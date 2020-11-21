Какой год, такие и гирлянды.

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Праздничные украшения в бельгийском городе Ауденбург Фото Энтони Дюмари

Бельгийский город Ауденбюрг уже украсили к Новому году — вдоль улиц власти расставили «свечи» из гирлянд, но не стали делать наконечники в виде пламени, посчитав, что это клише, и установив вместо них синие шары. Однако местные жители посчитали, что новогодняя иллюминации больше похожа на мужские гениталии, чем на свечи.

Днём украшения выглядят как колонны, а фаллический вид приобретают только после включения гирлянд, рассказал мэр города Энтони Дюмари: «Когда свет не горит, клянусь, вы этого не видите».

Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминали бы людям пенис. Я сам понял это только тогда, когда их осветили. Но мы должны отнестись к этому с юмором. Энтони Дюмари мэр Ауденбюрга

Новогодние украшения разработал технический отдел города, так как покупка готовой иллюминации стоила бы в три раза дороже, рассказал мэр. Дизайнеры использовали цвета города: жёлтый и синий. 80 колонн в виде пенисов теперь стоят по всему Ауденбюргу: в парках, на остановках и в окрестностях церкви.

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Причины для замены необычных украшений мэр не видит: «В этом году у нас будут самые обсуждаемые рождественские огни в стране». Дюмари сам сфотографировался рядом с украшениями-пенисами и опубликовал фото в фейсбуке. Мэр отметил, что рад положительной реакции горожан, особенно в «тяжёлое время» в период пандемии коронавируса.

Мэр Ауденбюрга Энтони Дюмари