Как жители Петербурга боролись со зданием, «портящим небесную линию», а власти отвечали массовкой из актёров и ОМОНом на общественных слушаниях.

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Фото пресс-служба «Лахта Центра»

В мае «Газпром» представил концепцию «Лахта Центра 2» — ещё одного небоскрёба, на этот раз высотой 703 метра. Место и сроки строительства здания пока неизвестны, но проект уже подвергся критике градозащитников. Его называют «издевательством» над горожанами, «инфантильной фантазией», а также считают способом отвлечения внимания от конфликта на Охтинском мысе.

Большое возмущение петербуржцев вызывал и первый 462-метровый «Лахта Центр», который сначала назывался «Охта Центр» и планировался в районе Охты. Как многочисленные протесты градозащитников, представителей ЮНЕСКО и вмешательство президента Дмитрия Медведева привели к переносу небоскрёба в Приморский район — в подробной истории конфликта на TJ.

Первые планы и реакции на строительство небоскрёба в Охте

В ноябре 2004 года правительство Петербурга выделило «Газпрому» участок площадью 1,5 гектара для строительства делового центра. Место находилось на берегу Невы — между Большеохтинским проспектом и Свердловской набережной. В марте город согласовал проект со зданиями высотой до 300 метров.

Место, где планировали построить «Охта Центр»

Идея построить небоскрёб напротив Смольного монастыря, в непосредственной близости от исторического центра, вызвала возмущение горожан. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что планируемое здание разрушает «небесную линию», «портит сложившийся вид города» и «меняет его силуэт». С ним соглашались руководитель Союза архитекторов Владимир Попов и другие градозащитники.

В июле 2006 года петербургские архитекторы во главе с Владимиром Поповым обратились к губернатору Валентине Матвиенко с просьбой отказаться от строительства небоскрёба, получившего название «Газпром-сити». Они указывали, что небоскрёб «нависнет над городом» и разрушит его облик, так как он в два раза выше шпиля Петропавловской крепости и в три раза — купола Исаакиевского собора. По мнению специалистов, из-за небоскрёба «Газпрома» все исторические доминанты города «оказались бы игрушками».

Небесная линия Петербурга, появившаяся благодаря тому, что жилые дома в центре города не строили выше 11 саженей (23,47 метра)

В письме архитекторы указывали и на то, что небоскрёб планируют возвести на территории крепости Ниеншанц, где строительство запрещено законодательством, и в зоне с предельной высотой зданий в 48 метров.

Что за крепость Ниеншанц? И чем важен Охтинский мыс? По словам археолога Петра Сорокина, во время раскопок на Охтинскому мысу обнаружили несколько важных памятников: крепость Ниеншанц, центральную часть города Ниена, шведскую крепость Ландскрона, а также многочисленные земляные городища и стоянки с эпохи неолита до раннего железного века.



Охтинский мыс важен тем, что в этом небольшом районе Петербурга сосредоточены почти все памятники его предыстории, связанные с российскими и европейскими городами, отмечает Сорокин. Кроме того, по словам археолога, все крепости хорошо сохранились — благодаря тому, что каждая последующая была больше предыдущей и они включали друг друга.

Противники небоскрёба приводили в пример филолога Дмитрия Лихачёва, писавшего о небесной линии горизонта, которую нельзя нарушать. Примечательно, что в 1990-е годы в городе уже пытались построить небоскрёб — башню Петра Первого, но общественности удалось привлечь на свою сторону академика, а ещё принца Чарльза, приезжавшего тогда в Россию. И проект не воплотили в жизнь.

Идею строительства высотного здания критиковали и в Москве. Например, директор музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян заявил, что в случае его появления Петербурге может ждать та же участь, что и столицу, давно превратившуюся в смесь «турецкого города, Лас-Вегаса и Диснейленда».

Среди политических партий самую активную позицию занимало «Яблоко»: партия включила в свою предвыборную программу борьбу с «Газпром-сити» и пыталась провести в Петербурге референдум. Городской избирком сначала отказал в его проведении, а потом снял «Яблоко» с выборов. После этого пункты против башни в свои программы добавили СПС и «Справедливая Россия».

Поначалу только городские власти, а затем и другие сторонники строительства «Газпром-сити» объясняли его необходимость финансовыми причинами. Вице-губернатор Михаил Осеевский отмечал, что благодаря «Газпрому» — новому налогоплательщику — казна будет ежегодно пополняться миллиардами рублей, а значит построить комплекс на бюджетные деньги вполне разумно.

Рост напряжения между противниками небоскрёба и властями Петербурга

Как мог бы выглядеть «Газпром-сити», стало известно в ноябре 2006 года. Тогда в Петербурге представили шесть вариантов небоскрёба высотой от 300 до 320 метров. На тот момент вице-губернатор Александр Вахмистров не скрыл того, что правительство города намерено обойти нормы высотности.

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В ответ петербуржцы в том же месяце вышли на две акции против строительства небоскрёба: костюмированную в Академии Художеств, где выставляли проекты «Газпром-Сити» и митинг в Охте, где небоскрёб планировали построить.

Акция в Академии Художеств Фото «Фонтанки»

В декабре 2006 года Валентина Матвиенко и глава «Газпрома» Алексей Миллер объявили победителя конкурса проектов — британское архитектурное бюро RMJM. На церемонии губернатор осудила критиков небоскрёба, заявив, что город должен наращивать «экономические мускулы», ослабевшие за десятилетия финансовой недостаточности. По этой причине, указала Матвиенко, надо радоваться и принимать компанию «номер три в мире и номер один в России» вместе с её 7 миллиардами рублей ежегодных налогов.

Власти Петербурга, как и планировали, разрешили себе обходить нормы высотности. В феврале 2007 года комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) одобрила новый регламент: ограничения по высоте застройки в историческом центре и рядом сохранялись, но допускались исключения. Теперь нарушать их можно было в случае уникальных объектов, пусть и через общественное согласование.

Около 300 жителей Охты вышли на митинг против строительства Орловского тоннеля и небоскрёба «Газпрома». Люди стояли с плакатами «Орловский тоннель и «Газпром-Сити» — два проекта, две беды для Охты» и «Долой вертикаль беспредела».

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16 марта «Газпром-Сити» переименовали в «Охта Центр», а власти Петербурга стали его совладельцами, получив 49%. Получилось, что «Газпром» получил только небоскрёб, который сам же и профинансировал, отмечал «Коммерсантъ». По данным издания, это произошло из-за недовольства горожан проектом комплекса.

В мае комитет по охране памятников Петербурга опубликовал результаты проведённого по просьбе ЮНЕСКО исследования: оно показало, что небоскрёб испортит панораму города. Специалисты подвесили над местом строительства комплекса вертолёт и сфотографировали 25 самых знаменитых видов Петербурга — и в большинстве случаев вертолёт попал в кадр.

Скандал на градсовете: большинство архитекторов против, но проект одобрен

На градостроительном совете Петербурга 14 из 20 человек высказались за уменьшение небоскрёба до 100-150 метров или перенос его на другое место — например, на остров Котлин, как предложил архитектор Сергей Шмаков. Но в итоге главный архитектор Александр Викторов посчитал, что «большинство одобряет создание высотного объекта» в Охте и согласовал проект.

Решение Викторова спровоцировало скандал: члены градсовета рассказали, что большая часть специалистов не одобрила концепцию «Охта Центра», а выступила против небоскрёба напротив Смольного монастыря. Мнение архитекторов о том, что строить здание высотой 100-150 метров неприемлемо, вообще не вошло в итоговый протокол.

С поддержкой выступи выступили члены петербургского Союза архитекторов и совета по сохранению культурного наследия. Последние рассказали, что единодушно отклонили проект, но никаких протоколов об этом в комитете по охране памятников не появилось. Пятеро сотрудников совета написали директору ЮНЕСКО Франческо Бандарину о «профанации общественного мнения», которое «может самым существенным образом отразиться на судьбе уникального архитектурного ансамбля» города.

Первые марши за сохранение Петербурга

8 сентября в городе прошёл первый оппозиционный «Марш за сохранение Петербурга». По подсчётам «Новой газеты», на нём присутствовало около 2 тысяч человек. Митинг поддержали режиссёр Александр Сокуров, актёры Сергей Юрский, Олег Басилашвили и Алексей Девотченко. Протестующие выступили, по словам главы «Яблока» Григория Явлинского, против «чудовища в центре города» и за «жёсткий диалог с властями города».

Когда мне говорят, что вместо старых символов, помогавших нам выживать в блокаду, должны появиться новые, и четырехсотметровая башня должна быть выше нашего петербургского ангела-хранителя, я содрогаюсь от негодования. Олег Басилашвили актёр

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В конце ноября организация «Живой город» провела пикет «в защиту панорамы Невы» и против высотного строительства, а в конце декабря презентовала проект «подземного небоскрёба» от немецкого бюро «Бункер 51». Последнее стало ответом на предложение вице-губернатора Юрия Молчанова осваивать подземные пространства города и строить «Охта Центр» «не вверх, а вглубь».

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Скандал с изменением высотности застройки

Общественные слушания в январе 2008 года обернулись очередным скандалом. На них выяснилось, что правительство Матвиенко ещё в декабре минувшего года тайно изменило параметры застройки, повысив предельную высоту для «Охта Центра» с 48 до 100 метров. По словам зампредседателя КГА Виктора Полищука, документ согласовывался с парламентариями «опросным методом».

Количество людей, пришедших на слушаниях, показало, как важна петербуржцам эта тема: зал на 800 человек забили до отказа, а у входа выставили охрану с металлодетекторами. На встрече чиновники рассказывали, как «Охта Центр» улучшит «унылый, фабричный район», а местные жители отмечали, что небоскрёб только усугубит районные проблемы.

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За отклонение нового регламента проголосовало подавляющее большинство участников слушаний. Исключение составила небольшая группа молодых людей, которые, как рассказывал оказавшийся среди них нацбол Олег Беспалов, получили 500 рублей с инструкцией занять первые восемь рядов в зале и сидеть молча, а в случае бурных протестов — требовать тишины.

После слушаний на сайте Смольного опубликовали текст «секретного» постановления — и его содержание вновь вызвало вопросы. Оказалось, что правительство не просто изменило действовавший регламент, а полностью отменило его, заменив новым «рекомендательным».

На заседании парламента на следующий день, депутат Алексей Ковалев из «Справедливой России» заявил, что правительство не имело право корректировать ограничения без общественного обсуждения. По его мнению, этим постановлением власти «открыли зелёную улицу для строительства в центре не только газпромовского, но и других небоскрёбов».

А что с ЮНЕСКО?



Сентябрь 2007 года. Замдиректора Марсио Барбоса заявил, что постройка здания вычеркнет исторический центр Петербурга из списка объектов всемирного наследия.



Декабрь 2007 года. Руководительница секции Европы Мехтильда Реслер отметила, что в организации даже не обсуждается воплощение текущего проекта башни «Охта Центра» из-за его противоречия законодательству.



Июль 2008 года. Руководители комитета по охране памятников (КГИОП) рассказали, что де-факто такого объекта культурного наследия, как «исторический центр Петербурга», до сих пор нет, и раскритиковали рекомендации ЮНЕСКО на этот счет.



Июль 2009 года. После 33 сессии ЮНЕСКО опубликовал резолюцию, где Петербург предупредили, что нельзя нарушать культурный ландшафт, и заявили, что могут включить исторический центр города в «Список всемирного наследия в опасности».



Июль 2009 года. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявляет, что город ничего не получил от ЮНЕСКО, а сама организация — всего лишь «красивый бантик на теле Санкт-Петербурга».



Июль 2010 года. ЮНЕСКО передал петербургским властям результаты мониторинга архитектурной среды города. В них отмечалось, что причин вносить исторический центр Петербурга в перечень объектов, находящихся под угрозой, нет, но рекомендовалось отказаться от строительства «Охта Центра».

Открытое письмо, которое почётные петербуржцы сначала подписывают, а потом отказываются от подписей

После выбора генподрядчика «Охта Центра» — им стала арабская компания Arabtec Construction — в апреле 2008 года появилось открытое письмо в адрес Госдумы, Совета федерации и Общественной палаты. Его авторы требовали запретить снос исторических зданий и высотное строительство в центре Петербурга. Письмо подписали более 76 известных горожан, в том числе три почётных петербуржца — альпинист Михаил Бобров и спортсмены Юрий Тюкалов и Любовь Егорова.

Менее чем через месяц Матвиенко обвинила критиков в заказных действиях, а некоторые горожане, подписавшие письмо, объявили об отзыве подписей. Бобров принёс «глубокие извинения» за себя и остальных почётных петербуржцев, а также пообещал больше не подписывать никаких обращений «без тщательного изучения материала и предварительного согласования». Спортсменка Егорова и вовсе заявила, что авторы письма «подделали её подпись».

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Подписи отозвали и несколько деятелей искусства: режиссёр Александр Белинский объяснил решение тем, что «никогда не подписывал коллективных писем», а актриса Татьяна Пилецкая сказала, что прочитала только полторы страницы, а потом «ей попалось всё остальное». Высказался и автор письма Александр Макаров: он отметил, что предоставлял всем полный пакет документов, а Егорова не только сама подписала письмо, но и собрала подписи у других почётных граждан города.

Многие подписанты рассказали про давление Смольного, но подписи не отозвали. Актёр Роман Громадский заявил, что «из-за этого письма у него крупные неприятности», а главный художник города Иван Уралов сообщил, что ему «порекомендовали внимательнее отнестись к тому, что он подписывает».

Второй скандал на общественных слушаниях: сторонники проекта оказались актёрами массовки «Ленфильма»

Слушания по «Охта Центру» летом 2008 года вновь не обошлись без скандала. Критики проекта пытались сорвать мероприятие: около полусотни представителей организаций «Живой город», «Охтинская дуга», партий «Яблоко» и НБП вышли на сцену с мегафонами, скандируя «Слушания нелигитимны». В ответ молодые люди со значками движения «Новый Петербург» кричали «Вон со сцены!» и «Клоуны!».

Через 40 минут администрация начала выступление, но в зал ворвался ОМОН с дубинками, который стал выволакивать из здания оппозиционеров. Слушания пришлось прервать. На экране появилась копия решения суда о запрете НБП, а за мелкое хулиганство задержали семь человек.

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Как отмечает «РБК», оппоненты проекта так и не получили ответ на вопрос, какой высоты будет «доминанта комплекса», но узнали, что к 2020 году в районе появится новая станция метро с двумя выходами, а Малоохтинский мост расширят до шести полос.

Вечером выяснилось, что большинство сидящих в зале были зарегистрированными в базе «Ленфильма» актёрами массовки, которых пригласили на очередные съемки. Предварительно их проинструктировали, что они должны выразить благоприятное отношение к строительству «Охта Центра» и неодобрение к оппозиции. За поддержку проекта каждому участнику платили 400 рублей — за деньгами выстроилась очередь.

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На следующий день активист Николай Рыбаков отправил письма Дмитрию Медведеву, Юрию Чайке и директору «Ленфильма» Андрею Зерцалову с описанием фальсификаций слушаний. Он отмечал, что ведущий постоянно кричал в микрофон с просьбой поддержать его, а молодые люди, стоявшие в проходах, указывали, когда аплодировать.

Оппозиционеры призывали считать слушания недействительными — они указывали на то, что на них присутствовало около 400 актёров массовки. В «Ленфильме» же всё обвинения отрицали: директор Вячеслав Тельнов настаивал, что киностудия не имеет к случившемуся никакого отношения.

Временная победа противников «Охта Центра». Смольный отказывается финансировать проект

В сентябре 2008 года прокуратура Петербурга подтвердила незаконность временного регламента, потому что в нём не было высотных параметров. После этого в 18 районах города прошли общественные слушания, самыми бурными из которых стало обсуждение в Центральном районе.

На слушаниях градозащитники требовали «понизить» разрешённую регламентом высоту, а архитекторы отмечали, что небоскрёб «чужероден Петербургу по своей тектонике». Один из горожан и вовсе заявил, что возведение высотки невозможно, так как «по кукурузине удобно корректировать вражеский огонь в случае войны».

В конце 2008 города Смольный отказался от финансирования «Охта Центра» и закрыл соответствующую целевую программу, мотивировав это финансовым кризисом. Это никак не повлияло на Алексея Миллера: он вновь подтвердил намерение построить 396-метровый небоскрёб.

У «Охта Центра» появляются общественные сторонники, а слушания вновь оборачиваются провалом

В апреле 2009 года правительство Петербурга утвердило проект планировки территории «Охта-центра», на которую отводилось 58,9 гектаров. Документ позволял «Газпрому» получить разрешение на отклонение от ПЗЗ, добиваясь возможности построить небоскрёб.

Через месяц в администрации Красногвардейского района открылась выставка со схемами планировки и результатами ландшафтно-визуального анализа «Охта Центра». В книге отзывов из двух десятков записей, как отмечал «Коммерсант», положительной оказалась лишь одна. Большинство горожан писали, что не видят смысла в строительстве небоскрёба, кроме «амбиций Газпрома», называли проект «возмутительным» и «недопустимым», а также интересовались реальной стоимостью.

В тоже время у «Охта Центра» появились первые сторонники не из числа чиновников — организации «Правый берег» и «Гроза». Результат вышел неоднозначным. Они собрали под письмом о достоинствах проекта лишь 20 подписей за три месяца, а также провалили идею SMS-голосования «за» или «против» небоскрёба, потому что многие критики просто отказались в нём участвовать.

Как мог бы выглядеть «Охта Центр» Коллаж Михаила Разуваева

Новые слушания стали причиной очередного конфликта, даже не начавшись. Их назначили на утро 1 сентября, когда в школах проходили праздничные линейки. Общественники назвали выбор даты «хамством» и «издевательством», а оппозиция пыталась оспорить её, но суд отказал.

Слушания удивительно напоминали все предыдущие: пришедшие на них не поместились в зал, оппозиция сообщала о проплаченной «массовке», нацболов задерживала полиция, а противники «Охта Центра» скандировали «Позор!». Высказаться при этом удалось обеим сторонам: одни называли проект «жемчужиной архитектуры» и напоминали о будущих налогах, другие апеллировали к небесной линии и указывали на неразумность строительства в кризис.

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Рост числа противников «Охта Центра»: в оппозицию «уходит» Минкультуры, а потом и президент Медведев

В сентябре комиссия по землепользованию и застройке, а после и правительство Петербурга одобрили проект «Охта Центра» с небоскрёбом высотой около 400 метров. Это стало поводом для новых протестов: сначала известные петербуржцы, такие как Олег Басилашвили и Юрий Шевчук, обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию. Против выступил и режиссёр Никита Михалков.

В октябре против строительства «Охта Центра» выступило министерство культуры. Его глава Александр Авдеев заявил, что предпримет «решительные меры», чтобы не допустить появления здания в Петербурге, а после направил в прокуратуру города письмо с просьбой проверить законность строительства небоскрёба.

Одновременно в Петербурге прошёл масштабный митинг в защиту исторического облика города, на котором потребовали отмены разрешения на строительства «Охта Центра». Коммунисты пришли с плакатами «Бьём гада у стен Ленинграда», экологи — «Город дороже нефти», демократы — «Путин, не убий Петербург!».

Митинг в Петербурге Фото «Радио Свобода»

По оценкам «Радио Свобода», на митинге собралось от 3 до 4 тысяч человек. Нацболов на него не приглашали, из-за чего они провели собственную акцию, но накануне и у офиса «Газпром-нефти» — с файерами, флагами и растяжкой «Miller, убери свой fallos».

По данным ВЦИОМ, 50% петербуржцев не одобряли строительство «Охта Центра» и 70% считали, что нарушение панорамы исторического центра недопустимо. Только 18% отмечали, что в Петербурге нельзя запрещать строительство высотных объектов.

В ноябре Минкультуры поддержало министерство регионального развития: в ведомстве заявили, что считают «недостаточно обоснованным» размещение небоскрёба в «непосредственной близости от объектов культурного наследия мирового значения», а именно археологического памятника «Ниеншанц». В мае 2010 года в конфликт вмешался Дмитрий Медведев — он поддержал позицию ЮНЕСКО, призывающего приостановить стройку и рассмотреть альтернативы. В пресс-службе Матвиенко в ответ заявили, что поручение президента «должно выполняться», но решение о строительстве «Охта Центра» «ещё не принято».

В октябре «Газпром» всё равно получил положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту 403-метрового небоскрёба «Охта Центр». Через несколько дней в Петербурге вновь прошёл протестный марш, собравший, по разным оценкам, от тысячи до трёх тысяч человек.

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В декабре 2010 года, когда количество исков в суды от противников небоскрёба перевалило за полсотни, Матвиенко впервые заявила о том, что «Охта Центр» может быть построен в другом месте. «Я полагаю, что возможен вариант событий, когда мы „Газпрому“ предложим ещё и другие варианты возможные для строительства такого крупного инвестиционного проекта», — сказала губернатор.

О возможности переноса этого проекта в другое место мы давно ведём переговоры с «Газпромом». Подготовлено уже несколько вариантов. Я советовалась с градозащитниками, у них есть свои предложения, и мы будем принимать решение. Мы в ближайшее время определимся и представим на обсуждение эти варианты. Валентина Матвиенко губернатор Петербурга

9 декабря Валентина Матвиенко официально объявила о переносе «Охта Центра» в другое место, мотивировав это протестами общественности. По данным источника «Коммерсанта» в Кремле, на решение повлияла позиция президента Медведева.

Спустя неделю градозащитники одержали ещё одну победу: городской суд Петербурга отменил правила застройки, разрешавшие строительство более ста высотных доминант в охраняемых ЮНЕСКО исторических районах, а также впервые признал незаконным строительство выше 40 метров на месте «Охта Центра».

«Охта Центр» становится «Лахта Центром», но не все этому рады

В марте 2011 года «Газпром» приобрёл участок 14 гектаров в Приморском районе, а в июне направил заявку о разрешении построить башню в 20 раз больше предельной отметки — высотой до 500 метров.

Новый вариант «Охта Центра» теперь назывался «Лахта Центр», но проект не изменился. Прежним осталось и отношение градозащитников, убеждённых, что небоскрёб «вторгнется» в исторические панорамы Петербурга, например, испортит вид на Петропавловской крепости.

На слушаниях в июне оппоненты «Лахта Центра» отмечали, что небоскрёб будет мешать не только наслаждаться панорамой, но и летать самолётам и птицам. Обсуждение закончилось закономерно — несогласием друг с другом и под крики «Долой „Газпром“».

Фото Александра Корякова, «Коммерсантъ»

Недовольство горожан не повлияло на решение комиссии по землепользованию и застройке: в июле она согласовала 500-метровую высоту небоскрёба на Лахте. Против выступили только три члена комиссии. В августе разрешение на строительство выдал и комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

В июле 2012 года «Газпром» получил поддержку ЮНЕСКО: в организации осмотрели место стройки и заявили, что проект не представляет угрозы для культурного наследия города. В августе власти Петербурга выдали разрешение на первый этап строительства «Лахта Центра».

В ответ градозащитники и политики обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко (Валентина Матвиенко несколькими месяцами ранее ушла в отставку) и прокурору города Сергею Литвиненко с письмом, в котором просили скорректировать высоту небоскрёба.

На этом же активисты настаивали и на публичных слушаниях по проекту «Лахта Центра» в конце августа. К уже привычным аргументам добавился ещё один — состояние почвы на берегу Финского залива. Геофизик Борис Дверницкий отмечал, что высотное строительство на Лахте окажется «миной замедленного действия», так как из-за состояния грунтов фундамент высотки превратится в «разбитую тарелку».

В ноябре правительство Петербурга в секретном режиме утвердило проект планировки общественно-делового района «Лахта Центр» вокруг штаб-квартиры «Газпрома» высотой 463 метра. Через несколько дней на площадке в Лахте начался нулевой цикл строительных работ.

Проект небоскрёба Фото общественно-делового центра «Охта»

В апреле 2017 года строители «Лахта центр» залили стены ядра башни на 72 этаже и здание преодолело высоту в 302 метра. В этом же месяце «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на проект комплекса.

1 мая в Петербурге прошёл градозащитный оппозиционный митинг, главным требованием которого стал протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ. С трибуны также звучали призывы остановить строительство «Лахта Центра». Несмотря на это, через две недели небоскрёб преодолел отметку в 327 метров и стал самым высоким зданием Петербурга.

Фото Станислава Забурдаева, «Коммерсантъ»

В январе 2018 года «Лахта Центр» достиг проектной высоты в 462 метра и стал самым высоким небоскрёбом Европы. В октябре небоскрёб ввели в эксплуатацию.

Что стало катализатором протестов против «Охта Центра» и кто участвовал в акциях

Движение против «Охта Центра» было одной из самых ярких протестных компаний 2000-х годов, считают политологи Антон Верёвкин и Александр Соколов. По мнению исследователей, всему виной отсутствие диалога между властью и горожанами: решение принималось без общественной дискуссии, привлечения экспертов и с закрытой конкурсной документацией.

Эксперты считают, что такое отношение к петербуржцам стало причиной нескольких более мелких проблем, против которых как раз и протестовала оппозиция. К ним относятся:

законность строительства;

высота и архитектурное решение «Охта Центра»;

сохранение культурного наследия и влияние здание на панораму Петербурга;

транспортная доступность;

археологические находки на месте строительства;

финансирование строительства из бюджета города;

стиль принятия решений;

амбиции «Газпрома» и отношение компании к жителям.

По данным исследователей, среднестатистического противника «Охта Центра» можно представить так: коренной петербуржец во 2-3 поколении с высшим образованием, преимущественно из интеллигенции. Сторонниками проекта, по мнению экспертов, были молодые люди, живущие в Петербурге около 10-15 лет.

Почему «Охта Центр» перенесли в Приморский район и повлияли ли на это протесты

Власти Петербурга отмечали, что приняли решение после совещаний «с социологами, архитектурной общественностью, деятелями культуры», так как «не хотели несогласия вокруг проекта». Политологи Верёвкин и Соколов считают, что протесты не могли быть единственным фактором, что подтверждается игнорированием мнение общества на протяжении лет до этого.

Издание «Город 812» приходит к выводу, что скорее всего роль сыграли несколько факторов: намеки президента Медведева о необходимости поискать другое место для небоскрёба, судебные процессы против изменения высоты застройки и недовольство Матвиенко развернувшимися масштабными протестами.

«Лахта Центр» нравится петербуржцам больше «Охта Центра»

Небоскрёб в Лахте вызвал гораздо меньше протестов, нежели в Красногвардейском районе. Ещё на этапе проекта, согласно опросам, положительно или нейтрально к зданию относились 67% жителей Приморского района, а отрицательно — 24%.

Градозащитники и архитекторы также относились к «Лахта Центру» более миролюбиво. После завершения строительства портал «Недвижимость и строительство Петербурга» опросил экспертов и выяснил, что они склонны считать объект скорее «новым центром притяжения».

Башню хорошо видно из многих районов города. Конечно, она влияет на исторические виды. Но это новый объект, который будет привлекать туристов, главным образом из-за того, что с башни откроется шикарный панорамный вид на город. Красимир Врански координатор движения «Красивый Петербург»

«Лахта Центр» пользовался популярностью из-за открыточных видов: как на него, так и с него. Первым вариантом интересовались туристы: по словам гида Анны Овсянниковой, приезжающие в Петербург часто просят рассказать про здание и показать выгодные виды на него. Вторым — руферы, которые залезали на башню, когда она ещё даже не была достроена.

Петербуржцы часто фотографируют небоскрёб в разных «ипостасях»: с молнией на шпиле во время грозы, подсветкой в праздники и скрывшейся в утреннем тумане.

Здание отмечали премиями: в ноябре 2020 года «Лахта Центр» получил международную Emporis Skyscraper Award как «небоскрёб года», а в мае 2021-го победил в четырёх номинациях конкурса CTBUH Awards.

Вокруг «Лахта Центра» случаются и конфликты: например, в июле 2020 года около 500 строителей комплекса вышли на митинг из-за невыплат зарплат.

Планы на «Лахта Центр 2» в Петербурге встретили с умеренной критикой. Массового протеста из-за нового небоскрёба нет, так как пока совершенно непонятно, как и где проект будет реализован. Из видео «Газпрома» примерно понятно, как может выглядеть центр города с новым зданием.

Визуализация небоскрёба вызвала множество шуток и мемов. Пользователи интернета вспоминали похожие здания из «Шрека» и сравнивали «Лахта Центр 2» с шурупом, стручком гороха и сосулей.

Ультравасилий и кот @g_o_n_z_o «Газпром» решил построить новый небоскреб в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире, сообщила компания https://t.co/Cbdp7oZxRS

В среде архитекторов нет единого мнения о новом проекте. Руководитель мастерской «Б2» Феликс Буянов называет его интересным и считает, что здание принесет городу большие инвестиции. Зампредседателя общества охраны памятников (ВООПиК) Александр Кононов уверен, что такой объект вторгнется во все исторические виды и панорамы Петербурга.