В Кемерове построят музейно-театральный комплекс по проекту венского бюро Материал редакции
Там расположится театр, музей, художественный центр и общественное пространство.
Музейно-театральный комплекс площадью более 18 тысяч м² построят к 2024 году по проекту австрийского бюро Coop Himmelb (l) au. Здание расположится на искусственно поднятом рельефе.
С 5 по 9 ноября на цифровой платформе «Кузбасс онлайн» проходили общественные обсуждения. По их итогам, местные власти приняли концепцию. Первый архитектурный проект разрабатывали российские проектировщики, их предложения отклонили.
Здание будет состоят четырёх частей. В центре («облаке») разместят зрительный зал на 950 мест, а также офисы, VIP-пространства и репетиционные залы. Террасы на стилобате будут использоваться как общественные пространства. Бюро также благоустроит окружающие комплекс территории площадью 25,7 тысяч м².
В комплексе планируют разместить филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея и Кузбасский Центр искусств.
Среди других работа Coop Himmelb (l) au — художественный музей в Огайо, Европейский центральный банк в Франкфурте-на-Майне, Гронингерский музей в Нидерландах и Дворец кино в Южной Корее, где проводится Пусанский международный кинофестиваль.
ох я уже вижу как в релаьности будут выглядить эти красивые рендерные серебрянные панели)))
нормально. Точно лучше шляпы на лахта-центре
Особенно когда, очередной разрез будут взрывать и угольная пыль осядет... МММ красота будет.
Главное чтоб аварийные выходы не запаяли, как в Зимней Вишне
Каеф 😻 пожелаем чтоб построили все как на картинке!
Надо было приколоться: не упоминать венское бюро и наблюдать как местные обсирают каждый уголок этого макета, а потом добавить оставшуюся инфу.
Скорее всего, по окончанию работ, Coop Himmelb вряд ли захотят светить результат в своём портфолио.
Не построят, вы имеете ввиду. Как и сотни других проектов.
"В 2024 году опять не построят комплекс на который было выделено миллиард рублей , деньги были потрачены на.........Сегодня корова Дарья дала в 2 раза больше молока"
"С вами была Эльдара Фуфловна - новости - первый канал"
А откуда они бабло на это возьмут? Кемерово же клоака
А роснефтегаз об этом знает или это влажные мечты замкадышей?
Знает. Только со времени написания той статьи подрядчик изменился.
Ну да, планировать потратить на это 30ккк с учетом распила, спустя 2 года и ковид - что же получится...
Собственно, образовательную часть кластера уже полтора года строят. Темпы высокие
Вот только обычно иностранные рендеры превращаются дай бог в конструктивизм и бетоностекло.
За счёт области, как обычно
Ну я бы не сказал, что Кемеровская область приносит миллиарды долларов, чтобы с поправкой на распил строить такое.
А федеральному бюджету это не вперлось
Бюджет Кемеровской области - 108 млрд руб, а сабж вряд ли стоит больше 10 млрд руб.
Да и федеральный бюджет вполне мог докинуть бабла.
Синоптики: Средняя температура воздуха зимой в Кемерово в дневные часы составляет -17 °C, в то время как вечером падает до -20 °C.
Архитекторы:
Местность там и правда живописная, надеюсь все получится, без сюрпризов и задержек
Да достали уже этой стройкой. Грузовики, переполненные гравием, рассыпают этот гравий на проспект Притомский, важную городскую транспортную артерию. Мне на этой дороге буквально три дня назад камень прилетел в лобовуху. Чудом не разбилось стекло, скол сразу поехал заделывать (взяли 500 руб). Теперь придётся ездить по другим дорогам. Пусть будет дальше, зато без такого геморроя.