Бруталистскому зданию пытались найти инвестора и проводили конкурсы по его восстановлению — но ввести его в эксплуатацию так и не получилось.

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Дом Советов в Калининграде Фото Александра Погорчука

Власти Калининграда спустя 30 лет простоя окончательно решили снести главный недострой и доминанту Калининграда — Дом Советов. Бруталистское здание имеет непростую судьбу: его построили на месте уничтоженного прусского замка, простоявшего в Кёнигсберге 700 лет. Строительство Дома Советов постоянно срывалось, а к концу перестройки и вовсе было заморожено.

С момента развала Советского Союза местные власти не знали, что делать с недостроем: его продавали и вновь покупали, пытались отреставрировать, организовывали архитектурные конкурсы и несколько раз заявляли о начале реставрации — но здание так и не преобразилось. Мнения жителей о сносе советского символа города разделились: одни требуют оставить исторический памятник, другие — скорее снести «неуместное» здание.

На этом месте 700 лет стоял замок — его разрушили как напоминание о «прусском милитаризме»

На месте Дома Советов раньше находилась главная доминанта города — Кёнигсберский замок. Исходя из летописи «Хроники земли Прусской» летописца Петра из Дисбурга, строительство замка на возвышенности (Королевской горе) начали в 1255 году по инициативе чешского короля Оттокара II. Сначала здание было деревянным, но в 1257 стали возводить каменные стены. Замок принадлежал Тевтонскому (немецкому) ордену, а затем Пруссии и Германской империи.

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Замок имел форму прямоугольника с четырьмя башнями, внутренним двором и храмом. На территории был также госпиталь и приют для пожилых рыцарей. Кёнигсбергский замок неоднократно перестраивался из-за разрушений в ходе войн и предположительно из-за пожаров. Изначально скромные фасад и интерьеры зданий менялись, становясь всё более «светскими»: залы расширяли и дополняли лепниной и росписями, а окна увеличивали.

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С 18 века в замке короновались прусские короли, например, Вильгельм I и Фридрих I. В 1844 году в нём основали Прусский музей, а в 1924 весь комплекс зданий переоборудовали под музейный комплекс из картинных галерей, выставок артефактов разных эпох и управления по охране памятников.

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Во время Второй мировой войны в 1941 году в Кёнигсбергский замок привезли украденную из Зимнего дворца Царского села Янтарную комнату. Её Петру I подарил прусский король Фридрих I. В 1944 году Кёнигсберг подвергся бомбардировкам США и Англии — разрушили многие жилые и культурные здания. Крыша, перекрытия и внутренние помещения замка сгорели при пожаре после обстрела, однако фасад не обрушился, несмотря на повреждения. При советском штурме Кёнигсберга в 1945 году замок вновь горел, но здание продолжало стоять.

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Советские власти не торопились восстанавливать немецкую архитектуру города. В приказе управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР 1948 года говорилось, что в Калининграде нужно преобразовать застройку и «утвердить нашу советскую культуру». « Нужно преодолеть и вытравить мрачный воинственный дух прусской архитектуры с её чрезмерными тяжёлыми формами подслеповатых стен, громоздких островерхих крыш. Вместо него должна прийти лёгкая жизнерадостность форм, приветливость облика », — считали в управделами архитектуры.

В одном из номеров газеты «Калининградская правда» 1948 года авторы также отмечали, что архитекторы откажутся от восстановления немецкой застройки. «Это не копия известных кварталов Кёнигсберга. Здесь всё будет по-новому, по-нашему. Совершенно отброшен немецкий стандарт, наводящий на русского человека уныние. Каждый дом, каждая улица не будут походить на другие, но все вместе они составят единый грандиозный архитектурный ансамбль», — писали в газете.

В видении будущего расходились и местные власти. На одном из заседаний областного Совета депутатов глава горисполкома Виктор Денисов (глава города в 1972—1984 годах) несколько раз сказал: «Мы восстанавливаем город Калининград», пишет издание «Новый Калининград». Ему возразил тогдашний первый секретарь калининградского обкома КПСС (глава региона) Николай Коновалов, заявив: «Мы строим новый советский город».

О пренебрежении к замку 13 века говорило и открытие на его территории каменоломни для производства щебня, который использовался для восстановления разрушенных войной российских городов. Целые кирпичи разрушенного комплекса зданий также отправляли в другие города. Из-за постоянных вибраций верхние этажи замка не выдержали и в 1952 году обрушились на проезжую часть. Спустя три месяца из-за аварийного состояния башню взорвали, но стены западного флигеля и башня Хабертурм выстояли.

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Судьбу замка не могли решить долго. Ещё в 1953 году главный архитектор Калининграда Дмитрий Навалихин предлагал снести оставшееся и на этом месте построить 50-этажный Дом Советов. Однако здание ещё 12 лет стояло без изменений. В 1964 году замок осмотрели специалисты Минкульта СССР, постановив, что он имеет «значительную историко-архитектурную ценность», а также порекомендовав законсервировать его и восстановить. С мнением экспертов не согласились советские власти, считая, что восстановление будет идеологически неправильным и дорогим.

В 1965 году в «Литературной газете» вышла статья против сноса с подписью нескольких авторов, в том числе поэта и секретаря областного союза писателей Валентина Ерашова. Спустя год общественные деятели Калининграда вновь протестовали против сноса замка. Местные журналисты, писатели, музыканты и артисты подписали письмо против уничтожения здания в ЦК КПСС.

Пришедший в 1961 году на пост главного архитектора Калининграда Владимир Ходаковский настаивал на консервации уцелевших частей здания. Он предложил свой план реконструкции: сделать из уцелевшей части замка музей, а сбоку пристроить «управленческое здание или центральное городское здание типа общенародного клуба с трансформирующимся залом, в котором могут проводиться массовые собрания, митинги, театральные представления или спортивные выступления».

Эскиз общественного центра архитектора Владимира Ходаковского Фото «Комсомольской правды»

Помимо Ходаковского, ещё шесть архитекторов предложили проекты: пять из них предлагали сохранить оставшиеся руины и только один проект московского бюро «Гипрогора» предполагал полный снос здания и строительство на его месте Дворца Советов. Именно на нём остановились советские власти.

После 22 лет простоя в 1967 году оставшиеся части Кёнигсбергского замка снесли в несколько этапов. Из-за толстых четырёхметровых стен работы заняли три года — к 1970 году здание полностью уничтожили. На месте замка остался только фундамент.

Взрыв Кёнигсбергского замка в 1968 году Фото Юрия Ваганова

Раскопками фундамента до сих пор занимаются российские археологи. С 2001 по 2008 год исследования финансировал немецкий журнал «Шпигель», однако приостановил выплаты из-за незаинтересованности властей Калининграда. «Вместо того, чтобы спасать руины, которые могли бы стать популярной туристической достопримечательностью, проект археологических исследований замка становится жертвой противоречащих друг другу интересов», — заявили в издании.

Как строили Дом Советов и почему он стал долгостроем

В стороне от фундамента снесённого замка советские власти решили построить Дом Советов, который бы мог затмить своим величием прусскую резиденцию. В начале 1950-х тогдашний главный архитектор города Дмитрий Навалихин предлагал возвести в центре Калининграда аналог сталинских высоток, однако проект не одобрили. Архитекторы по-разному представляли партийное здание, но не менялось одно: огромные масштабы и брутальность.

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Над итоговым проектом Дома Советов работали советские архитекторы Юлиан Шварцбрейм и Юрий Моторин. 28-этажное здание решили построить немного восточнее руин замка из-за сложностей строительства на его фундаменте. В Доме должны были разместиться все калининградские чиновники: одна из башен предназначалась Обкому, а другая — Облисполкому. Предполагали, что авторы проекта вдохновились Домом национального конгресса в Бразилии архитектора Оскара Нимейера.

Утверждённый проект архитектора Юлиана Шварцбрейма

Строительство начали в 1970 году, а закончить планировали спустя всего четыре года. Вскоре высотность здания сократили с 28 до 21 этажа. Для непривычно высокого для Калининграда дома потребовался строительный кран, которого в области не было. В город прислали 150-метровый кран, но и его высоты не хватило, поэтому строителям пришлось делать щебёночную насыпь, рассказал главный инженер «Калининградоргтехстрой» Вениамин Еремеев, участвовавший в строительстве здания.

Это был довольно сложный объект, а в те времена даже простые шурупы были в дефиците. Но для Дома Советов старались поставлять самые лучшие материалы. Николай Брусков начальник участка на стройке Дома Советов

Изначально здание планировали облицевать специальным эмалированным стеклом, однако позже его решили заменить на бетонные панели. Для их изготовления на стройку специально привозили фанеру из Финляндии, так как с ней поверхность получалась наиболее ровной, рассказал начальник участка на стройке Николай Брусков.

Строители возводили Дом Советов быстро, отметил прораб стройки и нынешний гендиректор «КалининградСтройИнвест» Валерий Макаров: «Работали в три смены, круглосуточно, и не останавливались даже зимой, хотя в те времена морозы стояли серьёзные, до [минус] 20 градусов. Просто добавляли в бетон специальные вещества, и на качество строительства погода не влияла».

Строительство Дома Советов в 1980-е годы Фото Вениамина Еремеева

Здание получилось прочным: оно стоит на 1148 сваях. «Их покрыли сплошной монолитной плитой толщиной примерно в 1,2 метра. Таких надёжных фундаментов не найти. Из плиты „вырастают“ четыре ядра жёсткости – монолитные, с армированием, металлоконструкциями», — рассказал Брусков. Здание настолько прочное, что на нём можно «поставить ещё один Дом Советов», а «разрушить это практически невозможно», — считает Макаров.

Из-за проблем с поставками материалов на стройку и перебоями с финансированием, сроки сдачи Дома Советов регулярно срывались. Спустя 15 лет в СССР началась Перестройка, а денег на масштабный советский проект не хватало.

«К 1991 году здание было готово на 95%. В Северной башне была полностью готова внутренняя отделка, настелен паркет и наклеены обои. Уже как два года в Доме работало отопление, были смонтированы лифты. В Южной башне оставалось только положить полы, и объект был бы готов к сдаче в эксплуатацию», — рассказали участвовавшие в строительстве рабочие.

Дом Советов предположительно в 1992 году Фото Pastvu.com

Дом Советов продали частной компании, но город потерял на сделке 267 миллионов рублей — власти судились с организатором конкурса

В 1995 году городские и областные власти приватизировали Дом Советов и создали акционерное общество «Культурно-деловой центр», планируя привлечь инвестиции и ввести в эксплуатацию недострой в самом центре города. В течение восьми лет инвестора найти не могли.

В 2003 году 85% здания продали компании «Протострой» за 7,3 миллиона рублей, но сделка вызвала подозрения у мэрии Калининграда. И она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить действия бывшего конкурсного управляющего «Культурно-делового центра» Александр Дзантиева. Тогдашний мэр Юрий Савенко заявлял, что Дом Советов «тайно продан левой фирмочке за копейки», а городской бюджет потерял на сделке 267,7 миллионов рублей. «По нашим сведениям, фирма, купившая здание, уже предлагает его к перепродаже, причём выставив при этом рыночную цену», — говорил тогда мэр.

В 2005 году компания «Старый город» инвестировала в «Культурно-деловой центр» больше 98 миллионов рублей. Эти деньги потратили на восстановление фасада Дома Советов перед 750-летием Калининграда. В здании установили окна и покрасили фасад. Позже этот долг перешёл государству.

В 2006 году прокуратура Калининградской области подала в суд на «Культурно-деловой центр» из-за незаконной продажи. Спустя три года Дзантиева приговорили к двум годам условно. Суд признал, что бывший управляющий нанёс государству ущерб, а «Протострой» была подставной компанией.

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В июле 2019 года областные власти выкупили 85% здания у «Простростроя» за 399,1 миллион рублей. Самое ценное в покупке — четыре гектара земли в центре города, которую могут использовать для «реализации девелоперского проекта строительства многофункционального административно-офисного квартала с жилой застройкой», отметил губернатор Антон Алиханов.

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Что предлагали делать с Домом Советов и местом вокруг

О том, что делать с недостроенным Домом Советов, руинами Кёнигсбергского замка и пустырями вокруг, власти не могли решить больше 15 лет. Архитектурные бюро предлагали как реставрацию с небольшими изменениями в фасаде, так и сложные, практически полностью меняющую внешний вид советского дома.

В 2005 году в Калининграде прошёл международный симпозиум, на котором около 40 архитекторов предложили свои варианты развития исторического центра города. На симпозиуме предложили вновь собраться спустя два года с конкретными идеями реконструкции.

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В 2007 году «Ярмарка идей» действительно состоялась. На ней в том числе предлагали восстановить Королевский замок у Дома Советов. В следующем году власти Калининграда сообщали, что вскоре начнут реализацию трёх проектов по восстановлению исторического облика, однако этого так и не произошло. В 2012 году о реконструкции центра заговорили вновь. Тогда же учредили некоммерческую компанию «Сердце города», которая занималась изучением исторического центра и подбором проектов, которые можно было бы реализовать.

На работу «Сердца города» власти выделили из бюджета 10 миллионов рублей, 2,4 миллиона из которых фонд потратил на содержание сотрудников всего за полгода. Вскоре на проект выделили ещё 19,6 миллионов.

В 2014 году «Сердце города» провёл крупный международный конкурс проектов застройки исторического центра, в том числе площади у Дома Советов. Участие приняли 39 архбюро из 15 стран. Третье место заняли бюро Trevor Skempton из Великобритании и HOSPER Sweden AB из Швеции, второе — французское Devillers et Associes Франция и российская студия Off-the-grid, а первое — проект архитектурного бюро «Студия 44».

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В 2015 году фонд провёл ещё один конкурс «Пост-замок» по восстановлению Кёнигсбергского замка. Работы планировали начать спустя год, однако и эти планы сорвались. В 2015 году тогдашний мэр Александр Ярошук заявил, что проект не будет реализован к 2018 году (он не реализовался и позже). Он назвал результаты конкурса «мечтой, которую согласовывали с общественностью». Годом позже фонд «Сердце города» закрыли.

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Пока власти раздумывали над тем, что можно сделать с Домом Советов, в 2015 году группа активистов впервые за 31 год нашла ему практическое применение. При поддержке администрации Калининграда они организовали молодёжный проект «Лофт» в советском недострое.

В течение недели на нижних этажах Дома Советов проходили арт-выставки, лекции, мастер-классы, выступления местных музыкантов и танцоров. На первом этаже организовали сцену, зону отдыха с библиотекой и игровыми приставками, парикмахерскую и даже футбольное поле. Организаторы планировали повторить мероприятие в следующем году, однако оно так и не состоялось вновь.

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В 2018 году «Коммерсант» писал, что в Доме Советов могло расположиться выставочное пространство Artplay, но на реконструкцию здания потребовалось бы около трёх миллиардов рублей, поэтому проект так и не реализовали.

Во время чемпионата мира по футболу-2018 вокруг Дома Советов организовали фан-зону: доступ в само здание был, как всегда, запрещён, но рядом с ним установили огромный экран для просмотра матчей.

Фан-зона чемпионата мира по футболу-2018 на площади у Дома Советов Фото «Аргументы и Факты»

Спустя 30 лет после окончания строительства Дом Советов решили разобрать

Дом Советов так и не стал арт-пространством для молодёжи, а ни один из проектов реконструкции не реализовали. В начале ноября губернатор Алиханов сообщил, что к марту 2021 года Дом Советов начнут разбирать до самого основания, а, возможно, здание лишится и фундамента, так как под ним необходимо будет делать подземную парковку.

Губернатор объяснил решение тем, что Дом Советов «находится в очень плохом состоянии». « Несколько десятилетий здание продувалось всеми ветрами и заливалось дождём. Там внутри всё прогнило, и это не образ, а истина », — отметил Алиханов. Дом Советов можно реконструировать, но на это потребуется больше 3,5 миллиардов долларов. Без дорогостоящей реконструкции госструктуры не позволят ввести Дом в эксплуатацию, так как он не соответствует современным нормам.

У нас есть исторический центр, где возвышается огромное недостроенное здание, которое за десятилетия стало определённым символом — символом запущенной территории. Я считаю, что недострой с выбитыми окнами не должен ассоциироваться с Калининградом. Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Вновь строить здание в стиле советского брутализма на месте Дома Советов не будут, так как городу «нужно двигаться вперёд». «Я не понимаю, почему Калининград должен постоянно себя тормозить. Почему мы не можем быть современными? Почему мы не должны смотреть на то, что происходит в мире?», — добавил Алиханов.

Заниматься строительством на территории Дома Советов будет местный застройщик «Мегаполис», принадлежащий бывшему вице-премьеру областного правительства Евгению Морозову. Строить новое здание инвестор будет за свой счёт, при этом передаст часть помещений в аренду местным властям.

Проект реконструкции территории у советского здания ещё не готов, но Алиханов сообщил, что и власти, и застройщик «будет опираться на хорошую мировую архитектуру и хороших архитекторов». На месте Дома Советов и площади появятся Дом правительства, культурно-деловой центр, амфитеатр, пешеходные мосты, парки и площадь. На создание нового проекта инвестор планирует потратить около 10 миллиардов рублей.

Ни одной квартиры здесь построено не будет. Здесь совершенно другая концепция, которая будет приятна для горожан. Мне хочется, чтобы это была «изюминка» нашей области и города. Чтобы это стало для туристов из России и из-за рубежа точкой притяжения, где мы могли бы показывать уже современность. Евгений Морозов владелец ГК «Мегаполис»

Публичных слушаний о судьбе Дома Советов власти устраивать не будут. По мнению Алиханова, за годы конкурсов уже сложилось понимание того, что хотят видеть калининградцы, а очередные споры рискуют превратиться в «непонятно что, в свалку мнений».

Разрушенный Кёнигсбергский замок восстанавливать тоже не будут, потому что «воссоздавать чужой символизм» губернатор не собирается. «Как можно, имея рядом недостроенный, недоделанный символ нашей, советской власти, рядом восстанавливать символ власти не нашей», — добавил Алиханов.

Мнения калининградцев разделились: одни считают Дом Советов историей, которую нельзя сносить, другие — что он устарел и ему не место в центре города

С решением властей о сносе Дома Советов не согласна часть калининградцев, потому что считает его главным символом и доминантой города. «Когда звучат высказывания о сносе Дома Советов, я недоумеваю. [Это] одно из лучших детищ советского периода. Если мы так будем относиться к истории, то тогда и весь Калининград можно сносить вместе с ним», — отметил прораб стройки Дома Валерий Макаров.

Советское здание нужно реконструировать, считает член совета по культуре при губернаторе области Светлана Сивкова: «Дом Советов — это символ, история, а история — она разная: тяжёлая, красивая, некрасивая, но она история нашего государства. Зачем избавляться от истории? Закрыть глаза и сделать вид, что истории нет?».

«Здание выглядит вполне себе футуристически. Зачем сносить? Очередной „Спар“ на его месте построить или бизнес-центр, которые в Калининграде в „страшном дефиците“? Почему не перевести в жилой фонд и не сделать, например, доходный дом для тех, кто нуждается в жилье? Или придумать ещё какое-то достойное применение памятнику советской истории. Нашей с вами истории, между прочим», — считает жительница Калининграда Татьяна.

Дом Советов оказался заложником времени: [сначала] был в тени замка, а потом стал частью городской жизни. Например, лазить на крышу Дома Советов стало частью культурной традиции Калининграда. [Его] строили как символ современного города, нового, передового, модерна. Но потом он стал, к сожалению, символом незавершённости. Владас Повилайтис доктор философских наук и житель Калининграда

Некоторые калининградцы отмечают, что в целом не против сноса здания, но решать это необходимо на референдуме. «Где общественные обсуждения по самой значимой городской территории? Разберут и застроят всё безликими бетонными домами», — предположила жительница Мария Медяник.

Активисты Калининграда создали инициативную группу «Дом Советов — народное достояние», которая пытается препятствовать решению властей о сносе, распространяя среди местных жителей агитационные листовки и обращаясь за помощью к Владимиру Путину.

Часть жителей обещает скучать по Дому Советов, но признаёт, что проблемное здание всё же нужно снести. Архитектор Юрий Забуга считает здание местным памятником советской архитектуры, который «немного не там стоит».

С неудачным расположением здания советского брутализма согласен и архитектор Олег Ли: «Дом Советов — выдающееся произведение своего времени, но находящееся не на своём месте. В худшем месте, которое могло быть. Фактически, это целенаправленное попрание исторического наследия региона предыдущего периода». Архитектор выступил за создание на месте Дома Советов археологического парка и восстановление исторической сети улиц.

Дом Советов и руины Кёнигсбергского замка Фото Fotostrasse.com

«Конечно, здание морально и физически устарело. Его, безусловно, надо сносить. Других вариантов нет», — считает архитектор Александр Башин. При этом важно не только избавиться от Дома Советов, но и «разобраться с проектом строительства исторического центра города».

Дом Советов — выдающееся произведение советской архитектуры, но из-за аварийности здания его необходимо снести, сказал TJ бывший главный архитектор Калининграда Игорь Ли. «Искренне жаль, что объект не был достроен и введён в эксплуатацию. Но случилось то, что случилось, здание находится в аварийном состоянии и не соответствует современным строительным нормам», — добавил Ли.

Освобождённое место лучше застроить современными зданиями, но воссоздав исторический масштаб улиц, считает архитектор. «Не обязательно имитировать довоенную застройку [Кёнигсберга], но очень хотелось бы восстановить городскую ткань: ширину улиц и высоту зданий, получив в масштаб европейского города, уютный для человека», — сказал Ли и привёл в пример восстановление центра разрушенного Дрездена.

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Дом Советов в искусстве

Бруталистское заброшенное здание не раз обращало на себя внимание зарубежных фотографов. В 2011 году француз Фредерик Шобин опубликовал сборник «СССР — Cosmic Communist Constructions Photographed» с фотографиями 90 зданий 14 бывших советских республик, сделанных с 2003 по 2010 год. В книгу вошёл и Дом Советов, который назвали «Большим Братом» Калининграда. Годом позже фото бруталистского калининградского здания появилось на арт-выставке в Германии.

Дом Советов появился в ещё одном сборнике — «Brutal East» от испано-польского издательства Zupagrafika. На объёмной бумажной модели здания даже отобразили оригинальные граффити на первом этаже и крыше. Помимо Дома Советов, в наборе есть советские здания Сербии, Молдовы, Чехии, Литвы и Польши.

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Что появится в центре Калининграда на месте снесённого сначала Кёнигсбергского замка, а затем и Дома Советов пока не ясно — рендеры проектов ещё не разработали. Застройщикам вряд ли удастся возвести в историческом центре многоэтажные жилые дома или бизнес-центры, учитывая, сколько внимания обращено к этому месту. Одни жители выступают за снос памятника советскому брутализму, другие — за восстановление замка, но очевидно, что равнодушных в городе практически нет.