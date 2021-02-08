Дизайн и архитектура
Алексей Боржонов

В США выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере. В нём три спальни, гараж и две ванные комнаты Статьи редакции

Производитель утверждает, что это первый такой дом в Соединённых Штатах, выставленный на продажу.

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Изображение SQ4D

Компания SQ4D выставила на продажу дом в Риверхенде (штат Нью-Йорк), который напечатали на 3D-принтере. Объект с жилой площадью около 1500 квадратных футов (около 140 квадратных метров) продают за 299 999 долларов (около 22 миллионов рублей), следует из объявления на сайте Zillow.

SQ4D рассказал, что на печать ушло в общей сложности 48 часов за восьмидневный период. Общую стоимость материалов на его постройку оценили меньше чем в 6 тысяч долларов (445 290 рублей).

В доме есть три спальни, две ванные комнаты, а также гараж площадью примерно 750 квадратных футов (около 70 квадратных метров).

Производитель использовал при строительстве Автономную роботизированную систему строительства (ARCS). «Это будущее, здесь нет никаких сомнений», — цитирует CNN операционного директора SQ4D Кирка Андерсена. Технология при помощи роботов возводит фундаменты, внешние и внутренние стены, трубопроводы и другие детали дома.

Изображение Zillow

Андресен добавил, что получить документы на эксплуатацию здания было непросто из-за строгих строительных норм, однако компании это удалось: «Мы сделали это в одном из самых сложных мест, и в этом есть своя прелесть, потому что это означает, что в конечном счёте мы сможем сделать это где угодно».

В Zillow утверждают, что стоимость строительства такого дома на 50% ниже по сравнению с другими домами из того же района. SQ4D рассчитывает, что такие дома сделают жильё более доступным: в частности, компания может строить их для помощи бездомным или ликвидации последствий стихийных бедствий.

#архитектура #сша

26 26 комментариев
20
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26 комментариев
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Твоего деда дед

27

Если на столе нет корзины с фруктами, то ваше предложение мне не интересно

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AttentiveMilk

Твоего
7

Сухофрукты подойдут?

Ответить

Твоего деда дед

AttentiveMilk
2

Да сейчас и сухари сгодятся

Ответить

AttentiveMilk

Твоего
4

Там бабка мумифицировалась, её возьмите

Ответить

Твоего деда дед

Attenti…
0

А что там с мумией бабки, чёт не вкурил шутку. Может новости какие пропустил?

Ответить

AttentiveMilk

Твоего
0

Прост футураму вспомнил

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Аяз Умбатов

Твоего
0

А кофе машина?

Ответить

Твоего деда дед

Аяз
3

Кофемашина для слабаков! Настоящие агенты госдепа пьют цикорий

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NECRODEFLORATOR

Твоего
0

Только вчера купил себе баночку цикория чтобы поменьше пить кофе, че, все, спалился?

Ответить

Anton Gostev

Твоего
1

К тому же всего один диван

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Alexander the Nth

8

И ни одной реальной фотки, одни рендеры.

Ответить

AttentiveMilk

Alexander
2

Пошт в реальности он из лего

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Философский паук например

Alexander
1

Шакальные какие-то причём.

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Женя Кузьмин

6

та же новость по России 1: В США выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере. В нём:

— ТРИ спальни
— ПРОСТОРНЫЙ ГАРАЖ
— ДВЕ ванные комнаты

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van der Pusch

0

продают за 299 999 долларов

кто-то может в дошики перевести?

Ответить

Твоего деда дед

van
2

По акции в Пятёрочке 769 426 дошиков + пакет

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van der Pusch

Твоего
0

тю, всего лишь на полгода отказаться придется

Ответить

Твоего деда дед

van
0

Ты сьедаешь 4226 дошиков в день? О_о

Ответить

AttentiveMilk

Твоего
3

Идеальную форму приходится поддерживать

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van der Pusch

Твоего
0

думаешь, че я такой жирный

Ответить

AttentiveMilk

van
0

4 фирменных

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van der Pusch

AttentiveMilk
0

с говядиной?

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AttentiveMilk

van
2

Ну чёт там плавает

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van der Pusch

Attenti…
1

морские огурцы

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AttentiveMilk

van
2

Всё засрали

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Kir Kirsky

0

Материалы всего на 6к баксов? Doubt

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Комментарии

AttentiveMilk

В США выставили на продажу дом…

Pavel Chernev

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NECRODEFLORATOR

В США выставили на продажу дом…

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