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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко
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В Испании продолжают «реставрировать» произведения искусства — на этот раз статую превратили в «картофельную голову» Материал редакции

У скульптуры пастушки почти столетней давности с фасада здания «поплыло» лицо.

12 комментариев
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Статуя до и после реставрации 

В испанском городе Паленсия реставратор изуродовал статую 1923 года — скульптура получила «поплывшее» лицо с мультяшными глазами, надутыми губами и носом картошкой. На это обратил внимание в своём фейсбуке местный художник Антонио Гузман Капель.

В комментариях к посту художника скульптуру сравнили с Дональдом Трампом и «картошкой». New York Post назвал статую «картофельной головой Паленсии», сравнив работу реставратора с фреской «пушистого Иисуса», статуей «игрушечного солдатика» и картиной «картофельной Мадонны». Все эти работы тоже пострадали от рук непрофессиональных реставраторов.

Эксперты и раньше требовали ужесточить законодательство, по которому работу по реставрации можно было доверять только профессионалам, но «Картофельная голова Паленсии» вновь запустила дискуссию среди арт-сообщества, отмечает The Art Newspaper.

«Это НЕ профессиональная реставрация», — заявили в Профессиональной ассоциации по сохранению и реставрации культурного наследия Испании. «Реставрация — это не просто починка. Серьёзные вмешательства должны проводиться по правилам, которые приняты международным сообществом и Институтом культурного наследия Испании», — подчеркнул консерватор произведений искусства из Валенсии.

Президент Профессиональной ассоциации по сохранению и реставрации культурного наследия Испании отметила, что неудачные реставрационные работы проводят в стране слишком часто: «Культурное наследие Испании оказалась в довольно уязвимой ситуации». Ассоциация намерена добиться принятия более жёсткого законодательства по этому вопросу.

Имя реставратора «картофельной головы» пока не раскрыли.

#новости #испания #искусство

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12 комментариев
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Денежный Орзэмэс

12

А по-моему охуенно

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Максим Шпилёв

Денежный
8
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Ху Эмай

6
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kirill 40in

5
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Михаил Иванов

4

как сделав это, можно спокойно пойти домой и думать я хорошо поработал 

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Тюремный якорь

2
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Несерьёзный Валера

1

Маэстро на них нет!

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ТыжЮзер

0

Белорус небось)

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Alex Fielding

0

зато тепло

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Руслан Астратов

0

"«картофельную голову"

Лукашеску вошёл в чат

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Михаил Чуриков

0
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nokk

0

СтатУя перешла в постмодерн

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