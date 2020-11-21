Детские площадки, парки и арт-объекты, достойные Европы, но только в российских регионах.

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Зарайск Фото Даниила Анненкова

В Москве постоянно реконструируют улицы, реставрируют дореволюционные мануфактуры, создают современные общественные пространства. У многих создаётся впечатление, будто во всей России развивается лишь столица, но это не совсем так.

Нашли примеры благоустройства небольших городов и деревень в регионах, которые сделали в последние два года. Да, большинство российских городов всё ещё нуждаются в качественных общественных зонах и детских площадках, но приятно посмотреть даже на такие небольшие изменения.

Большое Кузёмкино, Ленобласть

Проект благоустройства общественных пространств в маленькой деревне Большое Кузёмкино, где проживает всего 851 человек, разрабатывало «Бюро Чехарда». Заказчиком выступила компания Nord Stream 2 AG, участвующая в строительстве морского газопровода «Северный поток-2». Пока сделали только детскую зону, но обещают и пространство для взрослых.

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Агрыз, Татарстан

В парке 19-тысячного татарского города Агрыз появилось место отдыха у водонапорной башни, пешеходные тропы с арт-объектами и амфитеатр для мероприятий. Детскую площадку сделали из необработанных брёвен, поэтому она лаконично вписывается в ландшафт.

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Елабуга, Татарстан

Ещё один парк реконструировали в Татарстане, но в городе Елабуга — там проживает чуть больше 70 тысяч человек. Архитекторы сделали бетонные тротуары, детскую площадку из дерева, много лавочек со столами, современное освещение, беседки и небольшую смотровую площадку.

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Зеленоградск, Калининградская область

В Зеленоградске, где проживает 16 тысяч человек, обновили Центральную и Вокзальную площади. В прилегающем сквере сделали дорожки из бетона и клумбы с многолетними растениями. Приствольное пространство деревьев заполнили булыжником и специальной насыпью, которая не позволит земле рассыпаться на тротуар и «разносить» грязь.

Остановку транспорта проектировали, учитывая расположение деревьев — для них оставили большие прорези в крыше. Столбы остановки декорировали белой глянцевой плиткой.

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Гаврилов Посад, Ивановская область

В Гавриловом Посаде проживает всего чуть больше пяти тысяч человек. Для них местные власти реконструировали центральную площадь. Архитекторы бюро SPACES «поиграли» с историческим ландшафтом, создав несколько уровней дорожек. На клумбах многолетние растения, а по газону теперь можно ходить. Детям сделали современную площадку из натуральных материалов и «сухой» фонтан. Площадку тоже разрабатывало бюро «Чехарда».

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Зарайск, Московская область

Архбюро BASIS разработало проект реконструкции центра небольшого подмосковного города Зарайска. Исторический центр города объединили в одно пешеходное пространство. Вокруг главной доминанты города — водонапорной башни — обустроили общественное пространство и сделали контрастное белое покрытие из мраморной крошки.

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