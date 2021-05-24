Исландский дизайнер создала одежду из желе — её можно растопить и переделать Статьи редакции
Это безотходный метод производства вещей.
О разработке Валдис Стейнарсдоттир пишет Dezeen.
Бесшовные топы делают из желатина или агара (растительного желе из красных водорослей), которые смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Жидкость заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет. В этом время вещи можно придать рельеф или добавить узор.
Дизайнер отмечает, что метод производства — безотходный, поскольку берётся ровно столько жидкости, сколько нужно для создания одной вещи, и в результате не остаётся никаких обрезков и излишков материала. Кроме того, когда одежда износится или надоест, её можно расплавить и сделать новую из того же материала.
Стейнарсдоттир надеется, что такой подход к изготовлению одежды заставит людей переосмыслить текущие методы производства.
её можно растопить и переделать
Дизайнерку?
Кроме того, когда одежда износится или надоест, её можно расплавить и сделать новую из того же материала.
Легким движением руки шорты превращаются....
в повесточку на которую всем похуй
"Я зашел на ТЖ, нашел новость про повесточку, чтобы рассказать в комментах, как мне похуй"
Задумка крутая, но визуально топы выглядят неудобными. Будут натирать кожу подмышек и оставлять ссадины.