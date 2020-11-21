Реконструкция дореволюционной мануфактуры в Москве: пластиковые фасады заменили на исторические, а парковки — на беседку Материал редакции
Ещё одну устаревшую промышленную зону превратили в современное общественное пространство.
В Москве реконструировали дореволюционную Рябовскую мануфактуру. Текстильно-красильную фабрику открыли ещё в 17 веке, а в советское время территорию занял завод по производству промышленной аппаратуры «Измеритель». К 2018 году в помещениях располагались офисы разных компаний, а исторические фасады обросли кондиционерами и пластиковыми панелями.
Реконструкцией мануфактуры занялись архитекторы Михаил Балко, Анна Рокачевская и Татьяна Павлова. За полтора года специалисты восстановили историческую кирпичную кладку зданий, заменили входные группы и изменили оконные проёмы.
«В проекте мы старались использовать материалы, которые будут органично выглядеть, видоизменяясь со временем: бетон, заржавленную сталь „кортен“, термодревесину и медные панели», — отметили архитекторы.
Избавиться от кондиционеров на фасадах специалисты не смогли, поэтому скрыли их за металлическими панелями. Пристройки, надстройки и переходы, которые появились на территории за годы работы, архитекторы выделили декоративной отделкой: деревом и металлом.
Парковку во внутреннем дворе убрали, а на её месте появились бетонные клумбы с многолетними растениями и скамейки. Хозяйственную постройку в центре двора превратили в общественное пространство — на её крыше расставили столики со стульями, скамейки, растения в вазонах и даже деревья.
Скамейки и урны архитекторы разрабатывали специально для Рябовской мануфактуры.
Асфальт во дворе заменили на брусчатку разных текстур. В обновлённой мануфактуре работают офисы, коворкинги и кафе.
Адрес Рябовской мануфактуры: Москва, Холодильный переулок 3 корпус 1 строение 2.
Классно что в такой замечательной стране как Москва заботятся об облике города
надо съездить пока в Москве с Россией безвиз
Часовой микрофон
В твери на месте Морозовских мануфактур тоже подобное летают. Нормальный движ
Из всего Морозовского городка тут только один цех привели в порядочный вид, а жилые дома не реставрировали ещё с советских времён, некоторые общежития вообще необитаемы, потому что разваливаются. К сожалению, красота того места понемногу истлевает.
В Туле тоже очень классно сделали район вокруг кремля, и городской парк выглядит не хуже парка Горького, да и в целом город выглядит гораздо более ухоженным.
А в Воронеже буквально вчера снесли трубу и часть зданий бывшего хлебозавода №1, постройки 19 века, несмотря на то что сейчас рассматривался вопрос о внесении его в список объектов культурного наследия, и до принятия окончательного решения сносить его было нельзя.
Нормально, но почему бы сразу не писать адрес?
Гейропой завоняло, куда Путин смотрит, во что Москва превращается?
тж стал налегать на архитектуру в последние месяцы или в рф зародился тренд на боль мень нормальную архитектуру?
в москве*
В Москве этот тренд давно уже, а ща и остальная россия как будто начала выкупать и подтягивается