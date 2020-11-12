У скульптуры пастушки почти столетней давности с фасада здания «поплыло» лицо.

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Статуя до и после реставрации

В испанском городе Паленсия реставратор изуродовал статую 1923 года — скульптура получила «поплывшее» лицо с мультяшными глазами, надутыми губами и носом картошкой. На это обратил внимание в своём фейсбуке местный художник Антонио Гузман Капель.

В комментариях к посту художника скульптуру сравнили с Дональдом Трампом и «картошкой». New York Post назвал статую «картофельной головой Паленсии», сравнив работу реставратора с фреской «пушистого Иисуса», статуей «игрушечного солдатика» и картиной «картофельной Мадонны». Все эти работы тоже пострадали от рук непрофессиональных реставраторов.

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Эксперты и раньше требовали ужесточить законодательство, по которому работу по реставрации можно было доверять только профессионалам, но «Картофельная голова Паленсии» вновь запустила дискуссию среди арт-сообщества, отмечает The Art Newspaper.

«Это НЕ профессиональная реставрация», — заявили в Профессиональной ассоциации по сохранению и реставрации культурного наследия Испании. «Реставрация — это не просто починка. Серьёзные вмешательства должны проводиться по правилам, которые приняты международным сообществом и Институтом культурного наследия Испании», — подчеркнул консерватор произведений искусства из Валенсии.

Президент Профессиональной ассоциации по сохранению и реставрации культурного наследия Испании отметила, что неудачные реставрационные работы проводят в стране слишком часто: «Культурное наследие Испании оказалась в довольно уязвимой ситуации». Ассоциация намерена добиться принятия более жёсткого законодательства по этому вопросу.

Имя реставратора «картофельной головы» пока не раскрыли.