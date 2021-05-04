Какие самые ужасные жилые комплексы в вашем городе?

Я начну: ЖК «Крылатский».
Конечно, он не единственный ужасный в Москве. Например, вся Некрасовка — это боль. Но вот «Крылатский» меня бесит тем, что, в отличие от Некрасовки, занял отличную территорию и портит её своим видом.
Автомобильный инструмент
тебя уже не отличить от коренной москвички: смотришь на всех сверху вниз
Эээ, а что строят?
У меня чуть менее, чем весь город состоит из совковых бетонных коробок. Мне грех жаловаться на что-то отличающееся от этого уныния)
Так эти совковые бетонные коробки можно облагородить и они будут лучше.
Снаружи - может быть. Изнутри эти пациенты неизлечимы, так что какой смысл?
Изнутри можно, в восточной Европе изнутри также делали изменения и всё норм.
Было бы желание
Как ты, например, низкие потолки исправишь? Тем более, что в этих домах потолки, как правило, кривые, и потому их скрывают за натяжными, которые ещё часть высоты крадут. Когда потягиваешься и рукой достаёшь до потолка - ну эт не жильё, а херня какая-то.
туалет, совмещённый с ванной
Это вообще отдельный ад, если жильё не на одного человека
Когда потягиваешься и рукой достаёшь до потолка
Зависит от роста
низкие потолки
Такой проблемы не замечал в пятиэтажках московских
потолки, как правило, кривые
Смотря насколько кривые
Я 187 см в высоту и при потягивании в типичной хрущёвке/брежневке достаю до натяжного потолка))
Я уж про планировку молчу. И делать меньше 2 санузлов на квартиру, ящитаю, нельзя.
И панорамные окна нужны, ящитаю
Это если уже говорить о комфорте
посмотри как прекрасен мир без наркотиков
Атомный коктейль
Да, Нск прославился эти п**децом
да ладно , с академом не сравнится
Атомный коктейль
ват? академ это одно из луших мест, виденных мною в этой ебаной стране, верхушка в частности
ну бля , задрипанные пятиэтажные хрущевки за 25к в месяц без горячей воды , зато В АКАДЕМЕ ИПАТЬ ЕТО ЕЛИТНАЯ ЧАСТЬ города
особенно какие нибудь залупы около сеятеля или в жопе Щ
Еврейский
и самое главное транспортная развязка просто Дубай
если ты не работаешь в академе то лучше даже не соваться , просто городские пошли нахуй
даже в черемушках в Омской агломерации военные городки лучше обстроены чем академ
Атомный коктейль
Варламов там чуть было от инфаркта не сдох
Вы только взгляните на эту огромную потрясающую поеботу, которую еще и достроить не могут (ЖК Лондон Парк, СПб)
https://yandex.ru/maps?ll=30.360623%2C60.047509&panorama%5Bpoint%5D=30.360623%2C60.047509&panorama%5Bdirection%5D=135.760300%2C4.028722&panorama%5Bid%5D=1254849993_625047033_23_1565516286&panorama%5Bspan%5D=32.866898%2C75.606682
Добрый клуб
Я там ничего не покупал, к счастью, но смотрел квартиру под аренду в сданном корпусе. Вход в парадную во внутреннем дворе, который поднят на уровень 3-4 этажей, и попасть в который можно только поднявшись по заезду в паркинг с боковой улицы — https://yandex.ru/maps?ll=30.365102%2C60.044840&panorama%5Bpoint%5D=30.365102%2C60.044840&panorama%5Bdirection%5D=302.123688%2C4.904846&panorama%5Bid%5D=1254876712_625078861_23_1562583444&panorama%5Bspan%5D=34.515553%2C80.000000
Короче, квартира оказалась вполне норм, но мне уже было все равно :-)
Чёт завоняло лужковщиной
Добрый клуб
Там концентрированный пиздец гигантских размеров, если по просвещения ехать — не заметить эту ебалу невозможно
Эти человейники бесят. Сейчас жк на пару небольших корпусов не найдешь. Везде от 3 и больше, с плохой инфраструктурой и дизайном.
Сейчас половина "бизнес" жк - это апартаменты с конской комуналкой, оно не лучше.
Как город согласовывает такое говно и почему не следят за эти уродствам - не понимаю.
Хотя нет, понимаю - роспил.
расстояний между домами
Порой мне кажется, что это тоже никак не ограничивают.
неверная постановка вопроса
правильней было бы спросить: есть ли неужасные?
А вообще есть хорошие многоэтажки НЕ В ЦЕНТРЕ любого города?
Взаимный американец
Москва Сити отвратителен, сити парк хз, не смотрел
Царская площадь 50 на 50, ну и втб парк не плох
Чиво вам всем "Меркурий" так не нравится. По мне так он удачно контрастирует с остальными башнями.
Взаимный
Есть мнение, что Меркурий и Империю назвали шлюхобашнями не просто так
Есть такое чуть-чуть, но по мне всё равно красяво) Мне куда больше "Империя" не нравится, какая-то нелепая толстуха.
Самый мордор - это Пресня сити.
тут многоэтажку бомбит с ЖК "Новая жизнь" в моём городе. на счет остальных ЖК не знаю
Конечно, много ЖК — непродуманные для жизни параши, но хтонические "хрущёвки" с алкашами и бабками меня тоже не радуют
В следующий раз строителям ТЗ надо будет с тжшниками согласовать, чтобы никого не бесить.