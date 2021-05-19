Французский художник латает дорожные ямы и выбоины на тротуарах мозаиками Статьи редакции
В соцсетях автора называют «дорожным хирургом».
Уличный художник Ememem в родном городе Леоне заполняет дорожные ямы кусочками керамики, дерева и битума, превращая опасные выбоины в арт-объекты — все свои работы он публикует в инстаграме. Так он хочет привлечь внимание к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции.
Ememem рассказал Bored Panda, что занимается мозаикой уже более 10 лет. Идея укладывать панно на улицах пришла к нему, когда он оказался на разрушенной дороге в Лионе — в то время художник как раз работал с керамикой. С 2016 года Ememem начал «чинить» дорожные ямы и дыры в стенах во Франции и Италии, но в основном — в своём родном городе.
«Меня вдохновляют места, размышления, эксперименты, которые я проводил раньше. Я делал похожие вещи, используя другие техники, и, наконец, когда я придумал эту, то понял, что нашел то, чем буду заниматься до конца жизни», — рассказал художник.
Свою технику Ememem назвал «Flacking» — по его словам, это обозначает появление нового повреждения и его художественное восстановление. «Надеюсь, что люди, которые тут живут здесь, ценят мой подход», — отметил художник. Починку тротуаров он называет «стихами, которые могут прочитать все».
Потом это всё демонтируют и заставят заплатить штраф за несогласованный ремонт.
Я тоже про закладки сразу подумал
Эх, его бы в мой двор на недельку