В соцсетях автора называют «дорожным хирургом».

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Уличный художник Ememem в родном городе Леоне заполняет дорожные ямы кусочками керамики, дерева и битума, превращая опасные выбоины в арт-объекты — все свои работы он публикует в инстаграме. Так он хочет привлечь внимание к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции.

Ememem рассказал Bored Panda, что занимается мозаикой уже более 10 лет. Идея укладывать панно на улицах пришла к нему, когда он оказался на разрушенной дороге в Лионе — в то время художник как раз работал с керамикой. С 2016 года Ememem начал «чинить» дорожные ямы и дыры в стенах во Франции и Италии, но в основном — в своём родном городе.

«Меня вдохновляют места, размышления, эксперименты, которые я проводил раньше. Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни», — рассказал художник.