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Дизайн и архитектура
Сергей Исенеков

В Бразилии построят новую статую Иисуса Христа выше, чем в Рио Статьи редакции

Работа станет третьим по высоте памятником ему.

33 33 комментария
1775 просмотров
Фото AFP

В бразильском городе Энкантаду появится высочайшая статуя Христа-Искупителя. Она станет третьей по высоте статуей Иисуса и выше, чем в Рио (38 метров). Об этом пишет Би-би-си.

Строить статую Христа в 43 метра начали в 2019 году. В начале апреля к ней добавили голову и руки. Размах рук составляет 36 метров, а на 40 метрах — на уровне груди — разместят смотровую площадку, куда туристов будет поднимать лифт. Строительство объекта стоимостью 350 тысяч долларов, которые собрали благодаря пожертвованиям, планируют закончить в этом году.

Фото AFP

Идея создания статуи принадлежит священнику Жуа Гранзотти и бывшему мэру города Адроальдо Конзатти, который скончался в марте от коронавируса. Её возводят при поддержке Ассоциации друзей Христа.

Строительство курируют сын бывшего мэра Гилсон Конзатти и архитекторы Дженезио и Маркус Моура. «Эта статуя — результат преданности делу. Мы хотели, чтобы статуя привлекала внимание благодаря своему размеру. Поэтому она и будет самой большой статуей во всей Бразилии», — сказал Конзатти.

#бразилия

33 33 комментария
21
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33 комментария
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alexferman

23

В Бразилии больше не осталось проблем, кроме низкого уровня духовности)

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Вячеслав Андреев

14

Херасе Христос был автоботом

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AUBE

9

Батя аленки, по дизайну

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Большой жёлтый робат

6

почему он все всемя разводит руками? тип не знает, че за хуйня творится?

Ответить

Anton Ponomarev

Большой
7
Ответить

AUBE

Большой
0

типа creator the designer

Ответить

Sergiy Sev

6

Мой Иисус длиннее твоего!

Ответить

Вячеслав Андреев

Sergiy
3

Зато у моего второе пришествие быстрее

Ответить

Имя Фамилия

4

Строительство объекта стоимостью 350 тысяч долларов

В Москве этих денег бы хватило переложить 2 метра плитки.

Ответить

Uroboros

Имя
1

Кста тоже обратил внимание на бюджет. Кто шарит, такое вообще возможно?

Ответить

Имя Фамилия

Uroboros
0

Да, не в коррумпированных странах всё возможно.

Ответить

Bkmz Иванов

Имя
1

Деньги не из бюджета. Коррупция и там наверняка есть

Ответить

Весёлый Хамелеон

Имя
0

Бразилия

некоррумпированная

Ну да ну да

Ответить

Парижский американец

4

Будет круто, если в таком виде и оставят)

Ответить

Алексей Слепов

3

Far Cry 5 ...Начало

Ответить

Anton Gostev

Алексей
0

Макс Пейн

Ответить

Eduard Vakhitov

3

Напоминает работы Дали. Надо так и оставить 

Ответить

Имя Фамилия

2

Тысячи лет прошли, а люди не изменились.

Ответить

Имя Фамилия

Имя
1

А вообще богоугодное дело. В Цивилизации IV за это очки развития дают.

Ответить

Митя Простомолотов

2

Опять иисуськами мерятся

Ответить

Веня Пупкин

1

Почему Посейдон др сих пор не обзавёлся своим памятником??? 
Ведь его существование более правдивое, чем Иешуа. 

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AUBE

Веня
1
Ответить

Илья Калимулин

AUBE
0

один из Друзей Христа

Ответить

KSA

Веня
0

Отдаю свои голоса за Афродиту, Диониса и Марса, самых востребованных богов!

Ответить

Потенциальный историк

Веня
0

Существование греческого бога моря более вероятно, нежели исторической личности, основавшей христианство?

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Или десептиконом? Хм, очень интересно.

Ответить

AUBE

Вячеслав
1
Ответить

Bkmz Иванов

1

Viva Бразилия! Красавцы!

Ответить

Классный файл

1

Ну, тот Иисус, который в Рио хотя бы wi-fi раздает

Ответить

Andre Macareno

0

По превьюшке подумал, что это Аль-Муалим

Ответить

Netflix Kim

0

Шел 21 век, люди верили в воскресшего мальчика умершего за их будущие грехи 2000 лет назад...

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Uroboros

Netflix
0

Это распятый мальчик из Славянска, в трусиках который

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KSA

0

Превед, грешники!
Покайтесь пока не поздно!
Но все равно попадете в ад!

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