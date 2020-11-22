Библиотека стала общественным пространством с атриумами с книгами, выставочными залами и лекторием.

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Скульптура «Миру — мир» грузинского скульптора Александра Шенгелии Фото Национальной библиотекой Татарстана

В Татарстане в здании в стиле советского модернизма вскоре откроется обновлённая Национальная библиотека, пишет Strelka Mag. Проект разрабатывало московское архитектурное бюро «ХОРА». Изначально здание проектировали как казанский филиал Всесоюзного музея Ленина, а в начале 1990-х в нём разместился Культурный центр «Казань».

Национальной библиотекой Татарстана

В «наследство» архитекторам практически не осталось внутренних элементов отделки советского здания. «Когда [...] нас пригласили в проект, здание было абсолютно вычищено внутри: от первоначального интерьера, кроме несущих конструкций и общей структуры, почти ничего не осталось. Мы попытались избежать противоречий и создать органичный интерьер, который будет выглядеть одновременно новым и уместным для оболочки здания», — отметили специалисты «ХОРА».

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Архитекторы учли советское прошлое Культурного центра: «Общество и так слишком грешит тем, что хочет всё стереть и начать заново, — так мы забываем, что было хорошего и плохого».

Зданию добавили несколько дополнительных лифтов, пандусы и подъёмники, «чтобы опыт посещения и переживания пространства был схожим у людей с разной степенью мобильности».

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В библиотеке есть залы для взрослых и детей. Часть из них — публичные, а значит зайти в атриумы и почитать книги сможет любой желающий. Для тех, кому нужно больше профильной литературы, есть залы, в которые можно попасть только по читательскому билету.

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«В здании есть тихие пространства, где можно почитать в одиночестве, а есть изолированные закутки, где можно поиграть в настольные игры. Студия звукозаписи в библиотеке или площадка для театральных постановок — не самые очевидные решения в российском контексте, но это ещё один тип медиа, который может транслировать те же смыслы, но в другом формате», — добавили архитекторы.

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