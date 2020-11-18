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Дизайн и архитектура
Артём Мазанов
1437

В Кемерове построят музейно-театральный комплекс по проекту венского бюро Материал редакции

Там расположится театр, музей, художественный центр и общественное пространство.

40 комментариев
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Здесь и далее — изображение Coop Himmelb(l)au

Музейно-театральный комплекс площадью более 18 тысяч м² построят к 2024 году по проекту австрийского бюро Coop Himmelb (l) au. Здание расположится на искусственно поднятом рельефе.

С 5 по 9 ноября на цифровой платформе «Кузбасс онлайн» проходили общественные обсуждения. По их итогам, местные власти приняли концепцию. Первый архитектурный проект разрабатывали российские проектировщики, их предложения отклонили.

Здание будет состоят четырёх частей. В центре («облаке») разместят зрительный зал на 950 мест, а также офисы, VIP-пространства и репетиционные залы. Террасы на стилобате будут использоваться как общественные пространства. Бюро также благоустроит окружающие комплекс территории площадью 25,7 тысяч м².

Благодаря частичному панорамному остеклению общественного пространства открывается захватывающий вид на окрестности.

Coop Himmelb (l) au

В комплексе планируют разместить филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея и Кузбасский Центр искусств.

Среди других работа Coop Himmelb (l) au — художественный музей в Огайо, Европейский центральный банк в Франкфурте-на-Майне, Гронингерский музей в Нидерландах и Дворец кино в Южной Корее, где проводится Пусанский международный кинофестиваль.

#новости #регионы

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И это не новость ИА «Панорама»
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40 комментариев
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Jakub Marona

13

ох я уже вижу как в релаьности будут выглядить эти красивые рендерные серебрянные панели)))

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ouxen

Jakub
10
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Kir Kirsky

Jakub
0

нормально. Точно лучше шляпы на лахта-центре

Ответить

Dmitry Sursin

Kir
0

Особенно когда, очередной разрез будут взрывать и угольная пыль осядет... МММ красота будет.

Ответить

Человекоподобный кот

12

примерно весь остальной Кемерово

Ответить

Анна Давыдова

6

Главное чтоб аварийные выходы не запаяли, как в Зимней Вишне

Ответить

ouxen

Анна
0

так спокойней

Ответить

Анна Давыдова

ouxen
0

Кому

Ответить

ouxen

Анна
1

администрации и охранникам

Ответить

Vitaliy Vitaliev

5

Каеф 😻 пожелаем чтоб построили все как на картинке! 

Ответить

ouxen

Vitaliy
3

а толку если вокруг все так

Ответить

A big purple banana 🍆

5

Надо было приколоться: не упоминать венское бюро и наблюдать как местные обсирают каждый уголок этого макета, а потом добавить оставшуюся инфу.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Скорее всего, по окончанию работ, Coop Himmelb вряд ли захотят светить результат в своём портфолио.

Ответить

Иван Воронов

2

Не построят, вы имеете ввиду. Как и сотни других проектов.

"В 2024 году опять не построят комплекс на который было выделено миллиард рублей , деньги были потрачены на.........Сегодня корова Дарья дала в 2 раза больше молока" 

"С вами была Эльдара Фуфловна - новости - первый канал"

Ответить

Мария Казакова

2

Тем временем в Кемерове

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

А откуда они бабло на это возьмут? Кемерово же клоака

Ответить

ouxen

Dmitry
0

кемерово сила 💪

Ответить

Dmitry Shiryaev

ouxen
1

Разве что трения покоя или сопротивления жидкой среды 

Ответить

Илья

Dmitry
0

Клоака у тебя в штанах. А построят за счет Роснефтегаза

Ответить

Dmitry Shiryaev

Илья
0

А роснефтегаз об этом знает или это влажные мечты замкадышей? 

Ответить

Илья

Dmitry
0

Знает. Только со времени написания той статьи подрядчик изменился.

Культура от Путина: Ротенберг строит музеи на…
Би-би-си стали известны детали одного из масштабных государственных проектов на ближайшие годы…
www.bbc.com
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Dmitry Shiryaev

Илья
0

Ну да, планировать потратить на это 30ккк с учетом распила, спустя 2 года и ковид - что же получится... 

Ответить

Илья

Dmitry
0

Собственно, образовательную часть кластера уже полтора года строят. Темпы высокие

Видеообзор строительства Музейного и…
Видеообзор строительства Музейного и театрально-образовательного комплексов в Кемерово (ноябрь…
www.stroytransgaz.ru
Ответить

Dmitry Shiryaev

Илья
1

Омг. Но ведь на фотке комбо из хрущевки и муравейника. 

Ответить

Илья

Dmitry
0

Ну вот именно, пилить же надо, для этого и появляются такие супер суперпроекты. Олимпиаду провели, стадионы построили, мост в Крым стоит. Теперь пилят на театрах.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Илья
0

Вот только обычно иностранные рендеры превращаются дай бог в конструктивизм и бетоностекло. 

Ответить

alexferman

Dmitry
0

За счёт области, как обычно

Ответить

Dmitry Shiryaev

alexferman
0

Ну я бы не сказал, что Кемеровская область приносит миллиарды долларов, чтобы с поправкой на распил строить такое.
А федеральному бюджету это не вперлось

Ответить

alexferman

Dmitry
0

Бюджет Кемеровской области - 108 млрд руб, а сабж вряд ли стоит больше 10 млрд руб.

Да и федеральный бюджет вполне мог докинуть бабла.

Ответить

Электронный якорь

1

Выглядит круто. Главное, чтобы не сказали, что весь бюджет на строительство потратили на проект в супер-пупер-дорогущем европейском бюро

Ответить

Леонид Немов

1

:)

Ответить

Максим Шпилёв

1

Машины прям рядом с катком с детьми...

Ответить

Гражданский Валера

1

непонятно, где именно в облике музея отражена воинская слава россии. непорядок, перерисовывайте

Ответить

Dmitry Sursin

1

Синоптики: Средняя температура воздуха зимой в Кемерово в дневные часы составляет -17 °C, в то время как вечером падает до -20 °C.
Архитекторы:

Ответить

Ник Хартман

0

А там будет детсткая игровая комната?

Ответить

Владислав Никитин

0

Местность там и правда живописная, надеюсь все получится, без сюрпризов и задержек

Ответить

ouxen

0

ожидание / реальность джпг

Ответить

Danil Anorin

0

С видами на лунный ландшафт от угольных разрезов

Ответить

Dear Crow

0

Красивая картинка. Надеюсь оставшегося бюджета хотя бы на деревья хватит. 

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Кузькин отец

0

Да достали уже этой стройкой. Грузовики, переполненные гравием, рассыпают этот гравий на проспект Притомский, важную городскую транспортную артерию. Мне на этой дороге буквально три дня назад камень прилетел в лобовуху. Чудом не разбилось стекло, скол сразу поехал заделывать (взяли 500 руб). Теперь придётся ездить по другим дорогам. Пусть будет дальше, зато без такого геморроя.

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