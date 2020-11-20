В Пуэрто-Рико снесут культовый радиотелескоп Аресибо — с его помощью астрономы искали внеземную жизнь Материал редакции
Одна из крупнейших подобных обсерваторий в мире оказалась под угрозой обрушения и власти решили не рисковать.
Национальный научный фонд США объявил о сносе культовой обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Радиотелескоп больше полувека поставлял учёным данные для поиска внеземной жизни и был одним из крупнейших подобных сооружений.
За последний год 57-летний радиотелескоп столкнулся с серьёзными проблемами — в августе оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе 900-тонную платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанёс ущерб на миллионы долларов. После этого в ноябре оторвался один из основных кабелей с той же стороны. Это лишь увеличило и без того немалый ущерб радиотелескопу.
Как пояснили в Национальном научном фонде, решение о сносе было нелёгким. На этот шаг в фонде пошли из-за заботы о безопасности сотрудников обсерватории — если ещё хоть один кабель оторвётся, это может привести «к полной катастрофе». Инженеры не смогли оценить запас прочности конструкции, но заявили, что в скором времени она разрушится сама по себе.
Радиотелескоп Аресибо построили в 60-х годах прошлого века. Он представляет собой «тарелку»-рефлектор диаметром в 300 метров, покрытую 38,7 тысячами перфорированных алюминиевых панелей. Над ней висит 900-тонная платформа, в которую от рефлектора отражаются пойманные радиосигналы.
За более чем 50 лет работы обсерватория успела приобрести культовый статус — она регулярно появлялась в кино и телесериалах, в том числе в фильме «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде 1995 года с Пирсом Броснаном в главной роли.
Кроме того, Аресибо вносила серьёзный научный вклад в поиск внеземной жизни. Она была одним из основных поставщиков данных проекту SETI, учёные в котором пытаются найти внеземные организмы и вступить с ними в контакт.
Аресибо с разных ракурсов
Офигенный фильм
Любопытный бас
Напомните название, пожалуйста
Значит, что-то нашли, теперь скрывают
Значит, ничего не нашли и теперь ищут предлог, чтобы избавится от этой конструкции.
Так было бы слишком скучно
могли бы в детдом отдать
За 57 лет ничего не нашли. Мусор
Эх, никому мы не нужны и никто нас не ищет. Очень жаль, в свое время зачитывался научпопом про путешествия к другим галлактикам.
Карл, мы все проебали.
никто нас не ищет
Это скорее хорошо, чем плохо.
Круглый Женя
"Мы или одиноки во Вселенной, или нет. Любая из этих мыслей пугает"
Почему же? Боишься, что сожрут?
Дамир, а пост про Электрон будет сегодня? Всё-таки, кроме них только СпейсИкс первую ступень сажают.
К тому же сегодня первый раз, все дела. Да и не реактивная посадка была, а на парашютах (ну, финальная часть, имею в виду)
Личной Мурод
ты че, маска не уважаешь? по-твоему, кто-то еще может космосом заниматься на уровне, достойном освещения?
Очень жаль. Я думал что уберут антенны, но оставят саму чашу. Очень хотел побывать у этого телескопа.