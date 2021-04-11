В Бразилии построят новую статую Иисуса Христа выше, чем в Рио Статьи редакции
Работа станет третьим по высоте памятником ему.
В бразильском городе Энкантаду появится высочайшая статуя Христа-Искупителя. Она станет третьей по высоте статуей Иисуса и выше, чем в Рио (38 метров). Об этом пишет Би-би-си.
Строить статую Христа в 43 метра начали в 2019 году. В начале апреля к ней добавили голову и руки. Размах рук составляет 36 метров, а на 40 метрах — на уровне груди — разместят смотровую площадку, куда туристов будет поднимать лифт. Строительство объекта стоимостью 350 тысяч долларов, которые собрали благодаря пожертвованиям, планируют закончить в этом году.
Идея создания статуи принадлежит священнику Жуа Гранзотти и бывшему мэру города Адроальдо Конзатти, который скончался в марте от коронавируса. Её возводят при поддержке Ассоциации друзей Христа.
Строительство курируют сын бывшего мэра Гилсон Конзатти и архитекторы Дженезио и Маркус Моура. «Эта статуя — результат преданности делу. Мы хотели, чтобы статуя привлекала внимание благодаря своему размеру. Поэтому она и будет самой большой статуей во всей Бразилии», — сказал Конзатти.
почему он все всемя разводит руками? тип не знает, че за хуйня творится?
Мой Иисус длиннее твоего!
Строительство объекта стоимостью 350 тысяч долларов
В Москве этих денег бы хватило переложить 2 метра плитки.
Да, не в коррумпированных странах всё возможно.
Far Cry 5 ...Начало
Тысячи лет прошли, а люди не изменились.
Почему Посейдон др сих пор не обзавёлся своим памятником???
Ведь его существование более правдивое, чем Иешуа.
Потенциальный историк
Существование греческого бога моря более вероятно, нежели исторической личности, основавшей христианство?
Или десептиконом? Хм, очень интересно.
Шел 21 век, люди верили в воскресшего мальчика умершего за их будущие грехи 2000 лет назад...