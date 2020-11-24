Дизайн и архитектура
Ольга Жигулина
2225

Арт: «Северный Паук» Материал редакции

Художник разместил Человека-Паука в реалиях сибирской провинции.

26 комментариев
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Сооснователь объединения MXD, автор «России-2077» Евгений Зубков в новой серии артов переосмыслил образ классического супергероя.

Я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск (Алтайский край). Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с «Человеком-пауком», которую я буквально засматривал до дыр.
Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь. Каким был бы «Паук», никогда не видевший небоскрёбов. Тогда и родилась основа проекта, который я наконец решился реализовать.

Евгений Зубков

Евгений показал, каким был логотип «Северного Паука», когда художник рисовал его в учебных тетрадях.

Всего в серии три арта, но художник пообещал развивать и дополнять альтернативную вселенную, а также подумать над переосмыслением некоторых других персонажей из неё.

Арт: 90-е в параллельной реальности — Дизайн и…
От создателя «России-2077».
tjournal.ru

#арт #mxd

Ольга Жигулина PLUS
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26 комментариев
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Alex Blake

11

Нужны и другие персонажи. Капитан Россия и БуХалк

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Твоего деда дед

Alex
16
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alexferman

Alex
4

 Прапорщик Рашка

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Alex Blake

alexferman
5

И его напарница Синяя вдова

Ответить

Провинциальный цветок

Alex
0

@Пожилой Мартингал русофобия

Ответить

це я вбила Ерiку

Провинциальный
1

*Рюрикофобия

Ответить

Провинциальный цветок

це
1

Росиянофобия

Ответить

це я вбила Ерiку

Провинциальный
1

Величиеофобия

Ответить

Виталий Лановой

1

Слишком легко одет для минус 30

Ответить

rossoshmap

Виталий
4

одет

надет

Ответить

Провинциальный цветок

rossoshmap
1

Покладен

Ответить

Slow Dimon

Провинциальный
1

Прохладен

Ответить

Игорь И

Провинциальный
1

Пойдём спать класться 

Ответить

badResistor

rossoshmap
0

набут

Ответить

Голый кубок

Виталий
2

Дурачок, чтоли, у него другой метаболизм

Ответить

це я вбила Ерiку

Голый
3

Ты глянь кто у него на аве. Родительские инстинкты возыграли.

Ответить

alexferman

Виталий
0

Да и паутина мгновенно заледенеет в -30

Ответить

alexferman

1

Как Человек-Паук будет летать на паутине промеж пятиэтажек? По-над землёй?

Ответить

1 2

0

Напомню о своём говне
https://tjournal.ru/gifv/232426-betmen-s-daniloy-kozlovskim-i-sergeem-burunovym

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GoodSanta

1
1

Хех, думал, что реверсивная психология, а оказалось и правда говно. Бывает ж

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1 2

GoodSanta
0

Твои-то посты - искусство, братан

Ответить

GoodSanta

1
3

Ну я свои посты говном не называю.
Просто твой минус выглядит вот так:

Ответить

1 2

GoodSanta
0

А я должен был сказать ПОГЛЯДИТЕ НА МОЙ ШЕДЕВР, ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ ИБО КАК ВЫ ЖИВЁТЕ БЕЗ ТАКОЙ УСЛАДЫ ДЛЯ ГЛАЗ, РАБЫ

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Кровавый рубин

1
0

почему говно?

Ответить

це я вбила Ерiку

0
Ответить

сироп от щекотки

0

Да что же это делается, нам пытаются навязать позитивное отношение к "северному потоку". Братцы, не дайте себя обмануть! Мы здесь власть! Прыгайте, скачите 

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