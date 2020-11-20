Одна из крупнейших подобных обсерваторий в мире оказалась под угрозой обрушения и власти решили не рисковать.

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Фото Space.com

Национальный научный фонд США объявил о сносе культовой обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Радиотелескоп больше полувека поставлял учёным данные для поиска внеземной жизни и был одним из крупнейших подобных сооружений.

За последний год 57-летний радиотелескоп столкнулся с серьёзными проблемами — в августе оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе 900-тонную платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанёс ущерб на миллионы долларов. После этого в ноябре оторвался один из основных кабелей с той же стороны. Это лишь увеличило и без того немалый ущерб радиотелескопу.

Аресибо после обрушения первого кабеля Фото журнала Science

Как пояснили в Национальном научном фонде, решение о сносе было нелёгким. На этот шаг в фонде пошли из-за заботы о безопасности сотрудников обсерватории — если ещё хоть один кабель оторвётся, это может привести «к полной катастрофе». Инженеры не смогли оценить запас прочности конструкции, но заявили, что в скором времени она разрушится сама по себе.

Все основные кабели, которым уже несколько десятков лет, пережили штормы, землетрясения и постоянную сильную влажность. Больше они не смогут выдерживать нагрузку, на которую были рассчитаны. Эшли Зодерер программный директор обсерватории Аресибо

Радиотелескоп Аресибо построили в 60-х годах прошлого века. Он представляет собой «тарелку»-рефлектор диаметром в 300 метров, покрытую 38,7 тысячами перфорированных алюминиевых панелей. Над ней висит 900-тонная платформа, в которую от рефлектора отражаются пойманные радиосигналы.

За более чем 50 лет работы обсерватория успела приобрести культовый статус — она регулярно появлялась в кино и телесериалах, в том числе в фильме «Золотой глаз» о Джеймсе Бонде 1995 года с Пирсом Броснаном в главной роли.

Кроме того, Аресибо вносила серьёзный научный вклад в поиск внеземной жизни. Она была одним из основных поставщиков данных проекту SETI, учёные в котором пытаются найти внеземные организмы и вступить с ними в контакт.

Аресибо с разных ракурсов