Производитель утверждает, что это первый такой дом в Соединённых Штатах, выставленный на продажу.

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Изображение SQ4D

Компания SQ4D выставила на продажу дом в Риверхенде (штат Нью-Йорк), который напечатали на 3D-принтере. Объект с жилой площадью около 1500 квадратных футов (около 140 квадратных метров) продают за 299 999 долларов (около 22 миллионов рублей), следует из объявления на сайте Zillow.

SQ4D рассказал, что на печать ушло в общей сложности 48 часов за восьмидневный период. Общую стоимость материалов на его постройку оценили меньше чем в 6 тысяч долларов (445 290 рублей).

В доме есть три спальни, две ванные комнаты, а также гараж площадью примерно 750 квадратных футов (около 70 квадратных метров).

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Производитель использовал при строительстве Автономную роботизированную систему строительства (ARCS). «Это будущее, здесь нет никаких сомнений», — цитирует CNN операционного директора SQ4D Кирка Андерсена. Технология при помощи роботов возводит фундаменты, внешние и внутренние стены, трубопроводы и другие детали дома.

Андресен добавил, что получить документы на эксплуатацию здания было непросто из-за строгих строительных норм, однако компании это удалось: «Мы сделали это в одном из самых сложных мест, и в этом есть своя прелесть, потому что это означает, что в конечном счёте мы сможем сделать это где угодно».