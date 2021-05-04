Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

ЖК «Перспективный» в Ставрополе

1905 просмотров
84 84 комментария
28
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84 комментария
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common sense

40
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Неправильный лолипоп

28
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Black Lodge

Неправильный
–21

о, клоун, который критикует многоэтажки, но сам живет в такой же и с кондиционером на фасаде, в деревню не спешит переезжать 

зачем же он в историческом здании впихнул кондиционер на фасад? а хотя это другое, он просто снимает, ничего бедолага сделать не может(((( пришлось( свой дом обсирать же не будет, лучше пойти за кондиционеры обосрать дома не особо богатых

а, забыл, у этого "урбаниста" пластиковые окна, ну это другое, как говорится "Нахуй Варламову со своими доходами жить в многоэтажке с пластиковыми окнами и кондиционером на фасаде в историческом доме"(((

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Неправильный лолипоп

Black
12

Пруфов не будет

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Fuскiпg

Неправи…
0

Для этого нужен был бы прикреп на канал Собчак, мб оно и к лучшему?)

Ответить

AttentiveMilk

Black
1

Он живёт в историческом здании. Лишь бы говном кинуть, не разбираясь

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Black
1

Нахуй Варламову со своими доходами жить в многоэтажке? Он себе может хороший личный дом построить

Ответить

KSA

Дмитрий
0

Откуда у человека с такой прической доходы?

Ответить

Мразь

Black
0

В его доме вроде 5-6 этажей

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Атомный коктейль

9

Охуеть. Представляю какая там будет статка по самовыпилам. Зато паркурщикам какой простор, тупо можно с дома на дом сигать)

Ответить

Атомный коктейль

Атомный
10

Срань господня

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Сладкий щит

Атомный
14

когда советские хрущевки медленно становятся эталоном планирования жилой среды

Ответить

Атомный коктейль

Сладкий
0

Мдэ. Всё познаётся в сравнении)

Ответить

Жак Фреско

Атомный
2

Когда задали задачу разместить максимальное количество домов на участке.

Ответить

KSA

Атомный
0

Не срань, а майнкрафт!

Ответить

KSA

Атомный
0

Схуяли кому-то выпиливаться?

Ответить

Bad Mother Fucker

7

ваши перспективы в Ставрополе одной картинкой

Ответить

ouxen

Bad
0

кубаноидам подстать

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AttentiveMilk

5

Если бы Победа была строительной компанией

Ответить

Dmitry Teplyakov

AttentiveMilk
6

, то квартиры строили бы ещё под землёй

Ответить

Сладкий щит

4

это тут перспективная энергия превращается в кинетическую за пару лет?

Ответить

ouxen

Сладкий
3

человейник превращается в гетто

Ответить

Сладкий щит

ouxen
3

вообще это была отсылка к тому, что за пару лет человек тут ебнется башкой и сделает "разбежавшись прыгну со скалы"

но никто почти не сосчитал

Ответить

ouxen

Сладкий
0

отсылка прям пиздец, слышу в первый и последний раз

Ответить

alexferman

4

ЭТО ЖЕ ФОТОШОП ДА? ДА??

Ответить

Сладкий щит

alexferman
2

загугли Кошелев

Ответить

Сладкий щит

Сладкий
5

но сначала позвони на горячую линию по суицидам

Ответить

Земной историк

Сладкий
1

Там хотя бы выжить после падения можно

Ответить

Сладкий щит

Земной
1

чтобы и дальше пребывать в этом чистилище

Ответить

Земной историк

Сладкий
0

Так даже хуже

Ответить

Земной историк

Земной
0

Варалмову на заметку

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Сладкий
0
Ответить

Атомный коктейль

alexferman
1

пизда

Ответить

common sense

alexferman
0

Нашел видео 2016, за 5 лет ещё поднастроили видимо.

Ответить

Учащийся Абдужаббор

3

Есть еще такой вот ужас, но малоэтажный
в Самаре

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

Учащийся
5

Малоэтажный - уже не ужос-ужос

Ответить

Учащийся Абдужаббор

Fuскiпg
2

я бы там заблудился

Ответить

Fuскiпg

Учащийся
2

Мда, бешенные флешбеки с бескрайних американских субурбий

Ответить

Учащийся

Fuскiпg
3

Да вроде норм
правда, это на Сахалине

Ответить

Сладкий щит

Учащийся
4

это ж вроде был поселок для зарубежных специалистов на Сахалине?

Ответить

Учащийся

Сладкий
2

он самый

Ответить

Иван

Учащийся
1

видимо именно в этой точке сахалина просто другой климат

Ответить

Fuскiпg

Учащийся
1

я вдохновлялся таким)

Ответить

Футбольный

Fuскiпg
1

Тут хоть разные дома

Ответить

Kir Kirsky

Футболь…
0

Там просто крыши разного цвета и дома чаще миксуют. Присмотрись.

Ответить

Банан баклажанович

0

На самом деле, если сфоткать барселону, то примерно такая же картинка выйдет

Ответить

Vyacheslav Gorin

Банан
12

Ну да ну да, один в один же

Ответить

Stanley Lieman

Vyacheslav
1

ну, если объективно, то там 4-5-6 этажей - и вот в этих закруглениях (перекрестах) достаточно солнечно. Плюс, хотя сверху все выглядит люто, на самом деле там везде разная архитектура.

Ответить

Банан баклажанович

Vyacheslav
0

Вот и говорю один в один

Ответить

Екатерина Кузнецова

Банан
5

только вот если погулять по Барселоне и этому району, то можно увидеть совершенно разную картинку 

Ответить

Банан баклажанович

Екатерина
1

У меня поля, тут после дождей только на гусеничном тракторе можно погулять

Ответить

Правовой дебаркадер

Банан
0

Там же этажей раза в два меньше, нет?

Ответить

Банан баклажанович

Правовой
0

Этажей по 10-12 насколько помню. Но был года три назад, мог и забыть со своей деменцией

Ответить

common sense

Банан
0

по 10-12

Меньше, да и сама архитектура будет не сравнима с ЖК «Перспективный»

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Банан

common
0

Архитектура чего? обычные дома, крохотные комнатушки. Идя по улицам ,чувствуешь себя как в гетто

Ответить

Максим Шпилёв

2

Есть же какие-то нормативы на солнечный свет, не?

Ответить

Злая Уточка

Максим
7

Это навеянный солнцем стереотип

Ответить

Metalcoreman

Максим
–1

ну если учитывать, что беларуские нормы инсоляции родом из СССР и они есть, то в России они тоже были 100%. и тут их выебали в самом жёстком виде

Ответить

Невероятный микроскоп

3
Ответить

Федя Прозоров

3

Прекрасные перспективы - просыпаться и видеть стену

Ответить

Nick Rosenberg

2

Как будто волновую функцию сколлапсировали.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Nick
2

Ага, и дискретизировали

Ответить

плюшевый батон

2

Покупал перспективный, а вышел изометрический

Ответить

Ekaterina Nikolaenko

2

ЖК Северная Долина в СПб

Ответить

Банан баклажанович

1

Неужели кто-то покупает?

Ответить

Michael Shultz

Банан
–1

на последних 3-4 этажах то норм, и солнце есть, и звуки с улицы не так слышны.

Ответить

KSA

Michael
1

И пожарная лестница не достанет

Ответить

Гуманитарный инструмент

Банан
0

Думаю, что да. Люди вон в Москве на свалке покупают квартиры. Нашим людям всё равно, где они живут. Зато своё. 👀

Ответить

Банан баклажанович

Гуманитарный
0

Действительно. Что я удивляюсь. Дитковский в таком же треугольник купил

Ответить

Порядочный блик

Банан
0

Мимо)

Ответить

Взаимный американец

1

Красота то какая

Ответить

Торговый дым

1

Красиво

Ответить

Срочный единорожек88

1

туда дурова отправить жить и пусть рассказывает про оутсайд и инсайд

Ответить

Dmitry Sursin

1

Видок на юге провославный

Ответить

Dmitry Sursin

Dmitry
0

Блять. Я в ахуе с истории этой страны. Через улицу буквально...
И весь этот ЖК находится в промышленном районе.

Ответить

красивые глазки

0

а деревья газоны детские площадки сады школы так есть?

Ответить

Nick Rosenberg

красивые
0

Там и под жоповозки-то места нет, а ты деревья захотел.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Nick
0

Что под жоповозки мест нет - это хорощо.

Ответить

Nick Rosenberg

Doktor
1

Только они все равно никуда не денутся.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Nick
2

Газоны для них приготовили

Ответить

Мразь

0

Не перспективно как-то

Ответить

Рог Кирилл

0

Бросаю все и переезжаю жить в Ставрополь!

Ответить

Very Big Suka

0

ЖК с большими перспективами. Перспективами превращения в гетто

Ответить

Max Coen

0

территории мало в стране понимаете. а так гетто конечно

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