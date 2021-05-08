Фото: Деревня для бездомных в Голливуде Статьи редакции
Власти Лос-Анджелеса совместно с архитектурным бюро Lehrer Architects построили деревню для бездомных в Северном Голливуде, пишет Dezeen. Жилой комплекс «Александрия Парк» (Alexandria Park Tiny Home Village) состоит из 103 маленьких домов. Предполагается, что в деревне могут жить около 200 бездомных.
Дома шириной 2,4 метра от компании Pallet, производящей жильё для приютов, вмещают в себя одного или двоих людей. Небольшие белые и цветные здания стоят вдоль «главной улицы», также выкрашенной яркой краской. В некоторых домах находятся пространства общего пользования: кухня, прачечная, туалеты, душ и службы помощи.
Жители домов могут запирать двери, чтобы чувствовать себя в безопасности, а также выгуливать животных на специальной площадке.
Деревню построили всего за 13 недель из-за большого числа бездомных в Лос-Анджелесе. По данным за 2020 год, в городе проживает больше 66 тысяч людей без своего жилья.
Могучий спрей
Уличный Мурод
это временный, как и у арендаторов
я тоже бомж, например
О, сменила пол, поздравляю
Выглядит так, будто эту деревню для реалити-шоу соорудили. Труман Бёрбанк одобряет:
Забавный Кирилл
хотя, впрочем, иногда хочется и сейчас
Это все из-за жабаскрипта
Священный Влад
Кстати в этом ЖК уверен можно нанять пару мидлов и даж одного сеньора
ну а ты думаешь, как я на работу устроился
Через постель
это было второе тестовое задание
На мягонькие скилы
Священный
Любимая часть в собесах
Мм, гетто
Символический шар
Ммм а лучше пусть они просто так на улицах валяются
Не, нужно их социализировать.
Строить отдельные районы как соц жилье — это уже проходили
То есть покупать им недвижку? Им дают временное место для жизни, чтоб они смогли наладить дела, хотя б не заморачиваясь с местом где бы сегодня ночь переждать.
Причем тут недвижка.
Надо сделать документы, устроить на работу, чтобы они могли себе оплачивать жилье
Почему ты решил, что у них нет документов?
Кто возьмёт на работу грязных людей, которые каждый вечер должны будут искать себе место для ночёвки?
Им как раз дали базу.
Всякие организации по трудоустройству никто не отменял. Они и так у них были.
Импортный ящик
В Германии, если ты бомж, можно прийти в госорганы и попросить помощи с проживанием. Человеку выделят средства и помогут с поиском жилья. То есть чисто технически, человек может всю жизнь жить в съёмном простеньком жилье и на скромное пособие (если он конечно будет морочить голову чиновником и косить под дурочка, который не может работать). Причем денег хватит на то что бы квасить каждый день дешёвым бухлом.
Казалось бы, вот оно, - мечта. Но нет, даже при таких условиях есть бомжи, которые живут на улице, спят под мостом или в каком-нибудь другом укромном месте и просят подаяние.
Социализация наверное нужна тем, кто в ней нуждается, а им она не нужна.
Почему ты решил, что у них нет документов?
Потому что это частая проблема.
Почитай хотя бы, как работают организации по помощи бездомным
https://homeless.ru/projects/697/
Ну, если есть, значит хорошо.