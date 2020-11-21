Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Реконструкция дореволюционной мануфактуры в Москве: пластиковые фасады заменили на исторические, а парковки — на беседку Материал редакции

Ещё одну устаревшую промышленную зону превратили в современное общественное пространство.

21 комментарий
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Фото Сергея Мельникова

В Москве реконструировали дореволюционную Рябовскую мануфактуру. Текстильно-красильную фабрику открыли ещё в 17 веке, а в советское время территорию занял завод по производству промышленной аппаратуры «Измеритель». К 2018 году в помещениях располагались офисы разных компаний, а исторические фасады обросли кондиционерами и пластиковыми панелями.

Реконструкцией мануфактуры занялись архитекторы Михаил Балко, Анна Рокачевская и Татьяна Павлова. За полтора года специалисты восстановили историческую кирпичную кладку зданий, заменили входные группы и изменили оконные проёмы.

«В проекте мы старались использовать материалы, которые будут органично выглядеть, видоизменяясь со временем: бетон, заржавленную сталь „кортен“, термодревесину и медные панели», — отметили архитекторы.

Избавиться от кондиционеров на фасадах специалисты не смогли, поэтому скрыли их за металлическими панелями. Пристройки, надстройки и переходы, которые появились на территории за годы работы, архитекторы выделили декоративной отделкой: деревом и металлом.

Парковку во внутреннем дворе убрали, а на её месте появились бетонные клумбы с многолетними растениями и скамейки. Хозяйственную постройку в центре двора превратили в общественное пространство — на её крыше расставили столики со стульями, скамейки, растения в вазонах и даже деревья.

Скамейки и урны архитекторы разрабатывали специально для Рябовской мануфактуры.

Асфальт во дворе заменили на брусчатку разных текстур. В обновлённой мануфактуре работают офисы, коворкинги и кафе.

Адрес Рябовской мануфактуры: Москва, Холодильный переулок 3 корпус 1 строение 2.

#архитектура #дизайн #москва #россия #реконструкция

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21 комментарий
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Alexandr Panasyuk

38

Классно что в такой замечательной стране как Москва заботятся об облике города

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Михаил Иванов

Alexandr
6

надо съездить пока в Москве с Россией безвиз 

Ответить

Alexei Ilukhin

Михаил
1

Скорее бы визы ввели, заебали уже туристы.

Ответить

Часовой микрофон

Alexandr
1

В твери на месте Морозовских мануфактур тоже подобное летают. Нормальный движ

Ответить

Тимур Валиулин

Часовой
0

Из всего Морозовского городка тут только один цех привели в порядочный вид, а жилые дома не реставрировали ещё с советских времён, некоторые общежития вообще необитаемы, потому что разваливаются. К сожалению, красота того места понемногу истлевает.

Ответить

Часовой микрофон

Тимур
1

Этажи норм, рядом еще пару зданий есть. Лучше чем раньше

Ответить

Станислав Минаков

Alexandr
0

В Туле тоже очень классно сделали район вокруг кремля, и городской парк выглядит не хуже парка Горького, да и в целом город выглядит гораздо более ухоженным. 

Ответить

Nick Parallelogram

6

А в Воронеже буквально вчера снесли трубу и часть зданий бывшего хлебозавода №1, постройки 19 века, несмотря на то что сейчас рассматривался вопрос о внесении его в список объектов культурного наследия, и до принятия окончательного решения сносить его было нельзя.

Ответить

Abram Dikoy

Nick
0

Бля ну и мразотство

Ответить

Miguel

4

Нормально, но почему бы сразу не писать адрес?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Miguel
0

добавлю

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Michael Korshun

Miguel
0

https://tovarishestvo.com

Главная | Товарищество Рябовской Мануфактуры
Главная | Товарищество Рябовской Мануфактуры
tovarishestvo.com
Ответить

Иван Косьяненко

2

Супер

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Павел Каташев

2

Как похорошела при собянине

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Madao

0

Гейропой завоняло, куда Путин смотрит, во что Москва превращается? 

Ответить

Мощный коктейль

Madao
0

В нормальное европейское государство

Ответить

Рыжий

Мощный
0

А остальные города во что превращаются?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

тж стал налегать на архитектуру в последние месяцы или в рф зародился тренд на боль мень нормальную архитектуру?

Ответить

Екатерина Кузнецова

A
0

это я налегаю

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Kir Kirsky

A
0

в москве*

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Abram Dikoy

Kir
0

В Москве этот тренд давно уже, а ща и остальная россия как будто начала выкупать и подтягивается

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