, не в межличностном плане, они преуспели.