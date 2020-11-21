Не только Москва: современные общественные пространства в небольших городах России Материал редакции
Детские площадки, парки и арт-объекты, достойные Европы, но только в российских регионах.
В Москве постоянно реконструируют улицы, реставрируют дореволюционные мануфактуры, создают современные общественные пространства. У многих создаётся впечатление, будто во всей России развивается лишь столица, но это не совсем так.
Нашли примеры благоустройства небольших городов и деревень в регионах, которые сделали в последние два года. Да, большинство российских городов всё ещё нуждаются в качественных общественных зонах и детских площадках, но приятно посмотреть даже на такие небольшие изменения.
Большое Кузёмкино, Ленобласть
Проект благоустройства общественных пространств в маленькой деревне Большое Кузёмкино, где проживает всего 851 человек, разрабатывало «Бюро Чехарда». Заказчиком выступила компания Nord Stream 2 AG, участвующая в строительстве морского газопровода «Северный поток-2». Пока сделали только детскую зону, но обещают и пространство для взрослых.
Агрыз, Татарстан
В парке 19-тысячного татарского города Агрыз появилось место отдыха у водонапорной башни, пешеходные тропы с арт-объектами и амфитеатр для мероприятий. Детскую площадку сделали из необработанных брёвен, поэтому она лаконично вписывается в ландшафт.
Елабуга, Татарстан
Ещё один парк реконструировали в Татарстане, но в городе Елабуга — там проживает чуть больше 70 тысяч человек. Архитекторы сделали бетонные тротуары, детскую площадку из дерева, много лавочек со столами, современное освещение, беседки и небольшую смотровую площадку.
Зеленоградск, Калининградская область
В Зеленоградске, где проживает 16 тысяч человек, обновили Центральную и Вокзальную площади. В прилегающем сквере сделали дорожки из бетона и клумбы с многолетними растениями. Приствольное пространство деревьев заполнили булыжником и специальной насыпью, которая не позволит земле рассыпаться на тротуар и «разносить» грязь.
Остановку транспорта проектировали, учитывая расположение деревьев — для них оставили большие прорези в крыше. Столбы остановки декорировали белой глянцевой плиткой.
Гаврилов Посад, Ивановская область
В Гавриловом Посаде проживает всего чуть больше пяти тысяч человек. Для них местные власти реконструировали центральную площадь. Архитекторы бюро SPACES «поиграли» с историческим ландшафтом, создав несколько уровней дорожек. На клумбах многолетние растения, а по газону теперь можно ходить. Детям сделали современную площадку из натуральных материалов и «сухой» фонтан. Площадку тоже разрабатывало бюро «Чехарда».
Зарайск, Московская область
Архбюро BASIS разработало проект реконструкции центра небольшого подмосковного города Зарайска. Исторический центр города объединили в одно пешеходное пространство. Вокруг главной доминанты города — водонапорной башни — обустроили общественное пространство и сделали контрастное белое покрытие из мраморной крошки.
В Москве и сносят исторических зданий дохуя, не только восстанавливают. Просто тут движухи вцелом больше, поэтому кажется что только реставрируют, но это не так. У меня в районе только за год несколько случаев сноса, но протестует кучка людей из архнадзора и это не афишируется в сми
А кто то говорил, что ТОЛЬКО реставируют?
Тут статьи про восстановления, а про сносы например тоже нет. Бадаевский сносят, огромный комплекс, к тому же уничтожая вид на высотку с набережной на Трёхгорном валу исторические здания под застройку, Краснопресненскую конструктивистскую ТЭЦ вывели из статуса наследия корпуса, это только из ближайшего, а в масштабах всей Москвы сносы наследия огромные
я не настолько просветлен в области архитектуры, но откуда редакции брать инфу про сносы если про них никто не пишет? и почему б не написать про восстановления? везде всё и так хуево
часто эти крутые общественные пространства что в статье, что которые в Европе видел, выглядят очень простыми в реализации
город:
эти мраморные часы, конечно же, ставили из-за эстетики, а не чтобы заработать
у меня есть пример по работе: где делает застройщик за три копейки и где город. Сейчас найду фотки, я даже снял этот пиздец.
и это все на всю Россию? При нормальном городском планировании похожее должно быть в каждом городе.))