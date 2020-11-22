В Татарстане обновили национальную библиотеку: она стала современнее, но сохранила советский декор Материал редакции
Библиотека стала общественным пространством с атриумами с книгами, выставочными залами и лекторием.
В Татарстане в здании в стиле советского модернизма вскоре откроется обновлённая Национальная библиотека, пишет Strelka Mag. Проект разрабатывало московское архитектурное бюро «ХОРА». Изначально здание проектировали как казанский филиал Всесоюзного музея Ленина, а в начале 1990-х в нём разместился Культурный центр «Казань».
В «наследство» архитекторам практически не осталось внутренних элементов отделки советского здания. «Когда [...] нас пригласили в проект, здание было абсолютно вычищено внутри: от первоначального интерьера, кроме несущих конструкций и общей структуры, почти ничего не осталось. Мы попытались избежать противоречий и создать органичный интерьер, который будет выглядеть одновременно новым и уместным для оболочки здания», — отметили специалисты «ХОРА».
Архитекторы учли советское прошлое Культурного центра: «Общество и так слишком грешит тем, что хочет всё стереть и начать заново, — так мы забываем, что было хорошего и плохого».
Зданию добавили несколько дополнительных лифтов, пандусы и подъёмники, «чтобы опыт посещения и переживания пространства был схожим у людей с разной степенью мобильности».
В библиотеке есть залы для взрослых и детей. Часть из них — публичные, а значит зайти в атриумы и почитать книги сможет любой желающий. Для тех, кому нужно больше профильной литературы, есть залы, в которые можно попасть только по читательскому билету.
«В здании есть тихие пространства, где можно почитать в одиночестве, а есть изолированные закутки, где можно поиграть в настольные игры. Студия звукозаписи в библиотеке или площадка для театральных постановок — не самые очевидные решения в российском контексте, но это ещё один тип медиа, который может транслировать те же смыслы, но в другом формате», — добавили архитекторы.
Потом не спрашивай, за что пермач
Металлургический Денис
за любовь к ДИМАЧКЕ
Лучше бы ты так любил РОССИЮ
Вставлю свои занудные 2 копейки. Иногда оригинальная мысль архитекторов, создающая уникальный дизайн, забывает о практичности. Это я к чему? А очень просто, многие элементы декора и архитектуры на столько любят собирать пыль, да-да и книжную в том числе, что её не очень удобно убирать. Вот скажите, как уборщики будут пылесосом подвешенные буквы очищать? А ведь если этого не делать, то пространство уже через год станет тускнеть и терять свой шарм.
Немецкий рубин
Новые буквы будем покупать
Обратный историк
Будут уборщицы на стремянках мыть каждый год. Или как в метро, вообще мыть не будут (был один раз в Казани и удивился, как выглядит грязно казалось бы новое метро)
Спасибо за прекрасный заголовок @Екатерина Кузнецова!
Спасибо за великолепный ответ @Екатерина Кузнецова
Татарстан - ничо так страна, не то что Россия)
не то что
Да ладно тебе, много общего ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.youtube.com/watch?v=rHbcxH3-XPg
Стоит уточнить хотя бы в каком городе. Понятно, что национальная библиотека находится скорее всего в столице республике — Казани, но тем не менее. Сейчас формулировка "В Татарстане" выглядит расплывчато.
Поймал себя на мысли, что в последнее время кликаю только на статьи Екатерины
Ага, в людях во власти
Ужасный томагавк_два
Сейчас был намек на охуенность татар?
Просто у татар на ответственных местах оказались люди, которые хотят делать заебись. Обычно же на таких местах люди, которые хотят делать на отъебись.
Лучше напишите про старую библиотеку, она была гораздо интереснее в историческом плане и туда водили экскурсии. А после переезда сказали, что инструкций скорее всего не будет и простые граждане потеряют доступ в одно из лучших исторических зданий Казани. А исторических зданий в Казани и так почти нет.
Вот старая библиотека была. Теперь её забросят скорее всего, здание придёт в упадок. В лет через 15-20 просто снесут и вместо неё построят многоэтажку. В Казани обычно так делают.