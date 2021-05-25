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Дизайн и архитектура
Ольга Щербинина

Покрас Лампас посвятил мурал в Москве международному дню пропавших детей — на нём написаны имена некоторых из них Статьи редакции

Проект создан вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

71 71 комментарий
2609 просмотров

О новой работе художник рассказал в твиттере.

«За десять лет существования отряда поступило более 22 тысяч заявок на поиск детей. Имена из последних четырёхсот обращений написаны на фасаде», — сообщил он.

По словам Покраса Лампаса, он выбрал под проект «рукописную технику письма — не отсылающую к письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике».

Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стёрты из списка пропавших. Но, к сожалению, не все.

Покрас Лампас
POKRAS LAMPAS ® @PokrasLampas
По статистике за 2021 год отряд @lizaalertorg уже принял 3232 заявки на поиск детей на территории России.

2812 детей найдены живыми.

О том, как можно помочь отряду или стать добровольцем можно узнать на сайте http://lizaalert.orghttps://t.co/pgbmdqKyL6
POKRAS LAMPAS ® @PokrasLampas
Цель проекта — распространение полезной информации о @lizaalertorg их деятельности, чем больше людей знает о порядке действий при пропаже детей и превентивных мерах безопасности, тем больше шансов спасти чью-то жизнь.

Москва, Б. Якиманка, 35с1.
Берегите себя и своих детей. 🙏🏼 ✨ https://t.co/CJ60RHxNko

Международный день пропавших детей ежегодно проходит 25 мая. В этот день в 1979 году по дороге из школы пропал шестилетний американец Итан Патц, которого так и не смогли найти. Через четыре года после пропажи ребёнка Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей. В 2001 году он стал международным. Россия впервые официально присоединилась к традиции в 2012 году.

#новости #москва #дети #художники

71 71 комментарий
33
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Необыкновенный паук например

38

Хорошо что табличку прикрепили нормальную, иначе дети остались бы не только пропавшими, но ещё и безымянными

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Малик Янтижанов

8

«понятном ему языке, форме и стилистике» – кто-нибудь вообще понимает что блядь там своей каллиграфией пишет Покрас.

Столько «проектов» и сука нихуя непонятно, вот вообще это искусство не вкатывает.

Ответить

AttentiveMilk

Малик
19

Суть в посыле, а не в том, чтобы чётко и ясно прочитать все 400 имён.

Ты хочешь, чтобы он arial'ом фигачил что ли?

Ответить

Max Diviani

AttentiveMilk
2

А в чём проблема совместить искусство и понятность?

Ответить

AttentiveMilk

Max
11

В том, что тут нихуёвый памятник, за бюджет Чебоксар, впридачу?

Искусство есть разное. И чтобы понять большинство, нужно как минимум прочесть манифест.

Классическое тоже хуй поймёшь. Для этого есть курсы и книги

Ответить

Victor Vasiljev

Attenti…
0

Мне кажется, он скорее о том, что у Покраса всё абсолютно одинаковое - что роспись Ламборгини в Эмиратах, что мурал в честь пропавших детей... хер отличишь (может, там вообще одно и то же накалякано).

Ответить

NECRODEFLORATOR

Victor
0

Это называется авторский стиль. Видишь подобные каракули, сразу понимаешь кто автор. Многие к этому вообще всю жизнь идут.

Ответить

пиу-пиу

Max
–1

Какие же вы тупые ...

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Max
–1

Проблема в том, что искусство доступно не всем 😏

Ответить

Meg Walker

Vitaliy
–1

Как давно плагиат стал искусством? 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Meg
1

Под плагиат можно любое произведение  искусства подвести, особенно в 21 веке. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Малик
1

Ну и в чем он не прав????

Ответить

Федя Прозоров

Малик
0

Дроч для эстетов

Ответить

Богатый инструмент

Федя
2

Поркас для эстетов лол

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Федя
1

уже давно не для эстетов

Ответить

Федя Прозоров

Yarosla…
0

Так для кого?

Ответить

Yaroslaff

Федя
4

например для автомойки Тимати

Ответить

wmhy

Yarosla…
0

так он не красил автомойку же

Ответить

Yaroslaff

wmhy
0

но был востребован не эстетами

Ответить

wmhy

Yarosla…
0

ну хз, у меня в соседнем дворе офис блэкстар и контингент туда гоняет со вкусом
видимо главным их неэстетским зашкваром был тимати 

Ответить

Yaroslaff

wmhy
0

с уверенностью можете назвать их эстетами?

Ответить

wmhy

Yarosla…
0

внешне вполне достойно выглядят, в отличие от аудитории 

Ответить

Yaroslaff

wmhy
0
Эстетизм
Эстетизм (англ. Aestheticism) — идеология, в основу которой положено убеждение о преобладании в…
ru.wikipedia.org
Ответить

wmhy

Yarosla…
0

и что вы мне хотите этим сказать

Ответить

Yaroslaff

wmhy
0

то, что определение "эстеты" закрепилось за чуваками, для которых мейнстрим почти всегда синоним дурновкусия

Ответить

wmhy

Yarosla…
0

в определении понятия эстетизм, данным википедией, я не увидел ничего, что не соответствовало бы представляемым мной образом сотрудника блэкстар
то, соответствуют ли они нашим эстетическим убеждениям, уже другой вопрос, вкуса

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Для говноедов?

Ответить

Yaroslaff

Федя
3

Ему сейчас надо многое успеть сделать, мода на него может быстро закончиться. 

Ответить

Universe

Малик
0

Скажите "спасибо" что он вообще всё разжевал

Ответить

ouxen

3

как же заебал уже этот петух

Ответить

Yaroslaff Chekunov

ouxen
0

Погоди ещё годик и повтори свой комент, в плюсы уйдешь. Местная публика не шибко быстрая, да и лампас пока в фаворе.

Ответить

ouxen

Yaroslaff
1

жаль

Ответить

Yaroslaff

ouxen
2

Да не, норм, он классные штуки делает. Однообразные правда, но классные. Но для обывателя вроде меня, это как с Поллоком, видел одну картину - видел и остальные. Вот например его недавняя работа 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

ouxen
1

Чем он тебе не угодил? Нормальный чел, абсолютно ламповый, от политики очень далекий 

Ответить

Alex Yastreb

2

Он походу не продумал среднюю дистанцию смотра арта, ибо уже на расстоянии фоток - это все скатывается в кашу-месиво, и отдельные типографические очертания и игра линий - просто теряется...

Но если это именно намеренная идея - то IMHO, слабо очень. Ни экспрессии, ни мысли.

Может с близи конечно лучше смотрися...

Ответить

Недовольный корабль

Alex
2

наверное это работает так - смотришь в далеке дом с какой то неведомой хуйней, подходишь ближе и хуякс стрит арт масштабный. стоишь кайфуешь фоткаешь

Ответить

Alex Yastreb

Недовольный
1

Ну такой вариант вполне. Любой художник всегда продумывает дистанции смотра и как ощущения меняются. Но мне субъективно кажется - уйди на метров 20 - и уже полу-месиво выходит, которое не вызывает эмоций. Может это моя субъективщина просто, а на то и был рассчет.

Вообще его типографические работы так-то мне нравятся, но вот этот конкретный перформанс - ну че-то так себе, если судить чисто по фоткам с поста.

Ответить

Недовольный

Alex
0

именно этот арт мне напоминает какую то болезнь, не оч приятно. Но может это и не должно быть приятно)

Ответить

Иван Клюхин

Недовольный
0

Я этот дом только вчера через дорогу видел: смотрится круто, но нихрена не понятно.

Ответить

Илья Синица

2

Так, срочно всех причастных проверить, рисование это закрасить, а главного вообще закрыть на всякий случай, пока проверки идут!!1!

Ответить

Федя Прозоров

Илья
0

Вы перепутали. Это Москва, а не СПб

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Одни псевдокритиканы тут собрались. Сборище неудачников.

Крутая работа. Покрас создаёт вдохновляющие работы. Один из лучших современных художников в России.

Ответить

Богатый инструмент

Дизайнер
1

А сколько современных художников в России ты знаешь? 

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Богатый
0

Павленко

Ответить

Пантелеймон Зарипов

Дизайнер
0

Вдохновляющие работы? Одна похожа на другую, да и заходят они только в России, где он видимо через круги знакомств стал популярным
Что за искусство у него тоже не очень понятно, когда по малейшему волнению он готов его полностью изменить, сделав из крестика три палочки

Ответить

цорiк

1

Очередная хуета какая-то

Ответить

Одетый кран

1

Алсо, как же тупое "творчество".

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Одетый
0

Очень круто. Дизайн вокруг нас.

Ответить

Дмитрий Орлов

1

За что хейтят покраса лампаса???? Хороший художник с интересными проектами

Ответить

Жилищный якорь

Дмитрий
2

а кто хейтит то? говорят что не цепляет и всё. эт не значит что радуются пропаже детей, просто покрас не в кайф

Ответить

Малик Янтижанов

Дмитрий
0

Ждем его проект с надписью – «порвался, жаль»

Ответить

OSF enemy

Дмитрий
0

Чаще всего говорят, что творчество его одинаковое, непонятное и сильно переоценено.
Мне как-то паралельно, но вот негативные мнения, которые указал выше - это основные причины, которые встречал

Ответить

плюшевый батон

1

На Таганке на днях видел похожие контуры из кучи букв, но затем их закрасили.

Ответить

плюшевый батон

плюшевый
1

@Покрас Лампас это не твоё было?

Ответить

С H А P Р i Е

1
Ответить

ouxen

С
1

не все поймут, не многие вспомнят

Ответить

Slava Krasnov

1

Лиза Алерт читается хорошо - это главное

Ответить

Слава Инженеров

Slava
0

тебя это обижает?

Ответить

Slava Krasnov

Слава
–2

@Кхалиси Бот

Ответить

Слава Инженеров

Slava
1

че засуетился)

Ответить

Slava Krasnov

Слава
0

Буду на тебе тестировать @Кхалиси Бот

Ответить

Озабоченный месяц

1

Товарищи Хрущевы, перелогиньтесь 

Ответить

Богатый инструмент

Озабоченный
0

Тогда сразу гитлеры

Ответить

Озабоченный месяц

Богатый
0

не)) 

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Богатый

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Да)) 

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Ответить

Богатый инструмент

0

Идея хорошая, исполнение так себе, покрас для нормисов

Ответить

Pavel Vakhrushev

–2

Помогите найти демократию в России

Ответить

Малик Янтижанов

Pavel
1
Ответить

Михаил Зеленин

0

И как понять что этот мурал посвящен пропавшим детям не читая таблички?
Я бы скорее подумал что он деревьям посвящен. 

Ответить

Alexander the Nth

0

Для меня единственное, чем интересен Покрас - это масштаб. Хуярить в таком размере свою хуйню - не каждому будет интересно. А он это делает без устали и на постоянной основе.

Ответить

чеченская обезьяна

–1

пропавшие, но не бесполезные

Ответить
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