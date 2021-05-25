«За десять лет существования отряда поступило более 22 тысяч заявок на поиск детей. Имена из последних четырёхсот обращений написаны на фасаде», — сообщил он.

По словам Покраса Лампаса, он выбрал под проект «рукописную технику письма — не отсылающую к письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике».

Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стёрты из списка пропавших. Но, к сожалению, не все.

Международный день пропавших детей ежегодно проходит 25 мая. В этот день в 1979 году по дороге из школы пропал шестилетний американец Итан Патц, которого так и не смогли найти. Через четыре года после пропажи ребёнка Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей. В 2001 году он стал международным. Россия впервые официально присоединилась к традиции в 2012 году.