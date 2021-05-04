ЖК «Перспективный» в Ставрополе

о, клоун, который критикует многоэтажки, но сам живет в такой же и с кондиционером на фасаде, в деревню не спешит переезжать
зачем же он в историческом здании впихнул кондиционер на фасад? а хотя это другое, он просто снимает, ничего бедолага сделать не может(((( пришлось( свой дом обсирать же не будет, лучше пойти за кондиционеры обосрать дома не особо богатых
а, забыл, у этого "урбаниста" пластиковые окна, ну это другое, как говорится "Нахуй Варламову со своими доходами жить в многоэтажке с пластиковыми окнами и кондиционером на фасаде в историческом доме"(((
Неправильный лолипоп
Пруфов не будет
Нахуй Варламову со своими доходами жить в многоэтажке? Он себе может хороший личный дом построить
Атомный коктейль
Срань господня
Сладкий щит
когда советские хрущевки медленно становятся эталоном планирования жилой среды
Когда задали задачу разместить максимальное количество домов на участке.
ваши перспективы в Ставрополе одной картинкой
Если бы Победа была строительной компанией
ЭТО ЖЕ ФОТОШОП ДА? ДА??
Сладкий щит
загугли Кошелев
Там хотя бы выжить после падения можно
Малоэтажный - уже не ужос-ужос
Учащийся Абдужаббор
я бы там заблудился
Учащийся
Да вроде норм
правда, это на Сахалине
Сладкий щит
это ж вроде был поселок для зарубежных специалистов на Сахалине?
Футбольный
Тут хоть разные дома
На самом деле, если сфоткать барселону, то примерно такая же картинка выйдет
Ну да ну да, один в один же
ну, если объективно, то там 4-5-6 этажей - и вот в этих закруглениях (перекрестах) достаточно солнечно. Плюс, хотя сверху все выглядит люто, на самом деле там везде разная архитектура.
У меня поля, тут после дождей только на гусеничном тракторе можно погулять
Правовой дебаркадер
Там же этажей раза в два меньше, нет?
Этажей по 10-12 насколько помню. Но был года три назад, мог и забыть со своей деменцией
по 10-12
Меньше, да и сама архитектура будет не сравнима с ЖК «Перспективный»
Есть же какие-то нормативы на солнечный свет, не?
ну если учитывать, что беларуские нормы инсоляции родом из СССР и они есть, то в России они тоже были 100%. и тут их выебали в самом жёстком виде
Как будто волновую функцию сколлапсировали.
Неужели кто-то покупает?
на последних 3-4 этажах то норм, и солнце есть, и звуки с улицы не так слышны.
Гуманитарный инструмент
Думаю, что да. Люди вон в Москве на свалке покупают квартиры. Нашим людям всё равно, где они живут. Зато своё. 👀
Действительно. Что я удивляюсь. Дитковский в таком же треугольник купил
Видок на юге провославный
Блять. Я в ахуе с истории этой страны. Через улицу буквально...
И весь этот ЖК находится в промышленном районе.
а деревья газоны детские площадки сады школы так есть?
Там и под жоповозки-то места нет, а ты деревья захотел.
Что под жоповозки мест нет - это хорощо.
Только они все равно никуда не денутся.