Там расположится театр, музей, художественный центр и общественное пространство.

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Музейно-театральный комплекс площадью более 18 тысяч м² построят к 2024 году по проекту австрийского бюро Coop Himmelb (l) au. Здание расположится на искусственно поднятом рельефе.

С 5 по 9 ноября на цифровой платформе «Кузбасс онлайн» проходили общественные обсуждения. По их итогам, местные власти приняли концепцию. Первый архитектурный проект разрабатывали российские проектировщики, их предложения отклонили.

Здание будет состоят четырёх частей. В центре («облаке») разместят зрительный зал на 950 мест, а также офисы, VIP-пространства и репетиционные залы. Террасы на стилобате будут использоваться как общественные пространства. Бюро также благоустроит окружающие комплекс территории площадью 25,7 тысяч м².

Благодаря частичному панорамному остеклению общественного пространства открывается захватывающий вид на окрестности. Coop Himmelb (l) au

В комплексе планируют разместить филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея и Кузбасский Центр искусств.

Среди других работа Coop Himmelb (l) au — художественный музей в Огайо, Европейский центральный банк в Франкфурте-на-Майне, Гронингерский музей в Нидерландах и Дворец кино в Южной Корее, где проводится Пусанский международный кинофестиваль.