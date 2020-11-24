«Форма не смущает, главное…

Мы решили, если у людей есть какие-то проблемы, пускай они останутся с ними. Территория для катка по-другому не меняется. Людям было комфортно, мы же провели исследование, как новосибирцы отнеслись к этому катку. Большинство, 80%, отнеслись к нему хорошо, им было комфортно. Большинство людей к этому отнеслись очень позитивно, поэтому нас форма не смущает, нам главное — наполнение.