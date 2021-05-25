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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

«Газпром» захотел построить в Петербурге небоскрёб «Лахта Центр 2». И показал, как он будет выглядеть Статьи редакции

Высота будущего здания — 703 метра.

124 124 комментария
6929 просмотров

Это сделает его вторым по высоте в мире и «абсолютным рекордсменом» по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа, сообщила компания в своём телеграм-канале.

Градостроительную инициативу представили на заседании Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом».

В компании заявили, что здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зелёного строительства». «Газпром» считает, что благодаря появлению объекта район «получит дополнительный импульс к развитию».

«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет ещё одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города», — сказал архитектор Тони Кеттл.

Проект планируют реализовать на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома».

Первый «Лахта центр» — многофункциональный комплекс со штаб-квартирой «Газпрома», состоящий из нескольких зданий, включая башню высотой 462 метра. Изначально комплекс должны были построить в другом месте — в районе Охта.

Проект вызвал протесты местных жителей, которые считали, что высотное здание не в лучшую сторону изменит панораму города. В итоге его перенесли на Лахту. Но и там здание устроило не всех, хотя компания всё же получила разрешение на строительство. Первую очередь комплекса ввели в эксплуатацию в октябре 2018 года.

#новости #петербург #газпром

124 124 комментария
26
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124 комментария
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Дмитрий Орлов

62

Сколько же ботов он будет вмещать?????

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Японский Мурод

Дмитрий
30

Столько, сколько русские вытерпят 

Ответить

Каменный Влад

Японский
3

Зачем опять косплеишь ш****карася??

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
5

Меня

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-one-one
2

Зачем тебе образование российской шараги?? Отчислись и иди на завод

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
3

Дай денег 

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-on…
4

Завод

Ответить

Zero-one-one

Дмитрий
3

Деньги на аренду

Ответить

Дмитрий Орлов

Zero-on…
4

На заводе заработаешь

Ответить

Zero-one-o

Дмитрий
3

Уж лучше в лахте

Ответить

alexferman

Zero-on…
2

Завода?

Ответить

Андрей Охапкин

Дмитрий
1

Да ладно, Газпром создаёт новые рабочие места, всё круто

Ответить

Базовый ключ

32

Подобные каракули рисовал на парах в тетрадях, могу продать чертежи. Газпром, я на связи. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Базовый
2

Вот так и учатся в РАШКЕ

Ответить

Базовый ключ

Дмитрий
15

 РАШКЕ

Диман, не нада! Я не смогу потерять тебя опять!!!!

Ответить

Грэм Грэмский

Базовый
1

Это реально тот же сверхразум?

Ответить

Базовый ключ

Грэм
1

Да, это оригинальный Орлов собственной персоны.

Ответить

Фейхтвангер

5

Лахта-центр -  один из самых красивых небоскребов мира и хорош во многом благодаря доминирующему положению в окружающей застройке. Создание вокруг чего вроде Москва-Сити убьёт его на корню.
Представленный проект, кстати, цыганщина в самой уродливой форме.

Ответить

Artem Petrenkov

Фейхтвангер
46

благодаря доминирующему положению в окружающей застройке

Ответить

Максим Графов

Artem
7

Реально Цитадель из Сити-17

Ответить

Artem Petrenkov

Максим
26

Да, добро пожаловать в Сити-17

Ответить

alexferman

Artem
2

Охуенно

Ответить

Михаил Зеленин

Максим
5

Почему любую высотку именуют цитаделью из Сити 17?
Где плоская крыша, где свисающая панель, где ассимметричность башни?
Где тросы в конце концов! 

Ответить

Artem Petrenkov

Михаил
3

Потому что небоскрёб,  принадлежащий тоталитарному режиму и доминируюший над советской застройкой.

Ответить

Evgenie Matus

Максим
1

Реально Сити-17

Ответить

Evgenie Matus

Evgenie
0

Фото не моё, это Варламов

Ответить

Озабоченный месяц

Artem
2

да прикольно же

Ответить

Artem Petrenkov

Озабоче…
7

Миллер, перелогиньтесь

Ответить

Озабоченный

Artem
1

это Сечин, Миллер ниже

Ответить

Фейхтвангер

Artem
3

Да, и это действительно потрясающе смотрится

Ответить

Таблетка Галоперидола

Фейхтвангер
0

Лахта-центр безвкусная хуйня

Ответить

Влажный Абдужаббор

17

Почему не так, было бы круче

Ответить

Andre Macareno

Влажный
7

АРАБСКАЯ НООООООООЧЬ

Ответить

Шахматный нос

Andre
7

Ебаный рооооооот
Этого казиноооооо

Ответить

С H А P Р i Е

Шахматн…
0

Запищал

Ответить

Влажный Абдужаббор

Andre
2

Волшебный востооок

Ответить

С H А P Р i Е

Andre
0

Священный джихад

Ответить

Кирилл Вселенский

Влажный
3

Такое уже в москве построили 

Ответить

Влажный Абдужаббор

Кирилл
0

Я бы пригласил тебя туда, но билет 2,5к

Ответить

Влажный

Влажный
0

Был. Щас-то вообще хуй знает. Небось, 3+ и крошка-картошка внутри, как в аэропорту

Ответить

Кирилл

Влажный
1

Сходим когда разорится на заброс

Ответить

Влажный

Кирилл
0
Ответить

Кирилл

Влажный
0

Накопи

Ответить

Влажный

Кирилл
0

Ты не настолько Вселенский

Ответить

Кирилл

Влажный
0

Ровно на 2500 рублей

Ответить

Японский Мурод

15

А вот так он будет выглядеть вживую в большинстве случаев

Ответить

Японский Мурод

Японский
3

в хорошую погоду даже говно во дворе блестит 

Ответить

AttentiveMilk

Японский
2

Зачем ты срёшь во дворе?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Японский
1

Напоминает длиииинную иглу шприца

Ответить

AttentiveMilk

Японский
1

Тупа dark souls, получается

Ответить

С H А P Р i Е

Японский
0

Око саурона ещё б ебануть

Ответить

Имя Фамилия

Японский
0

Или так

Ответить

Kir Kirsky

11

"китайщина" в плохом смысле

Ответить

Kir Kirsky

Kir
4

А если они ещё хотят его строить на островке как на рендере, то вообще идиоты.
Газпром хочет сделать из Петербурга бездушный Дубай

Ответить

Фейхтвангер

Kir
3

Явная Калязинская колокольня в проекте была.

Ответить

Таблетка Галоперидола

Kir
0

Как будто они могут что-то хорошее сделать

Ответить

Ap

Kir
4

Китайщина ночью должна дичайше мигать в самых ублюдских цветовых сочетаниях.

Ответить

Zero-one-one

Kir
1

Редачер

Ответить

Федя Прозоров

9

Какая же хуйня

Ответить

Твоего деда дед

9

символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга

уахахахахахаха

Пётр, тебе шпилей подвезли

Ответить

С H А P Р i Е

Твоего
0

Осторожно, можно приманить петрова и баширова

Ответить

alexferman

4

Мне нравится

Ответить

Японский Мурод

alexferman
9

Меня это ебать не должно

Ответить

alexferman

Японский
1

Жаль

Ответить

Brown Zweig

Японский
1

А выглядит по размеру

Ответить

Shenmue

alexferman
1

Прям по Фрейду)

Ответить

миша лисицын

4

Мне вот ещё интересно - А ЧЕГО Ж ЭТО НАХЕР ТО ВТОРЫМ ПО ВЫСОТЕ В МИРЕ. Ну раз они такие идиоты и наши налоги некуда девать ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТУ ХЕРОТУ ПЕРВОЙ ПО ВЫСОТЕ В МИРЕ. Сборище убогих

Ответить

Михаил Зеленин

миша
2

потому что ОАЭ рекорд перебили с большим таким запасом. Кстати даже на момент строительства он скорее всего будет претендовать лишь на 3 строчку. Из-за башни Крик, а там может и саудиты достроят таки высотку в Джидде и вообще 4-м станет. 

Ответить

миша лисицын

Михаил
0

Очень интересно) тогда учитывая ситуацию мы к концу стройки будем с этой башней в первой тысяче высоток

Ответить

Грэм Грэмский

миша
1

А смысл? Те, кто поливал гразью - так и будут, те, кто гордился - так же

Ответить

Александр Прохоренко

4

Почему эти ребята воображают себя в нью-йорке, а не в поле, столько пространства - бери да строй по-нормальному

Ответить

Дизайнер Павленко

4

Скажите пожалуйста кто-нибудь Газпрому, что вместо бессмысленных башен можно реконструировать улицы центра Питера так, что он будет самым красивым городом Европы. Денег на это наверно надо немногим больше стоимости строительства этого гигабластера, а в историю может войти как лучшее, что случалось с городом за последние 150 лет. В то же время гигабластер внешний вид города не особо улучшает

Ответить

Павел Каташев

Дизайнер
0

Этот гигабластер принесет газпрому денег хоть жопой жуй, это прежде всего бизнес а не филантропия. Посмотри в тот же Нью йорк, там что не здание то здание какого-нибудь миллиардера или бизнесмена.

Ответить

Artem Petrenkov

3
Ответить

Andre Macareno

Artem
0

Это что-то из C&C?

Ответить

Artem Petrenkov

Andre
0

Это Dead Space

Ответить

Artem Petrenkov

Artem
4
Ответить

Шахматный нос

Artem
1

Миллер, сделай нас единым!

Ответить

Roman Sapon

2

Я не могу подобрать что оно символизирует, а должно было бы говорить миру "что я есть такое" Большой шашлык?

Ответить

Eugard

Roman
3

Нефритовый стержень путена

Ответить

Roman Sapon

Eugard
1

Что будет из себя представлять это сооружение, петербуржцы, что вы будете об этом говорить, у нас вырасла балубала?

Ответить

Eugard

Roman
1

Я думаю, народ придумает этому фаллическому символу название.

Ответить

Alexey Betev

2

Суперзлодейская база прям. А попасть туда можно будет только по воздуху и воде?

Ответить

Твоего деда дед

Alexey
3
Ответить

Kir Kirsky

Alexey
2

Специально прокопают метро. Проекты других станций снова съедут по годам

Ответить

Таблетка Галоперидола

Kir
0

Не прокопают(

Ответить

Andre Macareno

2

Могли бы «Башня Царя» назвать, как в Эмиратах

Ответить

Yufers

2

Я ничего не смыслю в архитектуре, но это выглядит как дорогая и сложная в исполнении срань.

Ответить

Борис Рыбалкин

2

Вот миллер компенсирует

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Власть: Россияне, положение критическое, необходимо поднять пенсионный возраст, иначе в казне закончатся деньги, и мы не сможем платить нашим пенсионерам достойную пенсию. Мы и рады бы стрясти деньги с нефтяных и газовых, но на мировом рынке энергоносителей кризис, и поэтому  у нефтяных и газовых компаний свободных денег нет...

Пару лет спустя:

Газпром: Йо-хо-хо, а давайте ещё одну башню забабахаем, на 700 метров!

Ответить

Серебряный Макс

1

Отвратительно 

Ответить

Серебряный Макс

Серебряный
0

Там можно апартамент снять?

Ответить

Твоего деда дед

Серебряный
2

Ты новости не читаешь? За тобой уже бронь в ГУЛАГе

Ответить

Серебряный Макс

Твоего
0

О, карьерные перспективы!

Ответить

Твоего деда дед

Серебря…
0

Сядешь на мой социальный лифт?

Ответить

миша лисицын

0

Однажды туда придёт путин и сечин и леонтьев михаил и вся эта шваль - внезапно начнётся землятресение, здание разрушится а граждане России вернут нормальную конституцию и законы. Всех остальных крыс кто выживет - по тюрьмам, ведь честные законы это не путинские бумажки

Ответить

Жестокий Кирилл

миша
1

Честные законы- это не когда какой-то припизднутый решает кого по тюрьмам, а кого нет. Лично в твоей жизни путин существует как раз для этого, чтобы ты учился на этом негативном примере как не надо.

Ответить

миша лисицын

Жестокий
0

Шта?

Ответить

Жестокий Кирилл

миша
2

Челюсть подбери, мамкин революционер

Ответить

миша лисицын

Жестокий
0

А ты из тех кто сам терпит и другим советует? Позорник тихушник

Ответить

Жестокий Кирилл

миша
1

Жди землетрясенния Х)

Ответить

миша лисицын

Жестокий
0

Нет блин буду другим говорить что они не то написали в интернете, и вообще не бузите. Такие достойны этого крысячего режима

Ответить

Жестокий

миша
1

Не знаю кто тебе что говрит, но бузить ты тоже не умеешь

Ответить

миша лисицын

Жестокий
0

Иди в тюрьму - за минус теперь и подумай что я писал

Ответить

Жестокий Кирилл

миша
1

Ты бред написал

Ответить

Взрослый ящик

1

«Газпром» захотел построить в Кирове спорткомплекс. И показал, как ему похуй https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=89884 https://tass.ru/proisshestviya/11065957

В Кирове частично обвалилась крыша спорткомплекса
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kirovreg.ru
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Зимний Валера

1
Ответить

anwas

1
Ответить

Классический хот-дог

1

Оу щит хир ви гоу аген

Ответить

Крадущийся Лугут

0

В Лахта Центре наверное уже места не хватает, нужно ещё небоскреб

Ответить

Михаил Зеленин

Крадущийся
1

Как говорит знакомый из Газпром-нефти, там действительно не хватит места на перевод туда всех,  кто работает в  офисах газпром-нефти в СПБ. Ибо он хоть и высокий, но не слишком толстый, да и ядро место занимает. 

Ответить

Крадущийся Лугут

Михаил
0

Хорошо если так. А то с небоскребами которые строят "шоб было" часто проблемы со спросом.

Ответить

Александр Утемов

0

Как бы не ослепнуть от такой красоты, конечно…

Ответить

doge

0

Я не против

Ответить

Твоего деда дед

doge
0

Какой завтра курс?

Ответить

doge

Твоего
0

На луну

Ответить

Магнитный Никита

0

Засрали весь город

Ответить

Ivan Postnikov

0

эквилибриум)

Ответить

Николай

0

Хороший, годный вброс

Ответить

С H А P Р i Е

0

Одной лахты мало, пиздец

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Свои шпили оставьте при себе. В Питере лучше б трамвай нормальный сделали

Ответить

Александр Борродач

0

Обитель зла

Ответить

j2me92 .

0

Кажись я знаю куда заключённые из ФСИН пойдут работать после строительства БАМ.

Ответить

Yan Fedoseev

–1

«Лахта Центр 9» будет построен на территории Китая. В Петербурге, но на территории Китая. Скриньте

Ответить
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