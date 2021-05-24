Бесшовные топы делают из желатина или агара (растительного желе из красных водорослей), которые смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Жидкость заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет. В этом время вещи можно придать рельеф или добавить узор.

Мне нравится использовать натуральные материалы вместо синтетических, но при этом сохранять пластиковую структуру и ощущение неестественности

Дизайнер отмечает, что метод производства — безотходный, поскольку берётся ровно столько жидкости, сколько нужно для создания одной вещи, и в результате не остаётся никаких обрезков и излишков материала. Кроме того, когда одежда износится или надоест, её можно расплавить и сделать новую из того же материала.

Стейнарсдоттир надеется, что такой подход к изготовлению одежды заставит людей переосмыслить текущие методы производства.