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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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Московские власти одобрили проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Рядом разобьют парк Материал редакции

75-метровое здание с общественным пространством, кафе и музеем компании появится на месте бывшей гостиницы «Корстон».

13 комментариев
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Москомархитектура

Москомархитектура согласовала проект новой штаб-квартиры «Яндекса». Её построят на месте бывшей гостиницы «Корстон» на улице Косыгина, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания — примерно 75 метров. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. На кровле расположатся эксплуатируемые террасы. «Необычный силуэт и материалы отделки призваны подчеркнуть стремление компании к совершенствованию и развитию», — отметил Кузнецов.

Москомархитектура

В здании расположатся два больших конференц-зала, образовательный комплекс, музей компании, кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. «Яндекс» также планирует благоустроить территорию возле штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится новый парк площадью около 2 гектаров.

Москомархитектура

Проект штаб-квартиры разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. «Яндекс» купил участок площадью 4 гектара на месте «Корстона» под строительство штаб-квартиры в конце 2018 года, а в июне 2020 года показал проект. Здание гостиницы должны демонтировать до конца 2020 года.

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры в…
Здание появится на месте закрывшейся гостиницы «Корстон».
tjournal.ru

Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого, это самый большой по численности и размерам офис компании.

Москомархитектура

#новости #москва #архитектура #яндекс

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но есть и хорошие новости?
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13 комментариев
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Внезапный Валера

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мне сложно назвать это красивым

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AttentiveMilk

Внезапный
3

А что ты считаешь красивым? Кроме @Дамир Камалетдинов 

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Внезапный Валера

AttentiveMilk
–1

на тж все красавчики и я каждого из вас люблю :3

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Дитковский

Внезапный
0

От того что ты нам лижешь жёпу, в наш пидорклан не попадешь

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Внезапный Валера

Дитковский
0

вы мне нахой не нужны, пупсики

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Внезапный Валера

Внезапный
0

а ведь я спец по всем вопросам на тж

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Внезапный Валера

1

о, новый офис редакции тж

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Глеб Савчик

1

Рядом разобьют ебало

/прости

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alexferman

0

Надеюсь, в реале будет выглядеть получше

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Краткий звук

0

почему просто остров мечты не арендовать 

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solawind

0

рантье хамовников плачут, в половина квартир одного из самых дорогих районов сдавалась программистам, которые теперь свалят

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Митя Простомолотов

0
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Люблю Аниме

0

ну вот, тысячи люмпенов у дома, сидели бы лучше в хамовниках 

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