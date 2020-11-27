В Амстердаме построят музей вокруг затонувшего больше 270 лет назад корабля. Для этого судно поднимут в специальном доке Материал редакции
Учёные будут исследовать корабль, а посетители музея смогут наблюдать за работами.
Нидерландское архитектурное бюро ZJA показало проект музея, который планируют открыть в Амстердаме вокруг затонувшего корабля Голландской Ост-Индской компании. В создании музея также принимают участие власти города, археологи, кораблестроительная верфь и грузовая компания, которые должны поднять затонувший корабль, поместив в специальный док, где посетители смогут наблюдать за исследованием судна.
Корабль «Амстердам» затонул в 1749 году неподалёку от британского Гастингса в Ла-Манше. Все 330 людей, находившихся на борту, добрались до берега, а корабль за несколько последующих месяцев ушёл на семь метров под песок.
Для учёных корабль представляет «капсулу времени», в которой сохранилось много материала для исследования, говорится в сообщении ZJA. Учёные 40 лет ищут способы изучить судно, однако из-за эрозии и сложностей с организацией археологических работ у Гастингса, им это не удавалось. Тогда они решили поднять судно на поверхность в специальном доке вместе с водой «и всем остальным», а потом доставить его в Амстердам, где вокруг корабля устроят музей, позволив посетителям наблюдать за исследовательскими работами.
ZJA поясняет, что созданное пространство будет напоминать театр, зрители которого смогут наблюдать за дайверами, которые работают в затонувшем корабле. Находки и открытия собираются показывать на отдельных мероприятиях.
Вот читаю порой такие новости и аж грустно становится от того, что я живу не там. Но потом вспоминаю, что в еще одной стране коноплю считают угрозой нац. безопасности и я тоже живу не в ней. И это уравновешивает мое душевное состояние.
а ты был там? Там местные хейтят все эти улицы где пыхают, вонь дикая, при этом сами они не употребляют. Особенно по вечерам.
Это только как пиар для туристов годный
На самом деле правда посередине, местные пыхают вполне себе (чаще всего молодежь), просто спокойно и в меру дома/на балконе и потому не отсвечивают. Но туристические улицы и упоротых туристов и правда никто не любит.
Хорошее оправдание того, что в РФ не подымают со дна древние корабли и не строят вокруг них музей. Шоб туристы коноплю не курили.
Так победим!
Ах, да. Я забыл откуда ты
У тебя логика есть? Говоришь страны что одно и то же, а потом подаешь слова пыни как что-то формально закрепленное словно это аргумент.
РФ не подымают со дна древние корабли и не строят вокруг них музей
теперь все должны это делать, чтобы леха не вонял? У голландцев половина рийкса в кораблях, это их фетиш