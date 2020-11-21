Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
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Бельгийский город украсили рождественскими скульптурами — многим они напоминают пенисы Материал редакции

Какой год, такие и гирлянды.

13 комментариев
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Праздничные украшения в бельгийском городе Ауденбург Фото Энтони Дюмари

Бельгийский город Ауденбюрг уже украсили к Новому году — вдоль улиц власти расставили «свечи» из гирлянд, но не стали делать наконечники в виде пламени, посчитав, что это клише, и установив вместо них синие шары. Однако местные жители посчитали, что новогодняя иллюминации больше похожа на мужские гениталии, чем на свечи.

Днём украшения выглядят как колонны, а фаллический вид приобретают только после включения гирлянд, рассказал мэр города Энтони Дюмари: «Когда свет не горит, клянусь, вы этого не видите».

Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминали бы людям пенис. Я сам понял это только тогда, когда их осветили. Но мы должны отнестись к этому с юмором.

Энтони Дюмари
мэр Ауденбюрга

Новогодние украшения разработал технический отдел города, так как покупка готовой иллюминации стоила бы в три раза дороже, рассказал мэр. Дизайнеры использовали цвета города: жёлтый и синий. 80 колонн в виде пенисов теперь стоят по всему Ауденбюргу: в парках, на остановках и в окрестностях церкви.

Причины для замены необычных украшений мэр не видит: «В этом году у нас будут самые обсуждаемые рождественские огни в стране». Дюмари сам сфотографировался рядом с украшениями-пенисами и опубликовал фото в фейсбуке. Мэр отметил, что рад положительной реакции горожан, особенно в «тяжёлое время» в период пандемии коронавируса.

Мэр Ауденбюрга Энтони Дюмари

#новыйгод #интернет #бельгия

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13 комментариев
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Mmmax

7

Пенисы в новости

Прошло 5 минут и ни одного коммента

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Занятый Абдужаббор

Mmmax
1

Мы ее такие пошлые, как ты думаешь.

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Mmmax

Занятый
1

*С понедельника буду ТЖ в вайбере детского сада советовать

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Занятый Абдужаббор

Mmmax
0

@alexferman только "ЗА".

Ответить

Мелкий Филипп

4

Я бы сказал, что это похоже на гигантские спички. Или на мусульманские башни-небоскребы с куполами. На пенис решительно не похоже, ну кроме общего плана формы, но тогда почти что угодно продолговатое/околоцилиндрическое можно назвать похожим на хуев пенис

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Рыжий

Мелкий
0

Кстати да, минарет напоминает

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Пендельтюр

2

сбор тжшников

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Дружеский утюг

1

Ну стоят лампы и стоят, пихуй

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Русский браслет

1

Пока не прочитал про пенисы, видел просто некие инсталляции.
Лечитесь, ребята)

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Рыжий

1

И после такого люди будут еще говорить, что Фрейд фигню нес и он не прав...

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Предыдущий пистолет

1

🤔

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Marhal_New _Arleana

0

Ну вы конечно мда.

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1 2

0

Дааа чиста пенисы-писюшки один в один, как 2 капли спермы!! Я бы насадился сразу, как любой нормальный человек, уж мимо бы не прошёл
А мэр - натуральная вагина, посмотрите на щель между ног и голову-клитор. Вагина в синих трусах

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Комментарии

Alex Blake

Во Владивостоке из-за обрушения…

PRIME XXVII

В Минске на прощание с убитым…

Кенчанский

Бельгийский город украсили…

Космический кот

Бельгийский город украсили…

Рыжий

Бельгийский город украсили…

Рыжий

Бельгийский город украсили…

Mmmax

Бельгийский город украсили…

F pee Z doo

Бельгийский город украсили…

Пендельтюр

Бельгийский город украсили…

Рулон Обоев

Бельгийский город украсили…

Александр Starый

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