Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Рядом разобьют парк Материал редакции
75-метровое здание с общественным пространством, кафе и музеем компании появится на месте бывшей гостиницы «Корстон».
Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Её построят на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина, пишет РБК со ссылкой на ведомство.
Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания — примерно 75 метров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. На кровле расположатся эксплуатируемые террасы. «Необычный силуэт и материалы отделки призваны подчеркнуть стремление компании к совершенствованию и развитию», — отметил Кузнецов.
В здании расположатся два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. «Яндекс» также планирует благоустроить территорию возле штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 гектаров.
Проект штаб-квартиры разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. «Яндекс» купил участок площадью 4 гектара на месте «Корстона» под строительство штаб-квартиры в конце 2018 года, а в июне 2020 года показал проект. Здание гостиницы должны демонтировать до конца 2020 года.
Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого, это самый большой по численности и размерам офис компании.
А что ты считаешь красивым? Кроме @Дамир Камалетдинов
Внезапный Валера
на тж все красавчики и я каждого из вас люблю :3
От того что ты нам лижешь жёпу, в наш пидорклан не попадешь
рантье хамовников плачут, в половина квартир одного из самых дорогих районов сдавалась программистам, которые теперь свалят