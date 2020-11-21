Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
1410

Не только Москва: современные общественные пространства в небольших городах России Материал редакции

Детские площадки, парки и арт-объекты, достойные Европы, но только в российских регионах.

39 комментариев
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Зарайск Фото Даниила Анненкова

В Москве постоянно реконструируют улицы, реставрируют дореволюционные мануфактуры, создают современные общественные пространства. У многих создаётся впечатление, будто во всей России развивается лишь столица, но это не совсем так.

Нашли примеры благоустройства небольших городов и деревень в регионах, которые сделали в последние два года. Да, большинство российских городов всё ещё нуждаются в качественных общественных зонах и детских площадках, но приятно посмотреть даже на такие небольшие изменения.

Большое Кузёмкино, Ленобласть

Проект благоустройства общественных пространств в маленькой деревне Большое Кузёмкино, где проживает всего 851 человек, разрабатывало «Бюро Чехарда». Заказчиком выступила компания Nord Stream 2 AG, участвующая в строительстве морского газопровода «Северный поток-2». Пока сделали только детскую зону, но обещают и пространство для взрослых.

Агрыз, Татарстан

В парке 19-тысячного татарского города Агрыз появилось место отдыха у водонапорной башни, пешеходные тропы с арт-объектами и амфитеатр для мероприятий. Детскую площадку сделали из необработанных брёвен, поэтому она лаконично вписывается в ландшафт.

Елабуга, Татарстан

Ещё один парк реконструировали в Татарстане, но в городе Елабуга — там проживает чуть больше 70 тысяч человек. Архитекторы сделали бетонные тротуары, детскую площадку из дерева, много лавочек со столами, современное освещение, беседки и небольшую смотровую площадку.

Зеленоградск, Калининградская область

В Зеленоградске, где проживает 16 тысяч человек, обновили Центральную и Вокзальную площади. В прилегающем сквере сделали дорожки из бетона и клумбы с многолетними растениями. Приствольное пространство деревьев заполнили булыжником и специальной насыпью, которая не позволит земле рассыпаться на тротуар и «разносить» грязь.

Остановку транспорта проектировали, учитывая расположение деревьев — для них оставили большие прорези в крыше. Столбы остановки декорировали белой глянцевой плиткой.

Гаврилов Посад, Ивановская область

В Гавриловом Посаде проживает всего чуть больше пяти тысяч человек. Для них местные власти реконструировали центральную площадь. Архитекторы бюро SPACES «поиграли» с историческим ландшафтом, создав несколько уровней дорожек. На клумбах многолетние растения, а по газону теперь можно ходить. Детям сделали современную площадку из натуральных материалов и «сухой» фонтан. Площадку тоже разрабатывало бюро «Чехарда».

Зарайск, Московская область

Архбюро BASIS разработало проект реконструкции центра небольшого подмосковного города Зарайска. Исторический центр города объединили в одно пешеходное пространство. Вокруг главной доминанты города — водонапорной башни — обустроили общественное пространство и сделали контрастное белое покрытие из мраморной крошки.

Какой проект лучше?
Большое Кузёмкино
Агрыз
Елабуга
Зеленоградск
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#архитектура #дизайн #регионы

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39 комментариев
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solawind

2

В Москве и сносят исторических зданий дохуя, не только восстанавливают. Просто тут движухи вцелом больше, поэтому кажется что только реставрируют, но это не так. У меня в районе только за год несколько случаев сноса, но протестует кучка людей из архнадзора и это не афишируется в сми

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Крайний франт

solawind
1

А кто то говорил, что ТОЛЬКО реставируют?

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solawind

Крайний
0

Тут статьи про восстановления, а про сносы например тоже нет. Бадаевский сносят, огромный комплекс, к тому же уничтожая вид на высотку с набережной на Трёхгорном валу исторические здания под застройку, Краснопресненскую конструктивистскую ТЭЦ вывели из статуса наследия корпуса, это только  из ближайшего, а в масштабах всей Москвы сносы наследия огромные

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Крайний франт

solawind
0

я не настолько просветлен в области архитектуры, но откуда редакции брать инфу про сносы если про них никто не пишет? и почему б не написать про восстановления? везде всё и так хуево 

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solawind

Крайний
0

Почему, пишут, тот же архнадзор, просто крупные СМИ это не упоминают, а изданиям типа новой и медузы это не интересно, не их профиль

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Екатерина

solawind
0

да я тут про строительство-то еле успеваю писать

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Рейтгейт

solawind
0

Ещё в телеграме есть архитектурные каналы по типу "Архитектурные излишества", там часто освещают сносы 

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Крайний франт

solawind
0

блять ты уже шесть раз комментарий отредачил ХВАТЕТ 

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Андрей Рядькин

1

часто эти крутые общественные пространства что в статье, что которые в Европе видел, выглядят очень простыми  в реализации

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
3

лишь бы качественно делали

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
2

город:

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
0

мдэ

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0

эти лавочки и безбарьерная среда 

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
1
Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
1

эти мраморные часы, конечно же, ставили из-за эстетики, а не чтобы заработать

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
1

и солнце совсем не будет мешать людям на лавочках без спинок 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
0

надеюсь это не на юге построили

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
1

застройщик делает хорошо без колоссальных инвестиций

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0

у меня есть пример по работе: где делает застройщик за три копейки и где город. Сейчас найду фотки, я даже снял этот пиздец. 

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0
Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
0

офигенно

Ответить

Андрей Рядькин

Екатерина
0

все объекты сдали этим летом, на всех я работал 

Ответить

Екатерина

Андрей
0

хм, а почему так происходит? было бы классно, если бы ты писал о проектах в подсайт) было бы интересно

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
1
Ответить

Крайний франт

0

Подожди, у нас там кулинарный вечир 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Крайний
1

поучаствовала в голосовании! чесночок обожаю

Ответить

Стальной глобус

Екатерина
0

А как же потом целоваться?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Стальной
0

надо искать ковидного

Ответить

Стальной глобус

Екатерина
0

Оу, как это... рисковано!

Ответить

AttentiveMilk

Крайний
0

Пока кидаемся говном, готовить не начали

Ответить

сироп от щекотки

0

Не только Москва

Когда даже заголовок не дочитал до конца

Ответить

Семейный Макс

0

если похищать всю редакцию в пятницу - у нас каждую субботу будет много архитектуры от дежурного редактора?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Семейный
0

если всех, кроме меня

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AttentiveMilk

Екатерина
0

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Alex Stardust

0

Дорогобуж ещё славно переделали недавно. Говорят, ещё переделают)

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Екатерина Кузнецова

Alex
0

о, класс, посмотрю. нет своих фоток?

Ответить

Dmitry Seleznyov

0

и это все на всю Россию? При нормальном городском планировании похожее должно  быть в каждом городе.))

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Екатерина Кузнецова

Dmitry
0

ну я это собрала за 40 минут, особо не углубляясь. конечно, таких проектов больше, но всё равно мало 

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Имя Фамилия

0

https://vk.com/onlinevologda?w=wall-46249401_10947131

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