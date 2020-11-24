Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина
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«Форма не смущает, главное — наполнение»: в Новосибирске опять откроют каток в виде фаллического символа Материал редакции

Он уже вызывал обсуждения год назад.

22 комментария
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Пресс-служба мэрии Новосибирска

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в фейсбуке показала макет городского катка, который зальют в Театральном сквере. Она рассказала, что никаких массовых мероприятий проводить не будут, но «это не остановит от создания праздничного настроения для всего города».

Формой каток напоминает пенис — на это обратили внимание ещё в 2019 году, когда он появился впервые. Терешкова пояснила, что территория около оперного театра не позволяет внести изменения.

Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется. Людям было комфортно, мы же провели исследование, как новосибирцы отнеслись к этому катку. Большинство, 80%, отнеслись к нему хорошо, им было комфортно. Большинство людей к этому отнеслись очень позитивно, поэтому нас форма не смущает, нам главное — наполнение.

Анна Терешкова
вице-мэр Новосибирска

В прошлом году чиновница опубликовала снимок катка у себя в инстаграме и написала, что «настоящее искусство должно возбуждать». Правда, шутку оценили не все — общественники пожаловались на пост в мэрию и полицию. Они попросили проверить Терешкову по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Всего в 2020 году в Новосибирске зальют 21 каток.

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#новости #регионы #новосибирск #новыйгод

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но есть и хорошие новости?
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22 комментария
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Теоретический блик

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Данила Романов

Теоретический
0

старая карта, правого яйца нет уже 

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Постоянный клуб

2
Ответить

AttentiveMilk

Постоянный
0

Господин желает прокатиться?

Ответить

Нервный браслет

2

Новосибирск

 Формой каток напоминает пенис

У меня плохие новости для них 

Ответить

Виталий Лановой

Нервный
0

Больше похоже на перевёрнутую Африку в снегу

Ответить

Евгений Мартюхин

Нервный
0

Правое уже года два как к ДВ отошло

Ответить

Розовый татарин

1

Ой, все такие — каток в виде пениса, ракета в виде пениса, баба с жирными ляжками в виде пениса. Только о письках и думаете!

Ответить

Красивые Глазки

Розовый
0

А о чем ещё думать то?!

Ответить

Розовый татарин

Красивые
–1

Например, о селезёнке

Ответить

Государственный ГОСТ

1

Какие-то темки у вас пошли однообразные. Исписалась редакция-то.

Ответить

AZP

0

Хуёвый какой-то каток.

Ответить

Dmitry Pasyutin

AZP
0

А ты бы хотел пиздатый?

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Slam Dunk

0

Фалличненько

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Глупый Влад

0

Новогодние торшеры — члены. Каток — член. Вернулся, блин из Зоны загадать желание!
Исполнитель желаний:

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Dra

0

Форма - не главное. Главное - умение пользоваться, эмм.. коньками.

Ответить

Красивые Глазки

0

Бесплатный каток ?
И остальные 20 катков?

Ответить

Nikolay Vasiliev

0

А ещё храмы похожи на фаллосы! Как насчёт их запрета?

Ответить

Розовый татарин

Nikolay
0

Это "духовный столп" России. Эвфемизм, так сказать

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Slam Dunk

0

Перед тобой два катка, один в форме пики точенной, второй в форме писи дроченной. На каком сам поедешь, на какой мать отправишь?

Ответить

Роман Болотов

0

Тысячи мужчин в Москве снова достанут из штанов пенис в виде фаллического символа, который уже вызывал вопросы в прошлом году. В мэрии пояснили, что «природа» не позволяет внести изменения.

«Форма не смущает, нам главное – функциональность», – добавил вице-мэр Москвы. 

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Андрей Владимирович

0

Какой год, такая и урбанистика

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