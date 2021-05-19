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Дизайн и архитектура
Даша Лейзаренко

Французский художник латает дорожные ямы и выбоины на тротуарах мозаиками Статьи редакции

В соцсетях автора называют «дорожным хирургом».

15 15 комментариев
1539 просмотров

Уличный художник Ememem в родном городе Леоне заполняет дорожные ямы кусочками керамики, дерева и битума, превращая опасные выбоины в арт-объекты — все свои работы он публикует в инстаграме. Так он хочет привлечь внимание к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции.

Ememem рассказал Bored Panda, что занимается мозаикой уже более 10 лет. Идея укладывать панно на улицах пришла к нему, когда он оказался на разрушенной дороге в Лионе — в то время художник как раз работал с керамикой. С 2016 года Ememem начал «чинить» дорожные ямы и дыры в стенах во Франции и Италии, но в основном — в своём родном городе.

«Меня вдохновляют места, размышления, эксперименты, которые я проводил раньше. Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни», — рассказал художник.

Свою технику Ememem назвал «Flacking» — по его словам, это обозначает появление нового повреждения и его художественное восстановление. «Надеюсь, что люди, которые тут живут здесь, ценят мой подход», — отметил художник. Починку тротуаров он называет «стихами, которые могут прочитать все».

#соцсети #instagram #арт

15 15 комментариев
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15 комментариев
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w0Lf

8

Очень красиво.

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Владимир Филатов

5

Потом это всё демонтируют и заставят заплатить штраф за несогласованный ремонт.

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Яркий паук например

Владимир
1

Хехе русская ментальность, опять палишься

Ответить

Антон Пасеко

3

Это они называют ямами?)

Ответить

Max Mayers

2

Воронеж ему будет не по силам

Ответить

KSA

0

Это фейк!
В благодатной европе не может быть выбоин на дророгах!

Ответить

Нужный кран

1

Крутотень

Ответить

Bkmz Иванов

0

Я тоже про закладки сразу подумал

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Наркоман уев

Ответить

Stepan Morozov

0

Эх, его бы в мой двор на недельку

Ответить

Нужный кран

Stepan
1

Походу твой двор проще целиком в мозаику укатать

Ответить

KSA

0

Под конец художник начал лезть на стены

Ответить

Иван Иванович

0

кстати реально идея для стартапа - проект ФрансЯма

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Spid3r

0

Уличный художник Ememem

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Твоего деда дед

0

Настоящий герой!
У нас бы ему сразу двушечку дали за нелегальный ремонт

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