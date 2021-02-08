В США выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере. В нём три спальни, гараж и две ванные комнаты Статьи редакции
Производитель утверждает, что это первый такой дом в Соединённых Штатах, выставленный на продажу.
Компания SQ4D выставила на продажу дом в Риверхенде (штат Нью-Йорк), который напечатали на 3D-принтере. Объект с жилой площадью около 1500 квадратных футов (около 140 квадратных метров) продают за 299 999 долларов (около 22 миллионов рублей), следует из объявления на сайте Zillow.
SQ4D рассказал, что на печать ушло в общей сложности 48 часов за восьмидневный период. Общую стоимость материалов на его постройку оценили меньше чем в 6 тысяч долларов (445 290 рублей).
В доме есть три спальни, две ванные комнаты, а также гараж площадью примерно 750 квадратных футов (около 70 квадратных метров).
Производитель использовал при строительстве Автономную роботизированную систему строительства (ARCS). «Это будущее, здесь нет никаких сомнений», — цитирует CNN операционного директора SQ4D Кирка Андерсена. Технология при помощи роботов возводит фундаменты, внешние и внутренние стены, трубопроводы и другие детали дома.
Андресен добавил, что получить документы на эксплуатацию здания было непросто из-за строгих строительных норм, однако компании это удалось: «Мы сделали это в одном из самых сложных мест, и в этом есть своя прелесть, потому что это означает, что в конечном счёте мы сможем сделать это где угодно».
В Zillow утверждают, что стоимость строительства такого дома на 50% ниже по сравнению с другими домами из того же района. SQ4D рассчитывает, что такие дома сделают жильё более доступным: в частности, компания может строить их для помощи бездомным или ликвидации последствий стихийных бедствий.
Если на столе нет корзины с фруктами, то ваше предложение мне не интересно
Сухофрукты подойдут?
Да сейчас и сухари сгодятся
Там бабка мумифицировалась, её возьмите
А что там с мумией бабки, чёт не вкурил шутку. Может новости какие пропустил?
А кофе машина?
Кофемашина для слабаков! Настоящие агенты госдепа пьют цикорий
Только вчера купил себе баночку цикория чтобы поменьше пить кофе, че, все, спалился?
И ни одной реальной фотки, одни рендеры.
та же новость по России 1: В США выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере. В нём:
— ТРИ спальни
— ПРОСТОРНЫЙ ГАРАЖ
— ДВЕ ванные комнаты
продают за 299 999 долларов
кто-то может в дошики перевести?
По акции в Пятёрочке 769 426 дошиков + пакет
тю, всего лишь на полгода отказаться придется
Ты сьедаешь 4226 дошиков в день? О_о
4 фирменных
с говядиной?
Ну чёт там плавает