Дизайн и архитектура
Дамир Камалетдинов
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В Пуэрто-Рико снесут культовый радиотелескоп Аресибо — с его помощью астрономы искали внеземную жизнь Материал редакции

Одна из крупнейших подобных обсерваторий в мире оказалась под угрозой обрушения и власти решили не рисковать.

36 комментариев
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Фото Space.com

Национальный научный фонд США объявил о сносе культовой обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Радиотелескоп больше полувека поставлял учёным данные для поиска внеземной жизни и был одним из крупнейших подобных сооружений.

За последний год 57-летний радиотелескоп столкнулся с серьёзными проблемами — в августе оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе 900-тонную платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанёс ущерб на миллионы долларов. После этого в ноябре оторвался один из основных кабелей с той же стороны. Это лишь увеличило и без того немалый ущерб радиотелескопу.

Аресибо после обрушения первого кабеля Фото журнала Science

Как пояснили в Национальном научном фонде, решение о сносе было нелёгким. На этот шаг в фонде пошли из-за заботы о безопасности сотрудников обсерватории — если ещё хоть один кабель оторвётся, это может привести «к полной катастрофе». Инженеры не смогли оценить запас прочности конструкции, но заявили, что в скором времени она разрушится сама по себе.

Все основные кабели, которым уже несколько десятков лет, пережили штормы, землетрясения и постоянную сильную влажность. Больше они не смогут выдерживать нагрузку, на которую были рассчитаны.

Эшли Зодерер
программный директор обсерватории Аресибо

Радиотелескоп Аресибо построили в 60-х годах прошлого века. Он представляет собой «тарелку»-рефлектор диаметром в 300 метров, покрытую 38,7 тысячами перфорированных алюминиевых панелей. Над ней висит 900-тонная платформа, в которую от рефлектора отражаются пойманные радиосигналы.

За более чем 50 лет работы обсерватория успела приобрести культовый статус — она регулярно появлялась в кино и телесериалах, в том числе в фильме «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде 1995 года с Пирсом Броснаном в главной роли.

Кроме того, Аресибо вносила серьёзный научный вклад в поиск внеземной жизни. Она была одним из основных поставщиков данных проекту SETI, учёные в котором пытаются найти внеземные организмы и вступить с ними в контакт.

Аресибо с разных ракурсов

#новости #космос #наука #архитектура

Дамир Камалетдинов PLUS
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Главный по технологиям на TJ. По работе писать damir@tjournal.ru. Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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36 комментариев
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Показательный череп

20

Жаль

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Вова А.

Показательный
2

Офигенный фильм

Ответить

Вова А.

Вова
3

И спецэффекты достойные(особенно для 90х)

Ответить

Дамир Камалетдинов

Вова
0

Причём это же как-то сделали без графики вроде?

Ответить

Показательный череп

Дамир
0
The famous mirror shot in ‘Contact’ was almost…
Visual effects artists and aficionados are often asked which movie or shot was their biggest…
vfxblog.com
Ответить

Любопытный бас

Показательный
1

Напомните название, пожалуйста

Ответить

Показательный череп

Любопытный
3

Контакт 1997 года

Ответить

Дамир Камалетдинов

Показательный
0

Блииин, он и там был же( Какой ужас

Ответить

Anton Gostev

16

Значит, что-то нашли, теперь скрывают

Ответить

Предвыборный алмаз

Anton
4

Значит, ничего не нашли и теперь ищут предлог, чтобы избавится от этой конструкции.

Ответить

Anton Gostev

Предвыборный
1

Так было бы слишком скучно

Ответить

Предвыборный алмаз

Anton
0

Земля в общем-то вообще скучное место.

Ответить

Просто Тимуррр

Предвыборный
0

Типично дилетантский вывод.

Ответить

Dersoo Uzala

Anton
0

довели до обрушения

Ответить

Alex Fielding

10

могли бы в детдом отдать

Ответить

alexferman

Alex
8

Или пенсионерам раздать

Ответить

Общий химик

3

Это не тот, который в Battlefield 4 был?

Ответить

Ответственный корабль

Общий
6

Да, она самая. Карта Rogue Transmission.

Ответить

Профессиональный корабль

2

Отдали бы в русскую деревню для колонизации марса, в хозяйстве такая кастрюлька пригодится 

Ответить

Магомед Шереметьев

–1

За 57 лет ничего не нашли. Мусор

Ответить

Магомед Шереметьев

Магомед
3

Видео с места сноса
https://vk.com/video-29534144_456251875

Ответить

Dersoo Uzala

Магомед
0

57 световых лет? Да еле глаза открыли.

Ответить

Perosnal Trashcan

0

Эх, никому мы не нужны и никто нас не ищет. Очень жаль, в свое время зачитывался научпопом про путешествия к другим галлактикам. 
Карл, мы все проебали.

Ответить

Законный пёс_анон

Perosnal
1

никто нас не ищет

Это скорее хорошо, чем плохо.

Ответить

Круглый Женя

Законный
1

"Мы или одиноки во Вселенной, или нет. Любая из этих мыслей пугает"

Ответить

Perosnal Trashcan

Законный
0

Почему же? Боишься, что сожрут?

Ответить

Законный пёс_анон

Perosnal
0

Ну мало ли

Ответить

Perosnal Trashcan

Законный
1

Да это ерунда, зато перед смертью ты узнаешь, что был не один

Ответить

Макс

Perosnal
0

Ебать утешил

Ответить

Perosnal

Макс
0

Спойлер: ты все равно умрёшь.

Ответить

serguun42

0

Дамир, а пост про Электрон будет сегодня? Всё-таки, кроме них только СпейсИкс первую ступень сажают.

К тому же сегодня первый раз, все дела. Да и не реактивная посадка была, а на парашютах (ну, финальная часть, имею в виду)

Ответить

Дамир Камалетдинов

serguun42
1

Ага 

Ответить

Личной Мурод

serguun42
0

ты че, маска не уважаешь? по-твоему, кто-то еще может космосом заниматься на уровне, достойном освещения?

Ответить

Bradstreet Smith

0

Очень жаль. Я думал что уберут антенны, но оставят саму чашу. Очень хотел побывать у этого телескопа.

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Вова А.

0
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Dersoo Uzala

0

Попросили не беспокоить

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