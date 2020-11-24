Арт: «Северный Паук» Материал редакции
Художник разместил Человека-Паука в реалиях сибирской провинции.
Сооснователь объединения MXD, автор «России-2077» Евгений Зубков в новой серии артов переосмыслил образ классического супергероя.
Евгений показал, каким был логотип «Северного Паука», когда художник рисовал его в учебных тетрадях.
Всего в серии три арта, но художник пообещал развивать и дополнять альтернативную вселенную, а также подумать над переосмыслением некоторых других персонажей из неё.
Нужны и другие персонажи. Капитан Россия и БуХалк
Прапорщик Рашка
Провинциальный цветок
@Пожилой Мартингал русофобия
*Рюрикофобия
Провинциальный цветок
Росиянофобия
Слишком легко одет для минус 30
одет
надет
Провинциальный цветок
Покладен
Голый кубок
Дурачок, чтоли, у него другой метаболизм
Напомню о своём говне
https://tjournal.ru/gifv/232426-betmen-s-daniloy-kozlovskim-i-sergeem-burunovym
Да что же это делается, нам пытаются навязать позитивное отношение к "северному потоку". Братцы, не дайте себя обмануть! Мы здесь власть! Прыгайте, скачите