«Форма не смущает, главное — наполнение»: в Новосибирске опять откроют каток в виде фаллического символа Материал редакции
Он уже вызывал обсуждения год назад.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в фейсбуке показала макет городского катка, который зальют в Театральном сквере. Она рассказала, что никаких массовых мероприятий проводить не будут, но «это не остановит от создания праздничного настроения для всего города».
Формой каток напоминает пенис — на это обратили внимание ещё в 2019 году, когда он появился впервые. Терешкова пояснила, что территория около оперного театра не позволяет внести изменения.
В прошлом году чиновница опубликовала снимок катка у себя в инстаграме и написала, что «настоящее искусство должно возбуждать». Правда, шутку оценили не все — общественники пожаловались на пост в мэрию и полицию. Они попросили проверить Терешкову по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Всего в 2020 году в Новосибирске зальют 21 каток.
А о чем ещё думать то?!
Хуёвый какой-то каток.
А ещё храмы похожи на фаллосы! Как насчёт их запрета?
Перед тобой два катка, один в форме пики точенной, второй в форме писи дроченной. На каком сам поедешь, на какой мать отправишь?
Тысячи мужчин в Москве снова достанут из штанов пенис в виде фаллического символа, который уже вызывал вопросы в прошлом году. В мэрии пояснили, что «природа» не позволяет внести изменения.
«Форма не смущает, нам главное – функциональность», – добавил вице-мэр Москвы.