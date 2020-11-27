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Дизайн и архитектура
Алексей Боржонов
695

В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего больше 270 лет назад корабля. Для этого судно поднимут в специальном доке Материал редакции

Учёные будут исследовать корабль, а посетители музея смогут наблюдать за работами.

20 комментариев
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Фото ZJA

Нидерландское архитектурное бюро ZJA показало проект музея, который планируют открыть в Амстердаме вокруг затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании. В создании музея также принимают участие власти города, археологи, кораблестроительная верфь и грузовая компания, которые должны поднять затонувший корабль, поместив в специальный док, где посетители смогут наблюдать за исследованием судна.

Корабль «Амстердам» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше. Все 330 людей, находившихся на борту, добрались до берега, а корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.

Корабль неподалёку от Гастингса Фото ZJA

Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования, говорится в сообщении ZJA. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось. Тогда они решили поднять судно на поверхность в специальном доке вместе с водой «и всем остальным», а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.

ZJA поясняет, что созданное пространство будет напоминать театр, зрители которого смогут наблюдать за дайверами, которые работают в затонувшем корабле. Находки и открытия собираются показывать на отдельных мероприятиях.

Фото ZJA

#архитектура #новости

Алексей Боржонов PLUS
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20 комментариев
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Алексей Панкратов

0

Вот читаю порой такие новости и аж грустно становится от того, что я живу не там. Но потом вспоминаю, что в еще одной стране коноплю считают угрозой нац. безопасности и я тоже живу не в ней. И это уравновешивает мое душевное состояние.

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A big purple banana 🍆

Алексей
0

а ты был там? Там местные хейтят все эти улицы где пыхают, вонь дикая, при этом сами они не употребляют. Особенно по вечерам. 
Это только как пиар для туристов годный

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Semen Rozhkov

A
0

На самом деле правда посередине, местные пыхают вполне себе (чаще всего молодежь), просто спокойно и в меру дома/на балконе и потому не отсвечивают. Но туристические улицы и упоротых туристов и правда никто не любит.

Ответить

Алексей

Semen
1

Хоть один город назовешь, где местные любят туристов? 

Ответить

Земельный

Алексей
0

Петербург лол

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Ivan

A
0

Мне в квартиру на 4 блять этаже тянет вонь от курящих внизу у подъезда официантов ресторана. Молчу уж о уебанах, которые в подъезде курят

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Негативный шмель

Ivan
0

А как тебе заводы?

Ответить

Ivan

Негатив…
0

Живу не в промзоне, поэтому никак

Ответить

Алексей Панкратов

A
0

Хорошее оправдание того, что в РФ не подымают со дна древние корабли и не строят вокруг них музей. Шоб туристы коноплю не курили. 
Так победим!

Ответить

A big purple

Алексей
0

Ах, да. Я забыл откуда ты

Ответить

Алексей

A
0

Ок. Замени РФ на Украина. По теме сказать есть что? Оправдать отсталость наших стран? 

Я лишь РФ взял как пример. Вот людям курение конопли не мешает развиваться. А у вас это нац. опасность. 

Ответить

A big purple

Алексей
0

У тебя логика есть? Говоришь страны что одно и то же, а потом подаешь слова пыни как что-то формально закрепленное словно это аргумент.
РФ не подымают со дна древние корабли и не строят вокруг них музей

теперь все должны это делать, чтобы леха не вонял? У голландцев половина рийкса в кораблях, это их фетиш

Ответить

Алексей

A
0

Какой фетиш у РФ? Кроме ношения ярма.

Ответить

A big purple

Алексей
0

глумиться над соседями

Ответить

Алексей

A
0

Но ржут, почему то, все с вас. Жаль.

Ответить

[Unknown]

A
0

знакомый голландос из амстердама скрипит зубами при одном упоминании о квартале красных фонарей, многим из них обидно, что их город в таком контексте прославился.

Ответить

ouxen

0

В доке 2

Ответить

Orbital_Cat

0

Ахуенчик!

Ответить

Илья Щ

0

Волейбольный стадион
Местный ЦБ РФ

Ответить

Илья Щ

Илья
0

Наверное это мой рай
Керамогранитовый рай

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