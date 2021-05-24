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Дизайн и архитектура
yannlll

Исландский дизайнер создала одежду из желе — её можно растопить и переделать Статьи редакции

Это безотходный метод производства вещей.

19 19 комментариев
244 просмотров
Фото Dezeen

О разработке Валдис Стейнарсдоттир пишет Dezeen.

Бесшовные топы делают из желатина или агара (растительного желе из красных водорослей), которые смешивают с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Жидкость заливают в нужную форму и ждут около суток, пока раствор застынет. В этом время вещи можно придать рельеф или добавить узор.

Мне нравится использовать натуральные материалы вместо синтетических, но при этом сохранять пластиковую структуру и ощущение неестественности

Валдис Стейнарсдоттир
дизайнер

Дизайнер отмечает, что метод производства — безотходный, поскольку берётся ровно столько жидкости, сколько нужно для создания одной вещи, и в результате не остаётся никаких обрезков и излишков материала. Кроме того, когда одежда износится или надоест, её можно расплавить и сделать новую из того же материала.

Стейнарсдоттир надеется, что такой подход к изготовлению одежды заставит людей переосмыслить текущие методы производства.

#новости #одежда

19 19 комментариев
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19 комментариев
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С H А P Р i Е

2

её можно растопить и переделать

Дизайнерку?

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rossoshmap

С
1

На мыло

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Smaug The Terrible

rossoshmap
1
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Smaug The Terrible

1

Кроме того, когда одежда износится или надоест, её можно расплавить и сделать новую из того же материала.

Легким движением руки шорты превращаются....

Ответить

rossoshmap

Smaug
0

в повесточку на которую всем похуй

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Smaug The Terrible

rossoshmap
0

"Я зашел на ТЖ, нашел новость про повесточку, чтобы рассказать в комментах, как мне похуй"

Ответить

AttentiveMilk

1

Он же прозрачный?!?!?!?!?!

Ответить

Адекватный утюг

1

создала одежду

На фото вырезка пакета

Ответить

rossoshmap

1

Неповторимый оригинал 

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Гибкий американец

0

Стартап: кошкодевочка пукает в трусы из желе и продаёт на стримах

Ответить

Гибкий американец

Гибкий
1

@Мистер Блондин беру в долю, с тебя горох с меня телки

Ответить

Дуд Волро

Гибкий
0

Когда ты наймешь кошкодевочку, чтобы она пукала в кофе клиентам? 

Ответить

k. wintermute

0

Задумка крутая, но визуально топы выглядят неудобными. Будут натирать кожу подмышек и оставлять ссадины. 

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Ракетный Данила

0

Теперь можно лизать человека в одежде

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Федя Прозоров

0

Супер, а как стирать?

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Андрей Владимирович

0

Съедобные трусы уже несколько лет существуют

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rossoshmap

0

Лучше бы запретили законодательно пришивать бирки в районе шеи 

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Neketa Fo

0

а чо он штаны себе не сварил?

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Вчерашний Женя

0

Кружевное белье из желе!
Это топ!

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