«Газпром» захотел построить в Петербурге небоскрёб «Лахта Центр 2». И показал, как он будет выглядеть Статьи редакции
Высота будущего здания — 703 метра.
Это сделает его вторым по высоте в мире и «абсолютным рекордсменом» по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа, сообщила компания в своём телеграм-канале.
Градостроительную инициативу представили на заседании Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом».
В компании заявили, что здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зелёного строительства». «Газпром» считает, что благодаря появлению объекта район «получит дополнительный импульс к развитию».
«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет ещё одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города», — сказал архитектор Тони Кеттл.
Проект планируют реализовать на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома».
Первый «Лахта центр» — многофункциональный комплекс со штаб-квартирой «Газпрома», состоящий из нескольких зданий, включая башню высотой 462 метра. Изначально комплекс должны были построить в другом месте — в районе Охта.
Проект вызвал протесты местных жителей, которые считали, что высотное здание не в лучшую сторону изменит панораму города. В итоге его перенесли на Лахту. Но и там здание устроило не всех, хотя компания всё же получила разрешение на строительство. Первую очередь комплекса ввели в эксплуатацию в октябре 2018 года.
Сколько же ботов он будет вмещать?????
Японский Мурод
Столько, сколько русские вытерпят
Меня
Зачем тебе образование российской шараги?? Отчислись и иди на завод
Дай денег
Завод
Деньги на аренду
На заводе заработаешь
Вот так и учатся в РАШКЕ
Базовый ключ
РАШКЕ
Диман, не нада! Я не смогу потерять тебя опять!!!!
Это реально тот же сверхразум?
Лахта-центр - один из самых красивых небоскребов мира и хорош во многом благодаря доминирующему положению в окружающей застройке. Создание вокруг чего вроде Москва-Сити убьёт его на корню.
Представленный проект, кстати, цыганщина в самой уродливой форме.
благодаря доминирующему положению в окружающей застройке
Реально Цитадель из Сити-17
Да, добро пожаловать в Сити-17
Почему любую высотку именуют цитаделью из Сити 17?
Где плоская крыша, где свисающая панель, где ассимметричность башни?
Где тросы в конце концов!
Потому что небоскрёб, принадлежащий тоталитарному режиму и доминируюший над советской застройкой.
Реально Сити-17
Озабоченный месяц
да прикольно же
Миллер, перелогиньтесь
АРАБСКАЯ НООООООООЧЬ
Шахматный нос
Ебаный рооооооот
Этого казиноооооо
Такое уже в москве построили
Влажный Абдужаббор
Я бы пригласил тебя туда, но билет 2,5к
Влажный
Был. Щас-то вообще хуй знает. Небось, 3+ и крошка-картошка внутри, как в аэропорту
Японский Мурод
в хорошую погоду даже говно во дворе блестит
"китайщина" в плохом смысле
А если они ещё хотят его строить на островке как на рендере, то вообще идиоты.
Газпром хочет сделать из Петербурга бездушный Дубай
символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга
уахахахахахаха
Пётр, тебе шпилей подвезли
Мне нравится
Японский Мурод
Меня это ебать не должно
Мне вот ещё интересно - А ЧЕГО Ж ЭТО НАХЕР ТО ВТОРЫМ ПО ВЫСОТЕ В МИРЕ. Ну раз они такие идиоты и наши налоги некуда девать ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ СДЕЛАТЬ ЭТУ ХЕРОТУ ПЕРВОЙ ПО ВЫСОТЕ В МИРЕ. Сборище убогих
потому что ОАЭ рекорд перебили с большим таким запасом. Кстати даже на момент строительства он скорее всего будет претендовать лишь на 3 строчку. Из-за башни Крик, а там может и саудиты достроят таки высотку в Джидде и вообще 4-м станет.
Очень интересно) тогда учитывая ситуацию мы к концу стройки будем с этой башней в первой тысяче высоток
А смысл? Те, кто поливал гразью - так и будут, те, кто гордился - так же
Почему эти ребята воображают себя в нью-йорке, а не в поле, столько пространства - бери да строй по-нормальному
Скажите пожалуйста кто-нибудь Газпрому, что вместо бессмысленных башен можно реконструировать улицы центра Питера так, что он будет самым красивым городом Европы. Денег на это наверно надо немногим больше стоимости строительства этого гигабластера, а в историю может войти как лучшее, что случалось с городом за последние 150 лет. В то же время гигабластер внешний вид города не особо улучшает
Этот гигабластер принесет газпрому денег хоть жопой жуй, это прежде всего бизнес а не филантропия. Посмотри в тот же Нью йорк, там что не здание то здание какого-нибудь миллиардера или бизнесмена.
Это что-то из C&C?
Это Dead Space
Я не могу подобрать что оно символизирует, а должно было бы говорить миру "что я есть такое" Большой шашлык?
Суперзлодейская база прям. А попасть туда можно будет только по воздуху и воде?
Специально прокопают метро. Проекты других станций снова съедут по годам
Я ничего не смыслю в архитектуре, но это выглядит как дорогая и сложная в исполнении срань.
Власть: Россияне, положение критическое, необходимо поднять пенсионный возраст, иначе в казне закончатся деньги, и мы не сможем платить нашим пенсионерам достойную пенсию. Мы и рады бы стрясти деньги с нефтяных и газовых, но на мировом рынке энергоносителей кризис, и поэтому у нефтяных и газовых компаний свободных денег нет...
Пару лет спустя:
Газпром: Йо-хо-хо, а давайте ещё одну башню забабахаем, на 700 метров!
Серебряный Макс
Там можно апартамент снять?
Ты новости не читаешь? За тобой уже бронь в ГУЛАГе
Серебряный Макс
О, карьерные перспективы!
Однажды туда придёт путин и сечин и леонтьев михаил и вся эта шваль - внезапно начнётся землятресение, здание разрушится а граждане России вернут нормальную конституцию и законы. Всех остальных крыс кто выживет - по тюрьмам, ведь честные законы это не путинские бумажки
Честные законы- это не когда какой-то припизднутый решает кого по тюрьмам, а кого нет. Лично в твоей жизни путин существует как раз для этого, чтобы ты учился на этом негативном примере как не надо.
Шта?
Челюсть подбери, мамкин революционер
А ты из тех кто сам терпит и другим советует? Позорник тихушник
Жди землетрясенния Х)
Нет блин буду другим говорить что они не то написали в интернете, и вообще не бузите. Такие достойны этого крысячего режима
Иди в тюрьму - за минус теперь и подумай что я писал
«Газпром» захотел построить в Кирове спорткомплекс. И показал, как ему похуй https://kirovreg.ru/news/detail.php?ID=89884 https://tass.ru/proisshestviya/11065957
В Лахта Центре наверное уже места не хватает, нужно ещё небоскреб
Как говорит знакомый из Газпром-нефти, там действительно не хватит места на перевод туда всех, кто работает в офисах газпром-нефти в СПБ. Ибо он хоть и высокий, но не слишком толстый, да и ядро место занимает.
Хорошо если так. А то с небоскребами которые строят "шоб было" часто проблемы со спросом.
Я не против
Свои шпили оставьте при себе. В Питере лучше б трамвай нормальный сделали
«Лахта Центр 9» будет построен на территории Китая. В Петербурге, но на территории Китая. Скриньте