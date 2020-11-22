Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова
653

В Татарстане обновили национальную библиотеку: она стала современнее, но сохранила советский декор Материал редакции

Библиотека стала общественным пространством с атриумами с книгами, выставочными залами и лекторием.

30 комментариев
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Скульптура «Миру — мир» грузинского скульптора Александра Шенгелии Фото Национальной библиотекой Татарстана

В Татарстане в здании в стиле советского модернизма вскоре откроется обновлённая Национальная библиотека, пишет Strelka Mag. Проект разрабатывало московское архитектурное бюро «ХОРА». Изначально здание проектировали как казанский филиал Всесоюзного музея Ленина, а в начале 1990-х в нём разместился Культурный центр «Казань».

Национальной библиотекой Татарстана

В «наследство» архитекторам практически не осталось внутренних элементов отделки советского здания. «Когда [...] нас пригласили в проект, здание было абсолютно вычищено внутри: от первоначального интерьера, кроме несущих конструкций и общей структуры, почти ничего не осталось. Мы попытались избежать противоречий и создать органичный интерьер, который будет выглядеть одновременно новым и уместным для оболочки здания», — отметили специалисты «ХОРА».

Архитекторы учли советское прошлое Культурного центра: «Общество и так слишком грешит тем, что хочет всё стереть и начать заново, — так мы забываем, что было хорошего и плохого».

Зданию добавили несколько дополнительных лифтов, пандусы и подъёмники, «чтобы опыт посещения и переживания пространства был схожим у людей с разной степенью мобильности».

В библиотеке есть залы для взрослых и детей. Часть из них — публичные, а значит зайти в атриумы и почитать книги сможет любой желающий. Для тех, кому нужно больше профильной литературы, есть залы, в которые можно попасть только по читательскому билету.

«В здании есть тихие пространства, где можно почитать в одиночестве, а есть изолированные закутки, где можно поиграть в настольные игры. Студия звукозаписи в библиотеке или площадка для театральных постановок — не самые очевидные решения в российском контексте, но это ещё один тип медиа, который может транслировать те же смыслы, но в другом формате», — добавили архитекторы.

#архитектура #дизайн #татарстан

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30 комментариев
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Металлургический Денис

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Редизайн здорового человека

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AttentiveMilk

Металлургический
0

Потом не спрашивай, за что пермач

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Металлургический Денис

AttentiveMilk
0

за любовь к ДИМАЧКЕ

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AttentiveMilk

Металлургический
0

Лучше бы ты так любил РОССИЮ

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
0

Тесть ТАТАРСТАН

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Shalidor

AttentiveMilk
0

*перемяч

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Автоматический историк

2

Вставлю свои занудные 2 копейки. Иногда оригинальная мысль архитекторов, создающая уникальный дизайн, забывает о практичности. Это я к чему? А очень просто, многие элементы декора и архитектуры на столько любят собирать пыль, да-да и книжную в том числе, что её не очень удобно убирать. Вот скажите, как уборщики будут пылесосом подвешенные буквы очищать? А ведь если этого не делать, то пространство уже через год станет тускнеть и терять свой шарм.

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Немецкий рубин

Автоматический
0

Новые буквы будем покупать

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AttentiveMilk

Немецкий
3

Давай, ломай старые. Мы же миллионеры

Ответить

Обратный историк

Автоматический
0

Будут уборщицы на стремянках мыть каждый год. Или как в метро, вообще мыть не будут (был один раз в Казани и удивился, как выглядит грязно казалось бы новое метро)

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Мокрый лолипоп

0

Спасибо за прекрасный заголовок @Екатерина Кузнецова!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Мокрый
5

пожалуйста ёпта 

Ответить

AttentiveMilk

Екатерина
0

Спасибо за великолепный ответ @Екатерина Кузнецова

Ответить

Екатерина Кузнецова

AttentiveMilk
1

ну так же я уже отвечать не буду тебе. пожалуйста))

Ответить

AttentiveMilk

Екатерина
0

Жаль

Ответить

Екатерина

Attenti…
0

в следующий раз

Ответить

AttentiveMilk

Екатери…
0

🤝

Ответить

alexferman

1

Татарстан - ничо так страна, не то что Россия)

Ответить

common sense

alexferman
0

не то что

Да ладно тебе, много общего ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.youtube.com/watch?v=rHbcxH3-XPg

Ответить

alexferman

common
0

Похуй, прости

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A big purple banana 🍆

alexferman
0

Станки по металлу хорошие)))

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Обратный историк

0

Главное, что не переделали в отделение сбера

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Роман Вяткин

0

Стоит уточнить хотя бы в каком городе. Понятно, что национальная библиотека находится скорее всего в столице республике — Казани, но тем не менее. Сейчас формулировка "В Татарстане" выглядит расплывчато.

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Иван Косьяненко

0

Поймал себя на мысли, что в последнее время кликаю только на статьи Екатерины

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Ужасный томагавк_два

0

Очень рад за Казань. Вот прям могут ребята. И власть почему-то не мешает. Может дело все таки в людях, а?

Ответить

alexferman

Ужасный
0

Ага, в людях во власти

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Ужасный томагавк_два

alexferman
0

Сейчас был намек на охуенность татар?

Ответить

alexferman

Ужасный
0

Просто у татар на ответственных местах оказались люди, которые хотят делать заебись. Обычно же на таких местах люди, которые хотят делать на отъебись.

Ответить

Илья Волочков

0

Лучше напишите про старую библиотеку, она была гораздо интереснее в историческом плане и туда водили экскурсии. А после переезда сказали, что инструкций скорее всего не будет и простые граждане потеряют доступ в одно из лучших исторических зданий Казани. А исторических зданий в Казани и так почти нет.

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Илья Волочков

Илья
0

Вот старая библиотека была. Теперь её забросят скорее всего, здание придёт в упадок. В лет через 15-20 просто снесут и вместо неё построят многоэтажку. В Казани обычно так делают.

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