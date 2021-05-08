Дизайн и архитектура
Екатерина Кузнецова

Фото: Деревня для бездомных в Голливуде Статьи редакции

Главная улица Alexandria Park Tiny Home Village Фото Lehrer Architects
36 36 комментариев
349 просмотров

Власти Лос-Анджелеса совместно с архитектурным бюро Lehrer Architects построили деревню для бездомных в Северном Голливуде, пишет Dezeen. Жилой комплекс «Александрия Парк» (Alexandria Park Tiny Home Village) состоит из 103 маленьких домов. Предполагается, что в деревне могут жить около 200 бездомных.

Дома шириной 2,4 метра от компании Pallet, производящей жильё для приютов, вмещают в себя одного или двоих людей. Небольшие белые и цветные здания стоят вдоль «главной улицы», также выкрашенной яркой краской. В некоторых домах находятся пространства общего пользования: кухня, прачечная, туалеты, душ и службы помощи.

Жители домов могут запирать двери, чтобы чувствовать себя в безопасности, а также выгуливать животных на специальной площадке.

Деревню построили всего за 13 недель из-за большого числа бездомных в Лос-Анджелесе. По данным за 2020 год, в городе проживает больше 66 тысяч людей без своего жилья.

#архитектура #дизайн #сша

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Могучий спрей

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Если у бездомных есть дом, они не бездомные

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Могучий спрей

Могучий
3
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Уличный Мурод

Могучий
1

это временный, как и у арендаторов

я тоже бомж, например

Ответить

Лига порвах

Уличный
3

О, сменила пол, поздравляю

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Уличный Мурод

Лига
0

только гендер, не перегибай

Ответить

Лига порвах

Уличный
2

Жаль

Ответить

Уличный Мурод

4

выглядит как пафосный жк для зумеров

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Уличный Мурод

Уличный
0

хотя, если честно, то убого пиздец

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

3

Деревня для бездомных в России

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Ваня Погост

2

Выглядит так, будто эту деревню для реалити-шоу соорудили. Труман Бёрбанк одобряет: 

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Территориальный шар

1

Чёта пиздец перестарались. Ладно хоть цвета смачные подобрали, но один чёрт выглядит жуто.

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Забавный Кирилл

0

если бы меня, будучи бездомным, поселили здесь, мне бы хотелось бить людей

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Забавный Кирилл

Забавный
1

хотя, впрочем, иногда хочется и сейчас

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Священный Влад

Забавный
1

Это все из-за жабаскрипта

Ответить

Священный Влад

Священн…
1

Кстати в этом ЖК уверен можно нанять пару мидлов и даж одного сеньора 

Ответить

Забавный Кирилл

Священн…
1

ну а ты думаешь, как я на работу устроился

Ответить

Священный Влад

Забавный
1

Через постель

Ответить

Забавный Кирилл

Священн…
0

это было второе тестовое задание

Ответить

Священный

Забавный
0

На мягонькие скилы

Ответить

Священный

Священн…
0

Любимая часть в собесах

Ответить

Забавный

Священн…
1

забегает в переговорку Продакт Овнер, расстегивает штаны и начинает ебать тебя в сраку со всей дури

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Священный

Забавный
1

А ты ещё после прошлого собеса в душе не был

Ответить

Забавный

Священн…
0

по ангуляру. а на ангуляр там двойное проникновение вообще

Ответить

Лига порвах

0

Мм, гетто

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Символический шар

Лига
0

Ммм а лучше пусть они просто так на улицах валяются 

Ответить

Лига порвах

Символический
0

Не, нужно их социализировать.
Строить отдельные районы как соц жилье — это уже проходили

Ответить

Символический

Лига
1

То есть покупать им недвижку? Им дают временное место для жизни, чтоб они смогли наладить дела, хотя б не заморачиваясь с местом где бы сегодня ночь переждать.

Ответить

Лига порвах

Символи…
0

Причем тут недвижка.
Надо сделать документы, устроить на работу, чтобы они могли себе оплачивать жилье

Ответить

Символический

Лига
1

Почему ты решил, что у них нет документов?
Кто возьмёт на работу грязных людей, которые каждый вечер должны будут искать себе место для ночёвки?
Им как раз дали базу.
Всякие организации по трудоустройству никто не отменял. Они и так у них были.

Ответить

Импортный ящик

Символи…
3

В Германии, если ты бомж, можно прийти в госорганы и попросить помощи с проживанием. Человеку выделят средства и помогут с поиском жилья. То есть чисто технически, человек может всю жизнь жить в съёмном простеньком жилье и на скромное пособие (если он конечно будет морочить голову чиновником и косить под дурочка, который не может работать). Причем денег хватит на то что бы квасить каждый день дешёвым бухлом.
Казалось бы, вот оно, - мечта. Но нет, даже при таких условиях есть бомжи, которые живут на улице, спят под мостом или в каком-нибудь другом укромном месте и просят подаяние.
Социализация наверное нужна тем, кто в ней нуждается, а им она не нужна.

Ответить

Лига порвах

Символи…
1

Почему ты решил, что у них нет документов?

Потому что это частая проблема.
Почитай хотя бы, как работают организации по помощи бездомным
https://homeless.ru/projects/697/

Ну, если есть, значит хорошо.

Ответить

Импортный ящик

0

У меня подозрение, что огнетушители не очень помогут

Ответить

Импортный ящик

Импортный
0

Особенно, когда куришь в постели.

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Импортный ящик

Импортный
0

И если ещё бухнул хорошо.

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Cерьёзный Валера

0

Наркоманы ебучие.

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Федя Прозоров

0

Я что-то подобное в клипе Тейлор Свифт видел

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