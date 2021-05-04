Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Какие самые ужасные жилые комплексы в вашем городе?

Я начну: ЖК «Крылатский».

Конечно, он не единственный ужасный в Москве. Например, вся Некрасовка — это боль. Но вот «Крылатский» меня бесит тем, что, в отличие от Некрасовки, занял отличную территорию и портит её своим видом.

892 просмотров
100 100 комментариев
7
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100 комментариев
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Автомобильный инструмент

5

проблемы нерезиновой. в моём городе даже не начинали строить жилые комплексы

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Екатерина Кузнецова

Автомобильный
1

в моём родном тоже

Ответить

Автомобильный инструмент

Екатерина
7

тебя уже не отличить от коренной москвички: смотришь на всех сверху вниз

Ответить

theLastLetters

Автомоб…
24
Ответить

AttentiveMilk

Автомоб…
4

Это с собой привезено. На Кавказе все друг на друга так смотрят 

Ответить

AttentiveMilk

Екатерина
1

Эээ, а что строят?

Ответить

Екатерина

Attenti…
3

что-то из себя 

Ответить

AttentiveMilk

Екатери…
1

🙄

Ответить

Лесной нос

3

Катя, ты собираешься работать и текста писать? Своими архитектурными делами занимайся после работы.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Лесной
7

не будь токсиком 

Ответить

AttentiveMilk

Екатерина
1

Ну и шуточки у вас...

Ответить

ouxen

Лесной
0

у bbc сейчас майские ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

alexferman

3

У меня чуть менее, чем весь город состоит из совковых бетонных коробок. Мне грех жаловаться на что-то отличающееся от этого уныния)

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
1

Так эти совковые бетонные коробки можно облагородить и они будут лучше.

Ответить

alexferman

Stanley
0

Снаружи - может быть. Изнутри эти пациенты неизлечимы, так что какой смысл?

Ответить

Dmitry Teplyakov

alexfer…
0

Изнутри можно, в восточной Европе изнутри также делали изменения и всё норм.
Было бы желание

Ответить

alexferman

Dmitry
0

Как ты, например, низкие потолки исправишь? Тем более, что в этих домах потолки, как правило, кривые, и потому их скрывают за натяжными, которые ещё часть высоты крадут. Когда потягиваешься и рукой достаёшь до потолка - ну эт не жильё, а херня какая-то.

Ответить

Екатерина

alexfer…
1

так и в новых эконом-многоэтажках потолки низкие, а планировки неудобные. тот же один туалет, совмещённый с ванной. проблема в том, что нам говорят, какие панельки плохие, но строят нечто даже хуже

Ответить

Dmitry Teplyakov

Екатери…
2

туалет, совмещённый с ванной

Это вообще отдельный ад, если жильё не на одного человека

Ответить

alexferman

Екатери…
0

Да, в этом и проблема. Я думаю, застройщиков надо бы перестрелять.

Ответить

Екатерина

alexfer…
1

это слишком сложная проблема и решать её надо комплексно. на место перестрелянных придут такие же новые

Ответить

Dmitry Teplyakov

alexfer…
0

Когда потягиваешься и рукой достаёшь до потолка

Зависит от роста
низкие потолки

Такой проблемы не замечал в пятиэтажках московских
потолки, как правило, кривые

Смотря насколько кривые

Ответить

alexferman

Dmitry
1

Я 187 см в высоту и при потягивании в типичной хрущёвке/брежневке достаю до натяжного потолка))

Ответить

Dmitry

alexfer…
1

187 см

На этом можно закончить обсуждение проблемы)

Ответить

Fuскiпg

alexfer…
0

ты просто высокий, мучайся теперь бгг

Ответить

Fuскiпg

Fuскiпg
0

типовая застройка ведь и шла из усредненной антропометрии, 176+/-10

Ответить

alexferman

Fuскiпg
0

Меряли по каким-то китайцам, а я мучайся теперь

Ответить

Fuскiпg

alexfer…
0

ты экстра представитель, плановая экономика на это забивала перманентно

Ответить

alexferman

alexfer…
–1

Я уж про планировку молчу. И делать меньше 2 санузлов на квартиру, ящитаю, нельзя.

Ответить

Dmitry Teplyakov

alexfer…
0

И панорамные окна нужны, ящитаю
Это если уже говорить о комфорте

Ответить

ouxen

alexferman
0

посмотри как прекрасен мир без наркотиков

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

ouxen
1

вы имеете что-то сказать, гражданин

Ответить

ouxen

Fuскiпg
0

мы здесь власть

Ответить

Fuскiпg

ouxen
0

-_-

Ответить

ouxen

Fuскiпg
0

8===3

Ответить

Fuскiпg

ouxen
0

Ошибка

Ответить

ouxen

Fuскiпg
0

выжившего

Ответить

Fuскiпg

ouxen
0

не сосавшего

Ответить

Атомный коктейль

2

В моём городе вот. Легендарное место - ЖК "ПРОСТОРНЫЙ"

Ответить

Екатерина Кузнецова

Атомный
2

ой, помню эту дичь

Ответить

Атомный коктейль

Екатерина
0

Да, Нск прославился эти п**децом

Ответить

Еврейский

Атомный
0

ЖК Просторный )000)

Ответить

Еврейский

Атомный
0

да ладно , с академом не сравнится

Ответить

Атомный коктейль

Еврейск…
0

ват? академ это одно из луших мест, виденных мною в этой ебаной стране, верхушка в частности

Ответить

Еврейский

Атомный
0

ну бля , задрипанные пятиэтажные хрущевки за 25к в месяц без горячей воды , зато В АКАДЕМЕ ИПАТЬ ЕТО ЕЛИТНАЯ ЧАСТЬ города
особенно какие нибудь залупы около сеятеля или в жопе Щ

Ответить

Еврейский

Еврейск…
0

и самое главное транспортная развязка просто Дубай
если ты не работаешь в академе то лучше даже не соваться , просто городские пошли нахуй

Ответить

Еврейский

Атомный
0

даже в черемушках в Омской агломерации военные городки лучше обстроены чем академ

Ответить

Атомный коктейль

Атомный
1

Варламов там чуть было от инфаркта не сдох

Ответить

common sense

Атомный
0

+
* на 11:07
https://youtu.be/hx48jaOroRQ?t=667

Ответить

Взаимный американец

2

Класс: Бизнес 

Ответить

Земной историк

Взаимный
0

Потолок

Ответить

Дмитрий Орлов

2

 Прекрасный оборудованный ЖК, москвичи зажрались

Ответить

Макс Бардеев

2

Больше похоже на скриншот из Майнкрафта

Ответить

Добрый клуб

1

Вы только взгляните на эту огромную потрясающую поеботу, которую еще и достроить не могут (ЖК Лондон Парк, СПб)

https://yandex.ru/maps?ll=30.360623%2C60.047509&panorama%5Bpoint%5D=30.360623%2C60.047509&panorama%5Bdirection%5D=135.760300%2C4.028722&panorama%5Bid%5D=1254849993_625047033_23_1565516286&panorama%5Bspan%5D=32.866898%2C75.606682

Ответить

Екатерина Кузнецова

Добрый
1

сочувствую

Ответить

Добрый клуб

Екатерина
2

Я там ничего не покупал, к счастью, но смотрел квартиру под аренду в сданном корпусе. Вход в парадную во внутреннем дворе, который поднят на уровень 3-4 этажей, и попасть в который можно только поднявшись по заезду в паркинг с боковой улицы — https://yandex.ru/maps?ll=30.365102%2C60.044840&panorama%5Bpoint%5D=30.365102%2C60.044840&panorama%5Bdirection%5D=302.123688%2C4.904846&panorama%5Bid%5D=1254876712_625078861_23_1562583444&panorama%5Bspan%5D=34.515553%2C80.000000

Короче, квартира оказалась вполне норм, но мне уже было все равно :-)

Ответить

Kir Kirsky

Добрый
1

Чёт завоняло лужковщиной

Ответить

Добрый клуб

Kir
0

Там концентрированный пиздец гигантских размеров, если по просвещения ехать — не заметить эту ебалу невозможно

Ответить

Kir Kirsky

Добрый
0

На севере вообще много жк-высоток с всратыми доминантами.

Ответить

Здешний Гоша

1

да 50% новых жк — параша

Ответить

Дмитрий Ситало

Здешний
1

очень оптимистичная оценка

Ответить

Виталий Захаров

1

Эти человейники бесят. Сейчас жк на пару небольших корпусов не найдешь. Везде от 3 и больше, с плохой инфраструктурой и дизайном.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Виталий
0

найдёшь, но это элитное жильё

Ответить

Виталий Захаров

Екатерина
1

Сейчас половина "бизнес" жк - это апартаменты с конской комуналкой, оно не лучше.

Ответить

Екатерина

Виталий
1

так и есть, хороших проектов мало, но они даже не бизнес — выше. бизнесом у нас всё подряд называют 

Ответить

Виталий Захаров

Екатери…
1

Как город согласовывает такое говно и почему не следят за эти уродствам - не понимаю.
Хотя нет, понимаю - роспил.

Ответить

Екатерина

Виталий
0

никак не согласовывает — ограничений по факту никаких нет, кроме этажности и расстояний между домами

Ответить

Виталий Захаров

Екатери…
0

расстояний между домами

Порой мне кажется, что это тоже никак не ограничивают.

Ответить

Екатерина

Виталий
1

думаю, чаще всего строят по нижнему порогу

Ответить

ouxen

Екатери…
0

есть советские госты

Ответить

Срочный единорожек88

1

99% москвы 

Ответить

Порядочный блик

1

У меня нету я в Европе 😎

Ответить

AttentiveMilk

Порядочный
0

Ты вообще в каком-то районе для миллиардеров живёшь

Ответить

Bad Mother Fucker

1

неверная постановка вопроса

правильней было бы спросить: есть ли неужасные?

Ответить

Бледный Илья

1

Мне в СПб вот этот нравится, выглядит как замок

Ответить

ouxen

Бледный
0

как это

Ответить

Добрый клуб

ouxen
0

Дорого

Ответить

ouxen

Добрый
0

бохато?

Ответить

Добрый клуб

ouxen
0

Тыщ триста за квадрат...

Ответить

Al

0

А вообще есть хорошие многоэтажки НЕ В ЦЕНТРЕ любого города? 

Ответить

Земной историк

Al
1

Брусниковские 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Al
0

«хорошие многоэтажки» уже звучит странно. ну только если Москва сити, Лахта и тд. А многоэтажные жилые комплексы выше 7 этажей как правило говно. Есть в Москве ЗилАрт более-менее норм, с архитектурой. Но там тоже косяки свои 

Ответить

Взаимный американец

Екатерина
1

Москва Сити отвратителен, сити парк хз, не смотрел
Царская площадь 50 на 50, ну и втб парк не плох

Ответить

Екатерина

Взаимный
0

в Москва сити ужасная инфраструктура и «Меркурий» — просто блевота. а с остальным жить можно кмк. сейчас вообще классные делают высотки

Ответить

alexferman

Екатери…
0

Чиво вам всем "Меркурий" так не нравится. По мне так он удачно контрастирует с остальными башнями.

Ответить

Взаимный

alexfer…
1

Есть мнение, что Меркурий и Империю назвали шлюхобашнями не просто так

Ответить

alexferman

Взаимный
1

Мы тута про архитектуру, а не про вот это вот всё!

Ответить

Екатерина

alexfer…
0

слишком дёшево выглядит( рядом с теми же Neva Towers «Меркурий» будто из 90-х выбрался

Ответить

alexferman

Екатери…
0

Есть такое чуть-чуть, но по мне всё равно красяво) Мне куда больше "Империя" не нравится, какая-то нелепая толстуха.

Ответить

alexferman

alexfer…
1

Вживую оно может всё иначе выглядит, конечно

Ответить

Лимонадный Джо

0

Самый мордор - это Пресня сити.

Ответить

Лимонадный Джо

Лимонадный
1
Ответить

Екатерина Кузнецова

Лимонадный
0

мне жаль несчастный конструктивистский Хлебозавод 

Ответить

Взаимный американец

Лимонадный
0
Ответить

Woody Johnson

0

В моем городе все

Ответить

Сергей Касулин

0

тут многоэтажку бомбит с ЖК "Новая жизнь" в моём городе. на счет остальных ЖК не знаю

Ответить

ouxen

0

всё хуевое

Ответить

Федя Прозоров

0

Конечно, много ЖК — непродуманные для жизни параши, но хтонические "хрущёвки" с алкашами и бабками меня тоже не радуют

Ответить

Ручной пулемет

–3

В следующий раз строителям ТЗ надо будет с тжшниками согласовать, чтобы никого не бесить.

Ответить

Взаимный Мурод

Ручной
0

Порвись, лахта

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