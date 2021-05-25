Покрас Лампас посвятил мурал в Москве международному дню пропавших детей — на нём написаны имена некоторых из них Статьи редакции
Проект создан вместе с добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
О новой работе художник рассказал в твиттере.
«За десять лет существования отряда поступило более 22 тысяч заявок на поиск детей. Имена из последних четырёхсот обращений написаны на фасаде», — сообщил он.
По словам Покраса Лампаса, он выбрал под проект «рукописную технику письма — не отсылающую к письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике».
Международный день пропавших детей ежегодно проходит 25 мая. В этот день в 1979 году по дороге из школы пропал шестилетний американец Итан Патц, которого так и не смогли найти. Через четыре года после пропажи ребёнка Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей. В 2001 году он стал международным. Россия впервые официально присоединилась к традиции в 2012 году.
«понятном ему языке, форме и стилистике» – кто-нибудь вообще понимает что блядь там своей каллиграфией пишет Покрас.
Столько «проектов» и сука нихуя непонятно, вот вообще это искусство не вкатывает.
Суть в посыле, а не в том, чтобы чётко и ясно прочитать все 400 имён.
Ты хочешь, чтобы он arial'ом фигачил что ли?
А в чём проблема совместить искусство и понятность?
В том, что тут нихуёвый памятник, за бюджет Чебоксар, впридачу?
Искусство есть разное. И чтобы понять большинство, нужно как минимум прочесть манифест.
Классическое тоже хуй поймёшь. Для этого есть курсы и книги
Мне кажется, он скорее о том, что у Покраса всё абсолютно одинаковое - что роспись Ламборгини в Эмиратах, что мурал в честь пропавших детей... хер отличишь (может, там вообще одно и то же накалякано).
Это называется авторский стиль. Видишь подобные каракули, сразу понимаешь кто автор. Многие к этому вообще всю жизнь идут.
Проблема в том, что искусство доступно не всем 😏
Как давно плагиат стал искусством?
Под плагиат можно любое произведение искусства подвести, особенно в 21 веке.
Дроч для эстетов
уже давно не для эстетов
Так для кого?
Для говноедов?
как же заебал уже этот петух
Погоди ещё годик и повтори свой комент, в плюсы уйдешь. Местная публика не шибко быстрая, да и лампас пока в фаворе.
Чем он тебе не угодил? Нормальный чел, абсолютно ламповый, от политики очень далекий
Он походу не продумал среднюю дистанцию смотра арта, ибо уже на расстоянии фоток - это все скатывается в кашу-месиво, и отдельные типографические очертания и игра линий - просто теряется...
Но если это именно намеренная идея - то IMHO, слабо очень. Ни экспрессии, ни мысли.
Может с близи конечно лучше смотрися...
Недовольный корабль
наверное это работает так - смотришь в далеке дом с какой то неведомой хуйней, подходишь ближе и хуякс стрит арт масштабный. стоишь кайфуешь фоткаешь
Ну такой вариант вполне. Любой художник всегда продумывает дистанции смотра и как ощущения меняются. Но мне субъективно кажется - уйди на метров 20 - и уже полу-месиво выходит, которое не вызывает эмоций. Может это моя субъективщина просто, а на то и был рассчет.
Вообще его типографические работы так-то мне нравятся, но вот этот конкретный перформанс - ну че-то так себе, если судить чисто по фоткам с поста.
Недовольный
именно этот арт мне напоминает какую то болезнь, не оч приятно. Но может это и не должно быть приятно)
Я этот дом только вчера через дорогу видел: смотрится круто, но нихрена не понятно.
Так, срочно всех причастных проверить, рисование это закрасить, а главного вообще закрыть на всякий случай, пока проверки идут!!1!
Одни псевдокритиканы тут собрались. Сборище неудачников.
Крутая работа. Покрас создаёт вдохновляющие работы. Один из лучших современных художников в России.
Богатый инструмент
А сколько современных художников в России ты знаешь?
Вдохновляющие работы? Одна похожа на другую, да и заходят они только в России, где он видимо через круги знакомств стал популярным
Что за искусство у него тоже не очень понятно, когда по малейшему волнению он готов его полностью изменить, сделав из крестика три палочки
За что хейтят покраса лампаса???? Хороший художник с интересными проектами
Жилищный якорь
а кто хейтит то? говорят что не цепляет и всё. эт не значит что радуются пропаже детей, просто покрас не в кайф
На Таганке на днях видел похожие контуры из кучи букв, но затем их закрасили.
Лиза Алерт читается хорошо - это главное
тебя это обижает?
че засуетился)
Богатый инструмент
Тогда сразу гитлеры
Помогите найти демократию в России
И как понять что этот мурал посвящен пропавшим детям не читая таблички?
Я бы скорее подумал что он деревьям посвящен.
Для меня единственное, чем интересен Покрас - это масштаб. Хуярить в таком размере свою хуйню - не каждому будет интересно. А он это делает без устали и на постоянной основе.
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